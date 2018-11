Routes Europe 2020 lander i Bergen

Avinor og Bergen lufthavn skal sammen med samarbeidspartnere være vertskap for Europas største ruteutviklingskonferanse, Routes Europe i 2020.

Etter en anbudskonkurranse er det klart at Avinor blir vertskap for Routes Europe i 2020. Nyheten ble offentliggjort mandag, og kontrakten signert i Bergen Reiselivslags kontor, i hjertet av Bergen, skriver Avinor i en pressemelding.

– Vi er veldig glade for å jobbe sammen med Avinor, og for at vi har fått Routes Europe til Bergen i 2020. Avinor leverte et svært overbevisende tilbud for å være vertskap for arrangementet, fullt av friske ideer som vi tror både regionen og norsk nærings- og reiseliv vil dra nytte av og sette pris på, sier Steven Small, Brand Director i Routes.

– På vegne av Avinor og Bergen lufthavn Flesland er vi stolte, og gleder oss til å ønske 1200 delegater velkommen til vakre Bergen. Dette blir et løft for bergensregionen og for hele Norge. Med den nye flyterminalen som åpnet i Bergen i fjor, har vi fasiliteter som kan håndtere dette. Bergen lufthavn Flesland er nå blant de 20 flyplassene i Europa som passasjerene er mest tilfreds med. Tidligere ble vi plassert på rundt hundrede plass. Vi har lykkes i dette, sammen med våre partnere på flyplassen, og vil fortsette å jobbe sammen for å oppnå enda høyere passasjertilfredshet. Jeg vil også gjerne få fremheve det gode samarbeidet mellom Avinor og en rekke aktører i byen, for å få arrangementet til Bergen, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør for Avinor ved Bergen lufthavn Flesland.

– Møte- og arrangementsavdelingen i Bergen Reiselivslag har, sammen med Avinor, utarbeidet søknaden til Routes 2020. Vi har jobbet tett med Avinor og flere andre aktører i Bergen gjennom hele søkeprosessen. At vi sammen fikk dette til, er svært gledelig, fordi Routes 2020 gir store ringvirkninger for bergensregionen, sier kongressjef Arve Lindgren i Bergen Reiselivslag.

Routes Europe-konferansen avholdes i Grieghallen i Bergen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Avinor, Bergen Reiselivslag, Fjord Norge, Innovasjon Norge, Bergen kommune, Grieghallen og Hordaland Fylkeskommune.

– Vi kan love deltagerne en opplevelse de vil huske resten av livet, hvor vi er så heldige at vi får vise frem bergensregionen og alt den har å tilby, når det kommer til naturopplevelser, kortreist mat og turistattraksjoner. Fjordopplevelsen er kjent for å være høyest rangert over hva tilreisende reiser til Norge for å se. Vi tror det er et stor potensial i å posisjonere regionen ytterligere, for å øke antall turister til regionen, spesielt i vintersesongen, og ser på avviklingen av Routes Europe 2020 som en av de største muligheter som er gitt oss for å realisere dette. Vi er stolte av dette oppdraget, og skal vise alle deltagere hvor stolte vi er av bergensregionen spesielt, og av hele Norge, sier Aina Tysse, leder for forretningsutvikling ved Avinor Bergen lufthavn.

Ruteutvikling i fokus

Routes Europe gir organisasjoner en effektiv plattform for å diskutere nye markedsmuligheter med Europas ledende flyselskap, flyplasser og turistorganisasjoner.

– Routes Europe er den viktigste konferansen for alle ruteutviklere fra flyselskapene i hele Europa. Det er en stor ære for oss å få lov til å være med og arrangere Routes Europe i Bergen, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

– Dette gir oss en unik mulighet til å profilere Norge, og Bergen spesielt, men også Oslo og de andre store byene, som Stavanger, Trondheim og Tromsø, sier han.

Avinor Bergen lufthavn er Norges nest største lufthavn, og hadde i 2017 godt over seks millioner passasjerer. Veksten fra året før var på nesten tre prosent, og Bergen lufthavn er Norges største regionale lufthavn. Likevel er potensialet for utvidet rutenettverk, også utenfor landegrensene, stort.

– Vi har gode fasiliteter etter at vi åpnet nye Bergen lufthavn i august 2017, og har en geografisk plassering som gjør at vi har kort vei østover og sør-østover. Det håper vi Routes Europe kan være med å sette fokus på, sier Aina Tysse.

Foto: Steven Small fra Routes og Aslak Sverdrup ved Avinor Bergen lufthavn signerte avtale om Routes 2020. Jasper Spruit fra Avinor er fornøyd til venstre. Foto fra Avinor.