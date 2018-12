Lasse Waagbø ny direktør for Clarion Hotel Trondheim

Clarion Hotel Trondheim, en del av Nordic Choice Hotels, ansetter ny direktør. Lasse Waagbø, som kommer fra Scandic Nidelven, har over 20 års erfaring innen ulike områder innen hotell- og restaurantbransjen, med hovedvekt på F&B. Han vil tiltre i sin nye stilling 1. januar.

Det er en spennende satsing Clarion Hotel Trondheim gjør, når de nå ansetter Waagbø som ny direktør. Dette er et tydelig signal på satsingsområde som et av Nordens ledende kongresshoteller, og styrking av denne posisjonen, både nasjonalt og lokalt. Lasse Waagbø har lang og allsidig erfaring innen bransjen, og har de siste tre årene jobbet på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim. Han har jobbet både som Director of Operations, hoteldirektør, restaurantsjef, Management Trainee, samt de siste tre årene som F&B Manager. Waagbø har stor lidenskap og teft for F&B, noe som er avgjørende for at Clarion Hotel Trondheim skal være førstevalget for tilreisende og kunder.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å få sjansen til å drive Clarion Hotel Trondheim til nye høyder. Hotellet har gang på gang bevist at de er dyktige på service og gjesteopplevelser. Nå skal jeg, sammen med mine kolleger, videreutvikle vårt servicekonsept, med målsettingen om å bli førstevalget for både gjester og medarbeidere. Dette gleder jeg meg virkelig til, sier Lasse Waagbø.

Clarion Hotel Trondheim er et av Skandinavias største kongresshoteller, og ligger rett ved Trondheimsfjorden. Med Trondheims råeste beliggenhet på Brattøra, det nye og pulserende byområdet, som er blitt et av Trondheims viktigste knutepunkter, er du i umiddelbar nærhet til det meste. Clarion Hotel Trondheim er på 31.500 kadratmeter, med 400 rom og 19 møterom. Hotellet er kjent for å være opptatt av kvalitet, og Clarions visjon er fortsatt å øke livskvaliteten til gjester og personale, ved å gi de mest inspirerende og levende hotellopplevelsene.

– Med Lasse Waagbø har vi fått en direktør som forstår hotelldriftens utfordringer, har nye, viktige synspunkter, brenner for service, og som kommer til å skape magiske gjesteopplevelser, sammen med sitt team. Han er en leder som brenner for å utvikle talent hos sine medarbeidere, og som hver dag har sterkt fokus på kvalitet og service. Vi ser virkelig frem til å se Lasse og våre fantastiske ansatte ta Clarion Hotel Trondheim til nye høyder, sier Laila Neverdahl, Director of Operations i Clarion Hotel Norway.

Foto: Lasse Waagbø, ny direktør for Clarion Hotel Trondheim. Fotograf: Anne Lise Haugen.