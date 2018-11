Historisk postsentral omdannes til Villa Copenhagen

Onsdag 21. november lanserte Petter A. Stordalen endelig navnet og konseptet til det nye hotellet i det tidligere sentralposthuset i København, som åpner dørene våren 2020. Navnet er Villa Copenhagen, som representerer en moderne og nytenkende tolkning av de tradisjonelle dydene innenfor luksus og service i hotellbransjen.

– Historisk sett har hovedstadens posthus utgjort en sentral del av kommunikasjonen i samfunnet. Det elementet har vært avgjørende for det nye konseptet. Å endre en bygning på 30.000 m² fra 1912, er ingen enkel oppgave, og i to år har dyktige arkitekter og designere jobbet med å gjøre det gamle bygget om til et moderne samlingssted. Det gamle posthuset skal bli til et av Københavns beste hoteller – midt i smørøyet av kultur, mat, forretning og shopping, sier Stordalen i en pressemelding.

I det gamle sentralposthuset, som favner over 100 års historie, vil Villa Copenhagen stå klart i 2020, med 390 rom. Den danske hotelldirektøren, Peter H. Pedersen, som står i spissen for det moderne luksushotellet, ser frem til å åpne dørene til den nye villaen – et hus inspirert av sine nærmeste omgivelser, og med respekt for sin arv. Med utvidede opplevelsesmuligheter vil hotellet utgjøre et allsidig knutepunkt for både københavnere, turister og forretningsreisende.

– Atmosfære er et helt sentralt og bærende element for Villa Copenhagen. Vi ønsker å skape en destinasjon som føles tilgjengelig og åpen for alle rundt. Med en helt unik beliggenhet i det dynamiske københavnermiljøet, vil Villa Copenhagen være mye mer enn bare et hotell. Huset skal være alt fra et urbant samlingspunkt for gastronomiske opplevelser og underholdning, til et funksjonelt møtested, hvor man kan velge den fulle opplevelsen, med hotellovernatting i tillegg, forteller Pedersen.

Redefinert luksus med sans for bærekraft

«Bærekraftig luksus» er en filosofi som Villa Copenhagen ønsker å praktisere på alle måter. Det er et ambisiøst mål, som stiller høye krav til hvordan hotellet skal håndtere både service og drift.

– Vi ønsker å skape et hotell som bryter med noen av konvensjonene for tradisjonell hotelluksus. Den grønne praksisen vil gjenspeiles i bærekraftige driftstiltak, når det gjelder for eksempel rengjøring, reduksjon av matsvinn, bruk av plast, og et basseng som er varmet opp med overskuddsvarme. Med Villa Copenhagen ønsker vi derfor å sette noen bransjeledende rammer og standarder for hva luksus også kan være, sier Peter H. Pedersen.

I tillegg vil servicen være mer uformell, og tilpasset behovene til hver enkelt gjest. Dette passer med villaens tilgjengelige og avslappede karakter, som er inspirert av det dynamiske københavnermiljøet som omgir den.

Foto: Villa Copenhagen i København. Foto fra Nordic Hotels & Resorts.