NSB og Fjord1 sammen om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere et felles nasjonalt reiselivsselskap. Som ledende innen transport på land og sjø, skal selskapene ta sentral posisjon innenfor reiseliv i Norge. Målet med reiselivsselskapet er å tilby miljøvennlige reiselivspakker over hele Norge, utvikle nye turistdestinasjoner og bidra til helårsturisme.

– Målsettingen er å etablere en sterk salgs- og markedsføringsportal, som skal markedsføre Norge som miljøvennlig reiselivsdestinasjon, også internasjonalt, sier Dagfinn Neteland, administrerende direktør i Fjord1, i en pressemelding.

NSB-konsernet og Fjord1 har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt reiselivsselskap, som de to selskapene skal eie 50 prosent hver. Reiselivsselskapet skal selv, og gjennom partnere, utvikle og samle reiselivstilbud og opplevelser i hele Norge, og tilby miljøvennlige rundreiser, som sømløst kombinerer transport med overnatting, aktiviteter og andre opplevelser.

Selskapet skal bidra til lokal destinasjonsutvikling i hele Norge, og investere i nye konsepter på egenhånd, og i samarbeid med lokale aktører. Satsingen skal skape verdi og arbeidsplasser, også lokalt.

Nye destinasjoner og helårsturisme

– Turistene som kommer til Norge følger ofte en kjent turistrute. Det gjør at det kan bli ganske trangt enkelte steder. Samtidig er det mange turistperler som ikke får like mange besøkende. Vi ønsker, sammen med lokale aktører, å utvikle nye, bærekraftige destinasjoner og reiselivsaktivitet hele året. Et eksempel er Romsdalen, med Åndalsnes og Raumabanen, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og reiseliv i NSB-konsernet.

Det felles reiselivsselskapet skal bidra til mer helårsturisme.

– Norge får flest besøkende om sommeren. Men det er noe magisk med hver årstid. Vi skal lage pakketurer som frister turister hele året, sier Dagfinn Neteland i Fjord1.

Mer miljøvennlig turisme

NSB-konsernet består av både NSB Persontog og Nettbuss, og tilbyr kollektivtransport over store deler av Norge. NSB eier 50 prosent av Flåm Utvikling, som driver reiselivssuksessen Flåmsbana. Fjord1 er Norges største fergeselskap, og eier 50 prosent av The Fjords, med hybridskipet «Vision of the Fjords» og helelektriske «Future of the Fjords».

– Fjord1s båter er et globalt utstillingsvindu for fremtidens nullutslipps-transport til sjøs. Kombinasjonen av miljøvennlige båter og rutegående busser og tog, gir turister som besøker oss et bærekraftig alternativ, sier Synne Homble.

Destinasjoner i hele Norge

NSB og Fjord1 samarbeider i dag om pakketurer, som Norge i et nøtteskall, som selges gjennom FjordTours AS.

– Rundreiser, som Norge i et nøtteskall, gjør det enkelt for turistene å oppleve norske høydepunkter basert på kollektivtransport. Vi ønsker å satse videre på miljøvennlige rundreiser i hele Norge, sier Dagfinn Neteland.

Fjord1 og NSB eier til sammen 74 prosent av aksjene i FjordTours AS.

– FjordTours er en viktig suksess, som vi vil utvikle videre. Det nye reiselivsselskapet vil fortsette å selge pakkereiser gjennom FjordTours. FjordTours lanserer snart ny digital løsning, som gjør det enda enklere å bestille turer til Norge. Digital utvikling er sentralt for å styrke Norge som turistdestinasjon, avslutter Synne Homble.

NSB og Fjord1 sikter mot å etablere selskapet rundt 1. mars 2019.

Foto: Flåmsbana, som går mellom Aurland og Flåm stasjon. Foto fra Visit Flåm.