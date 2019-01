HSMAIs ærespris til Bjørn Kjos

Ingen kan ha unngått å registrere hvordan Bjørn Kjos har preget Norge og den norske reiselivsbransjen, siden han for 26 år siden etablerte utfordreren Norwegian Air Shuttle, på et marked som var preget av langt dyrere flyreiser enn vi ser i dag. Han har betydd enormt mye for bransjen, og dertil skapt internasjonale overskrifter av luftfart made in Norway. Derfor er det kanskje ikke så rart at HSMAI gjorde krus på ham, da han tirsdag kveld ble tildelt HSMAIs ærespris under HSMAI Awards, som gikk av stabelen på Meet Ullevaal i Oslo.

Nærmere 500 bransjefolk, eventbyråer og kunder setter hverandre i stevne i kveld, når HSMAI skal belønne folk og bedrifter som har utmerket seg innen norsk reiseliv, med priser innen events og markedsføring, så vel som priser til Årets unge hoteliér, Årets hoteliér, og Årets unge leder i reisebransjen.

I tillegg til prisene i de faste kategoriene, pleier HSMAI år om annet å gjøre ekstra stas på en person som har satt spesielle spor etter seg, og da kommer man naturligvis ikke utenom Bjørn Kjos, som har gjort seg bemerket ute i verden.

I dag spiser Norwegian og Bjørn Kjos kirsebær med de virkelig store, og er bare det siste året blitt belønnet med utmerkelser som Verdens mest miljøvennlige, transatlantiske flyselskap; Verdens beste lavprisselskap for langdistanse-flyvninger; Europas beste lavprisselskap; Beste lavprisselskap i Europa; Beste WiFi om bord; Fire stjerner i Passenger Choice Awards; Norges mest innovative virksomhet; Flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa/Afrika; Fire stjerner i Skytrax World Airline Awards; Beste kampanje i Europa/Afrika; og Folkets Reiselivspris.

Bjørn Kjos selv har vært gjenstand for stor oppmerksomhet, ikke minst da han i sommer ble tildelt The Ambassador’s Award, for sitt bidrag til å styrke forholdet mellom Norge og USA – alt mens flyselskapet hans etablerer seg i land etter land, verden over.

Norge kunne knapt ha bedt om en bedre ambassadør, for norsk luftfart, innovasjon, service, gründerkultur og bærekraft i luftfarts-næringen. Derfor bør det neppe overraske noen at han nå er tildelt HSMAIs ærespris, til stående applaus fra en samlet reiselivs-bransje på Meet Ullevaal.

HSMAI bøyer seg i støvet – og gratulerer på det aller varmeste!

I tillegg til å åpne verden for nordmenn, bidrar også Norwegian i stor stil til å gjøre Norge svært tilgjengelig for utenlandske kunder. Under hans ledelse har flyselskapet sanket priser over hele verden – i et tempo som kan ta pusten fra den mest blaserte. Selv ble han sist sommer også tildelt The Ambassador’s Award, for sitt bidrag til å styrke forholdet mellom Norge og USA – alt mens flyselskapet hans etablerer seg i land etter land, verden over. Med en bakgrunn som jagerflyver og jurist, er Kjos selve innbegrepet av en self-made man, viden kjent for det lune smilet og en latter som alltid ligger på lur. Allerede i 2011 hedret HSMAI Region Europe Bjørn Kjos i London, for hans eksepsjonelle utvikling av Norwegian. Om noen har fortjent HSMAIs ærespris, er det Bjørn Kjos.

HSMAI gratulerer!