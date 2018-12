Øyvind Alapnes blir ny direktør for Clarion Collection Hotel i Norden

Øyvind Alapnes (42) blir ny Senior Vice President for Clarion Collection Hotel i Norden. Han har ledet et av Clarion-kjedens flaggskip, Clarion Hotel The Edge i Tromsø, og trer nå inn i rollen som sjef for en av Nordens mest populære hotellkjeder.

– Alapnes har utmerket seg som en sterk og samlende leder. Nå reiser han fra «Nordens Paris» for å lede Clarion Collection-hotellene i Norden. Vi gleder oss stort til å få ham på plass i direktør-rollen. Han har alltid gjesten og gjestereisen i fokus, som er helt essensielt for å skape minneverdige gjesteopplevelse, sier Katalin Paldeak, COO i Nordic Choice Hotels, i en pressemelding.

Øyvind Alapnes startet sin karriere i Nordic Choice Hotels i 2012, som direktør for Clarion Collection Hotel With i Tromsø. I 2014 ble han ansatt som hotelldirektør for det nye Clarion-hotellet i Tromsø, Clarion Hotel The Edge, med beliggenhet på bryggen i sentrum. Begge hotellene troner øverst på Tripadvisors liste over de mest populære hotellene i Tromsø. I løpet av sin fartstid i Nordic Choice Hotels har Alapnes mottatt prisen General Manager of the year under Nordic Choice Hotels’ årlige vinterkonferanse i Stockholm. Prisen tildeles en hotelldirektør som har utmerket seg med ekstraordinære resultater og svært gode lederegenskaper.

– Det er på en måte litt uvirkelig at man skal forlate Clarion Hotel The Edge. Vi har fått til så utrolig mye gøy på kort tid. Jeg kommer aldri til å glemme de fantastiske ansatte, som hjalp meg med å skape institusjonen Clarion The Edge. Nå starter en ny epoke, og jeg er beæret over å få ansvaret for en hel hotellkjede. Clarion Collection er et fantastisk hotellprodukt, som har høyeste ranking blant gjestene i Norden. Jeg gleder meg veldig til å starte reisen med alle ansatte på de nesten 60 hotellene i porteføljen, sier Øyvind Alapnes selv.

Clarion Collection leverer også sterkt på TripAdvisors liste over de 25 beste «service-hotellene» i Norge, med hele seks hoteller på listen. Kåringen er basert på gjestenes egne opplevelser og tilbakemeldinger. Personlig service, krydret med fokus på detaljene, er Clarion Collections kjennemerke. Blant hotellene som kapret plass på listen, finner vi Clarion Collection Hotel Helma, Clarion Collection Hotel Tollboden, Clarion Collection Hotel Grand Bodø, Clarion Collection Hotel Hammer, Clarion Collection Hotel Grand Olav og Clarion Collection Hotel With. Sistnevnte er også rangert som Norges femte mest romantiske hotell.

Foto: Øyvind Alapnes, Senior Vice President for Clarion Collection Hotel i Norden. Foto fra Clarion Hotel.