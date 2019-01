Ukens navn: Elsa Doseth

Elsa Doseth

Administrerende direktør

Meet Ullevaal

På tirsdag går Møte- og Eventbørsen og HSMAI Awards av stabelen, begge deler på Meet Ullevaal i Oslo, som ledes av Ukens navn denne gangen, Elsa Doseth. Hun har tidligere jobbet ved Hotel Norge by Scandic i Bergen, Hotel Continental i Oslo og Scandic Hafjell Hotel, er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole – og trives svært godt med kombinasjonen tall og mennesker, etter hva hun forteller.

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Å ta vare på gjester og medarbeidere. Det blir en del møter, om alt fra salg og drift, til kostnader og inntekter. Jeg har det overordnede ansvaret for at vi leverer positive bidrag til vår eier, og hele tiden se til at vi utvikler oss, sammen med våre to gode samarbeidspartnere her på Ullevaal: Fursetgruppen og Thon Hotels.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Det må være allsidigheten! Og selvstendigheten. Vi er et av Norges største konferansesentre, eid av Norges Fotballforbund. Her på Meet har vi et hyggelig og profesjonelt miljø. Hyggelige kunder, som er en god blanding av store og små, private og offentlige bedrifter, foreninger og organisasjoner, og idretten som holder til på Ullevaal. Og ikke minst våre meget dyktige medarbeidere, som hver dag kommer på jobb, er fleksible til tusen, og yter en fantastisk service. Vi har over 100.000 konferansegjester innom i løpet av et år, og ikke minst alle VIP-gjestene når det spilles fotballandskamper på Ullevaal – så her er det aldri kjedelig!

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Det er flere, men kan nevne Elisabeth C. Brochmann, eier av Hotel Continental. Et av Norges flotteste hoteller, som er privateid og frittstående. Jeg er imponert over hvor godt de klarer å stå utenfor en kjede, i en stadig tøffere konkurranse.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Vi er gode til å feire! Alt fra nye salg, til at vi når mål vi har satt oss. Vi feirer gode tilbakemeldinger fra gjester, og selvfølgelig bursdager. «Gled & overrask» er en happening vi har innimellom – der de ansatte på rundgang har ansvar for å glede og overraske sine kolleger!

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Lenge … Cirka fra da jeg begynte å jobbe på Hotel Continental, kanskje fra 1996?

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: Jeg setter pris på nettverket av bransjefolk, å få faglig påfyll – og lære av andre dyktige folk!

Q: Er det noen aktiviteter eller tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Jeg syns dere er dyktige! Gleder meg til årets Møtebørs!

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Sove litt lengre, lese aviser med en god kopp kaffe, være sammen med familie og gode venner, lage og spise god mat, gjerne noen aktiviteter, som å være på ski eller gå en tur. Vi er fortsatt ganske nyinnflyttede i Bærum, og utforsker ulike turer i nærområdet, sommer som vinter. Og jeg er en «hotellkikker»: turer legges gjerne opp etter hvor det er fine, spennende, annerledes hoteller!

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Forutsigbarhet, for både bedrifter og befolkningen ellers. Sørge for best mulig rammebetingelser for det norske næringsliv. Eldrebølgen slår inn, og det kan bli knapphet på ulike yrkesgrupper. Integrering er viktig , få flere i arbeid, lengre.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

A: Sosial og utadvendt. Latter og moro er viktig! Profesjonell, høy integritet, og til å stole på. Kvalitetsbevisst. Og sikkert at jeg er (litt for?) detaljorientert og driftsorientert.

Q: Hvor går neste reise privat eller i arbeid?

A: Planlagt lang-weekend med samboeren til Cannes i mai! Men aller først med datter til skisamling på Bardøla, og til Klækken med korpset.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Gammel korpsentusiast, som har tatt opp igjen interessen via datter. Ellers holde meg i form!

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: Bilde av familien min. Eller en god bok!

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Ønsker alle et riktig Godt Nytt År! Vi sees på Møte-og Eventbørsen hos oss på Meet den 8. januar!