Best Westerns nye medlemshotell skal lokke forretningsreisende til Sundbyberg

Best Western Plus Grow Hotel er et personlig forretningshotell med fire stjerner, beliggende på grensen mellom Solna og Sundbyberg i Sverige. Best Western Hotels & Resorts’ siste familiemedlem har en atmosfære som utstråler komfort og varighet, i stilig og bærekraftig design.

Nyåpnede Best Western Plus Grow Hotel er et moderne hus på ni etasjer, med 176 rom. Hotellet ligger tett på naturen, med beliggenhet nær Solna og Stockholm. Noen minutter unna ligger Sundbyberg sentrum, som byr på restauranter, butikker og kollektivtransport, med kort avstand til Friends Arena og Mall of Scandinavia. Flybussene til Bromma flyplass og Arlanda stopper rett utenfor inngangen.

Best Western Plus Grow Hotel tilbyr et stort treningssenter med herre- og damebadstue, der gjestene kan koble av etter en travel dag. Restauranten er inspirert av det japanske kjøkkenets evne til å rendyrke og forhøye smaksopplevelser og teksturer av høyeste kvalitet. Et restaurantkonsept som har som målsetting å tiltrekke seg matgjester fra hele Stockholm.

– Best Western Hotels & Resorts var et åpnebart valg for oss, mye på grunn av den friheten og personligheten vi tillates å ha innenfor kjedens rammer. At lojalitetsprogrammet er blant bransjens sterkeste, og tiltrekker mange reisende, var enda en grunn, sier hotelleier Reshi Chibba.

Hotellet er miljøsertifisert av den internasjonale organisasjonen Green Keys, som innebærer at Best Western Plus Grow Hotel benytter seg av fornybar strøm, klimavennlige innkjøp, og arbeider aktivt for å redusere energi- og vannforbruk. Stilen innendørs er moderne, med design som kommer fra bærekraftige og sunne naturmaterialer.

– Vi er glade for å ønske Grow Hotel velkommen til Best Western-familien, et hotell med høye ambisjoner og en ny og spennende bærekraftprofil, som er svært tidsriktig. Hotellet vil bli ledende i Sundbyberg, sier Johan Michelson, Sverigesjef i Best Western Hotels & Resorts.

Foto: Best Western Plus Grow Hotel i Sundbyberg, utenfor Stockholm. Foto fra Best Western Hotels & Resorts.