Best Western med flyplasshotell på Evenes

I juni 2019 åpner et nybygd flyplasshotell med 160 rom på Harstad Narvik Flyplass Evenes i Nord-Norge. Flyplassen ligger strategisk plassert mellom Harstad og Narvik, og har de siste årene opplevd sterk vekst i antall reisende. Den har cirka 750.000 passasjerer per år, og er en viktig base for Luftforsvaret i Nord-Norge.

Hotellet vil eies av BW Hospitality Group, CIC Hospitality og Wexus Gruppen, og kommer til å bli et Sure Hotel by Best Western. Dette er et av Best Western-kjedens nye varemerker, som står for behagelig overnatting i personlige hoteller med bra verdi og basistilbud, skriver Best Western Hotels & Resorts i en pressemelding.

– Det er svært gledelig at vi får et hotell til i Nord-Norge, som i tillegg er helt nybygd. Vi ser et stort potensial i å kunne fylle hotellet, både med gjester som reiser privat og i jobbsammenheng, sier Johan Kukacka, CEO for Best Western Hotels & Resorts i Skandinavia.

– At vi får muligheten til å bygge dette hotellet, er fantastisk, da det finnes en stor etterspørsel i regionen etter moderne og personlige hotellrom med høy verdi for gjestene. Vi har også planer om å bygge og drive flere hoteller på andre strategiske lokasjoner i Norge og Sverige, supplerer Matthias B. Tanski, CEO for CIC Hospitality, som skal drive hotellet.

– Dette er en stor og viktig jobb for Wexus Gruppen, som står for totalentreprisen av hotellet. Vi ser et stort potensial i regionen, og ser frem til et spennende prosjekt og eierskap, sammen med CIC og BW, sier Egil Messmer i Wexus Gruppen.

Foto: Best Western åpner nytt flyplasshotell på Harstad Narvik Flyplass Evenes. Illustrasjon fra Best Western Hotels & Resorts.