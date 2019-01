Event- og reiselivsbransjen feiret sine enere på Ullevaal

Tirsdag kveld denne uken var reiselivs- og eventbransjen samlet på Meet Ullevaal i Oslo, for å feire de fremste utøverne i sine grener, for å bruke en idrettsmetafor, og feiret, det ble det, som det vil fremgå av bildene i denne artikkelen, alt under kyndig ledelse av Katarina Flatland, som tør være kjent fra utallige TV-opptredener.

Det var med andre ord fullt hus og stormende jubel, til utsøkt bevertning og underholdning ved DJ og Wallmans Oslo, med sitt dinner show.

– Som vanlig har prisvinnerne overgått alles forventninger denne gangen, og jeg tror trygt jeg kan snakke for alle, når jeg sier at bransjen er svært takknemlig for at vi har folk som driver utviklingen videre, sier HSMAI Region Europes administrerende direktør Ingunn Hofseth.

Nærmere 500 bransjefolk, eventbyråer og kunder satte hverandre i stevne da HSMAI skulle belønne folk og bedrifter som har utmerket seg innen norsk reiseliv, med priser innen events og markedsføring, så vel som priser til Årets unge hoteliér, Årets hoteliér, og Årets unge leder i reisebransjen.

I tillegg til de faste kategoriene, ble også Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos tildelt HSMAIs ærespris. Les mer om det her:

De beste av de beste

To andre priser som utmerker seg spesielt, er Årets eventbyrå og Årets reiselivsmarkedsfører, som i år gikk til henholdsvis JCP og Scandic Hotels (du kan lese mer om begge lenger nede i artikkelen).

Stort billedgalleri nederst i artikkelen

I de faste «disiplinene» ble det utdelt pris i disse kategoriene:

Årets Hotelier 2018

Årets Hotelier har hatt en rekke lederstillinger i hotellbransjen. Vinneren beskrives som en som har særdeles gode evner innen både salg og økonomi. Også når det gjelder å rekruttere dyktige medspillere, har Årets Hotelier utmerket seg spesielt. Hotellet er blitt en attraktiv arbeidsplass for unge bransjefolk.

Det var i utgangspunktet ikke noen lett jobb å starte som leder for en ny hotellbedrift med beliggenhet på landet, men hun er lykkes med å skape et veldrevet hotell som leverer gode resultater til eierne, og ikke minst sørger for at gjestene kommer tilbake, gang på gang. Små og store kunder følges opp jevnlig. Årets Hotelier preges av meget stort engasjement og ansvarsbevissthet, og en usedvanlig stor evne til å nå oppsatte mål.

Årets Hotelier 2018 er Laila Aarstrand, direktør ved Støtvig Hotel.

Finalister, Årets Hotelier 2018

Jørgen Ljunggren, Cluster General Manager, Radisson Blu Airport Hotel & Park Inn by Radisson Oslo Airport

Jørgen har ansvaret for to av Radisson Hotel Groups mest lønnsomme hoteller i Norden. Han er en sterk og inkluderende leder som fremmer og oppmuntrer utvikling og karriere overfor sine medarbeidere. Gjennom å ivareta Meeting & Events og hotelldrift, har han vist at han er en trygg leder som evner å tilpasse seg for å møte markedets forventninger og tenke langsiktig. Blant annet har Park Inn by Radisson Oslo Airports markedsutvikling gått opp 12%, og Radisson Blu Airport Hotel har gått opp 9% siste år. Dette mens hans hoteller vært gjennom diverse renoveringer og oppgraderinger.

Erik Taraldsen, direktør, Thon Hotel Lofoten

Erik har vært med på å bygge, åpne og drive en av Nord-Norges største hotellsuksesser de siste årene, og har satt sitt helt tydelige preg på hotellet, slik det fremstår idag. Med utgangspunkt som kokk, er Erik spesielt opptatt av matopplevelser, aller helst servert med en kombinasjon av tradisjon og innovasjon. Her skal det meste lages fra bunnen av. Men like viktig er nye trender og innovasjon i matfaget. På en liten øy nord for Polarsirkelen, i en by med knapt 5000 innbyggere, står Erik i spissen for et hotell som leverer opplevelser i Norgestoppen. Hotellet leverer godt økonomisk og har fantastiske gjestetilbakemeldinger.

Anne-Margrethe Tveit, direktør, Quality Airport Hotel Gardermoen

Anne-Margrethe startet i sin nåværende jobb i september 2016. Hotellet var da på vei inn i en ombyggings- og oppussingsfase på 15 måneder. Dette var en svært krevende prosess, blant annet med nedbemanning og oppfølging av byggearbeidene. Hun gjennomførte denne prosessen med en utrolig presisjon, og ikke minst klarte hun å øke fornøydheten hos de ansatte. Hun har et selger-gen og har vært en pådriver og deltager for å sørge for at ordrebøkene er fulle, når hotellet åpner for full kapasitet 1.august 2019. Nå er hun klar for nye utfordringer og blir direktør på Quality Hotel River Station i Drammen, når hotellet åpner i november i år.

Arild Vollan, direktør, Scandic Hell

Arild har vært en pådriver for den faglige utviklingen som er skjedd på Scandic Hell de siste årene. Han har siden 2013 hatt en formidabel økning, både i totalomsetning og inntjeningsgrad. Hotellet er hele tiden på topp i interne kåringer når det gjelder varekost, samt effektivitet på kjøkken. Scandic Hell gjennomgikk en omfattende renovering i 2018, takket være Arilds stødige lederskap og entusiasme, greide hotellet å sikre fortsatt økning i resultat gjennom oppussingen.

Laila Aarstrand, hotelldirektør, Støtvig Hotel

Laila har vært direktør ved hotellet siden åpningen for seks år siden. Hun beskrives som en leder med særdeles gode evner innen så vel salg som økonomi. I tillegg er hun spesielt god på ansettelser. Etter fem års drift har hotellet økt omsetningen fra 62 millioner, til 92 millioner kroner i 2018. Hennes gode økononomistyring har samtidig besørget årlige resultater på mellom 10 og 12% av omsetningen. I tillegg har hotellets belegg de siste årene vært på mellom 75 og 80%, med RevPAR i det absolutte toppsjikt.

Årets Unge Hotelier 2018

Årets Unge Hotelier hatt gått gradene i hotellbransjen. Gjestetilfredshet er et nøkkelord i alt Årets Unge Hotelier foretar seg, det har gitt uttelling i fornøyde gjester, som kommer tilbake. Det jobbes også målbevisst for å skape glede, stolthet og trivsel blant medarbeiderne. Tilsammen fører dette også til gode økonomiske resultater.

Årets Unge Hotelier beskrives som en ansvarsbevisst, uredd og engasjert leder, som jobber målrettet og effektivt, og som ikke gir opp, selv om alt ikke lykkes i første omgang.

Etter ett år i sin nye jobb som hotelldirektør, har Årets Unge Hotelier greid å forbedre både omsetning og driftsresultat. Selv om hun allerede har oppnådd mye, er ambisjonene fortsatt store og hun vil fortsette å jobbe målbevisst for å oppfylle disse.

Årets Unge Hotelier 2018 er Zohra Palani, direktør, Thon Hotel Ullevaal Stadion.

Årets Unge Leder i Reisebransjen 2018

Årets Unge Leder i Reisebransjen har hatt en bratt karrierekurve, og omtales som en løsningsorientert leder med gode forhandlingsevner, som greier å motivere sitt team for å oppnå fremragende resultater. Samtidig gis det rom for at medarbeiderne skal få mulighet til å utvikle seg. Han følger opp alle medlemmer av teamet med månedlige, individuelle samtaler.

2018 startet med ny, krevende jobb, som han viste at han mestret fullt ut, ved å overgå alle forventninger. Årets Unge Leder i Reisebransjen har ansvar for innsalg på fire Oslo-hoteller, deriblant to av byens største. Alle fire gikk betydelig over sine budsjetter i 2018. Han omtales som et eksepsjonelt ledertalent, som vil fortsette å utvikle seg i årene som kommer.

Årets Unge Leder i Reisebransjen 2018 er Jørgen Holte, Cluster Director of Sales, Radisson Hotel Group.

Finalister, Årets Unge Leder i Reisebransjen og Årets Unge Hotelier 2018

Ingar Halland, hotellsjef, Henningsvær Bryggehotell – by Classic Norway Hotels

Ingar kom direkte fra studiet Reiselivsledelse, ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, til traineestilling ved Henningsvær Bryggehotell. Han overtok som hotellsjef i oktober 2017. Han har oppnådd et fantastisk resultat i 2018, der han skapte et historisk godt resultat for hotellet og oppnådde det høyeste prosentuelle resultatet på bunnlinjen i hele Classic Norway Hotels.

Michael Holm, hotelldirektør, Quality Hotel Residence, Stavanger

Michael har jobbet i hotellbransjen siden han fikk sin første deltidsjobb i 2007. I 2015 ble han driftssjef ved Quality Airport Hotel Stavanger, et av regionens største kurs- og konferansehoteller. Oljekrisen førte til en større omorganisering i regionen, der Michael var involvert i alle tre Quality-hotellene i regionen. Han har over flere år levert solide resultater i de prosjekter han har vært involvert i. Derfor er han fra 1.januar i år utnevnt til hotelldirektør på Quality Hotel Residence, som kjedens yngste hotelldirektør.

Jørgen Holte, Cluster Director of Sales, Radisson Hotel Group – Sales Organisation

Jørgen har jobbet hos Radisson Hotel Group siden 2015. Han begynte som Sales manager for Radisson Blu Plaza Hotel. I 2016 ble han forfremmet til Account Manager, med ansvar for noen av hotellkjedens aller viktigste kunder. I januar 2018 fikk han et vikariat som Cluster Director of Sales for sentrumshotellene i Oslo, han fikk stillingen permanent fra mai 2018. Han har omsetningsansvar for fire hoteller i Oslo, deriblant to av Norges største hoteller; Radisson Blu Plaza og Radisson Blu Scandinavia. Alle fire hotellene gikk betydelig over sine top-line budsjetter i 2018.

Petter Kristiansen, General Manager, Comfort Hotel Karl Johan, Oslo

I 2010 var han det yngste medlemmet i åpningsteamet ved Comfort Hotel Xpress Youngstorget, i dag er han en av kjedens aller viktigste ledere, som hotelldirektør for flaggskipet Comfort Hotel Karl Johan. På veien dit har han blant annet ledet Comfort Hotel Xpress Central Station til å bli en suksess. Ved ekstremt fokus på både topplinje og bunnlinje, økte hotellets EBITDA med over 40% under hans lederskap, et resultat som sikret hotellet en plass på årets Gaselleliste.

Lene Løseth Mjeldheim, General Manager Scandic Byparken, Bergen

Lene har over ti års erfaring i hotellbransjen. I 2015 ble hun tatt ut til Talent@Scandic, kjedens videreutviklingsprogram. Etterpå ble hun tilbudt jobben som Acting General Manager på Scandic Byparken, en jobb hun tidlig viste at hun behersket godt. Etter ett år fikk hun tilbud om fast jobb som General Manager. I perioden Lene har vært hotelldirektør har hotellet levert svært gode økonomiske resultater. Derfor ønsker Scandic å gi henne nye utfordringer, og i juni 2019 åpner Lene nye Scandic Strand i Bergen Sentrum.

Preben Moen, driftsdirektør, Classic Norway Hotels

Preben har hovedansvar for Gloppen Hotell, Valldal Fjord Hotell, Hotell Utsikten Geiranger, Strand Hotell Fevik og Ramme Fjordhotell. Han er utdannet kokk og ølkelner, og har jobbet seg gjennom de fleste funksjoner i en hotellvirksomhet. Over flere år har han jobbet for å bli bedre enn noen andre på lokalmat, drikke og samfunnsansvar. På Gloppen Hotell er det investert over 50 millioner kroner siden 2008 og hotellet fremstår i dag som et veldrevet og topp moderne anlegg.

Christoffer Nilsson, F&B Manager, Scandic Fornebu

Christoffer startet som hovmester på Scandic Fornebu i 2013, han ble raskt forfremmet til restaurantsjef, og i august 2017 startet han opplæringen for å bli hotellets F&B Manager. Han har ansvaret for frokost, a la carte restaurant, bankett, bar og kjøkken. Fra høsten 2018 har han, på grunn av sine gode lederegenskaper og evne til å tenke helhet, også overtatt ansvaret for konferanseavdelingen. I hans periode som restaurantsjef og F&B Manager, har hotellet levert en F&B DP som ligger helt i toppen i Scandic.

Joakim Olandersson, Food & Drink Manager & Regional Responsible Business Coordinator, Radisson Blu Airport Hotel

I løpet av 2018 har Joakim vært med på gjennomføring av endringer og iverksettelse av 26 North konseptet på Radisson Blu Airport Hotel, i forbindelse med en totalrenovering av hele F&D området på hotellet. Han er meget kvalitetsbevisst og tar ikke snarveier for å nå sine mål. I 2018 har han også vært en drivkraft bak videreutvikling av konseptet 26 North og nå også 26 North Express på Radisson Blu Airport Hotel. I løpet av siste år har Joakim også gjennomført et felles prosjekt ved samtlige Oslo-hoteller, som bidro til økt treningsaktivitet og treningsglede. Han har også vært en drivkraft bak prosjektet «Kutt matsvinn 2020».

Zohra Palani, hotelldirektør, Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo

Siden hun startet som stuepike 17 år gammel, har Zohra hatt drømmen om å bli hotelldirektør. Hun har, gjennom målrettet planlegging, skapt gode økonomiske resultater, høy gjestetilfredshet og har høstet gode tilbakemeldinger fra sine kolleger. På Thon Hotel Ullevaal Stadion har hun, på kort tid og i et vanskelig marked med mange nyåpninger, klart å øke både omsetning og driftsresultat. Hotellets økonomiske resultater går hånd i hånd med gjestemålingene som også ligger høyt.

Eventprisene

– Det kom inn mange spennende bidrag til Eventprisene denne gangen, forteller Ingunn Hofseth, som er imponert over nivået.

Og vinnerne i 2018 ble:

Beste destinasjonsutviklings-event

Gull: Scandic Hotels, for Arctic Sleep of Norway

Juryens begrunnelse

Med sitt samarbeid med Arctic Race var målet med eventet først og fremst å befeste sin posisjon som hotellkjede nummer 1 i Nord-Norge, skape gode relasjoner til lokalmarkedene i området, og å øke «Søringers» reiselyst til landsdelen – denne gangen Finnmark. I en vill, vakker og øde natur, med lite grunnlag for hotelldrift, ble det etablert et pop-up hotell i form av en igloo med full hotell-komfort, og på utsiden var det resepsjon og kokk som tilberedte både frokost, lunsj og middag, mens gjestene ventet på at sykkelrytterne skulle kjøre forbi. Med sin oppsiktsvekkende heiagjeng midt i ødemarken oppnådde de god kameradekning på TV2 og stor spredning i flere sosiale kanaler. Vinneren er Scandic Hotels Norge med Arctic Sleep of Norway. HSMAI gratulerer!

Beste eksterne event

Gull: Bedre og Bedre as, for Right to play, Zuccarellostiftelsen og Henrik Lundquist Foundation, med Henke & Zucca Summer Classic 2018

Hederlig omtale: KITE KOMMUNIKASJON EVENT for SpareBank 1 forsikring med Sparebank1 Østlandet, med OL TIL FOLKET

Nominert: JPC Nordic for Volvo, med Pre-launch Volvo XC40

Juryens begrunnelse

Dette handler om de som bruker event som et påvirknings- og opplevelsesverktøy i samfunnet eller i markedet for å skape verdier for en eller flere interessegrupper. Målet var å skape et veldedighetsarrangement til et lavt budsjett, slik at mest mulig skulle gå til den gode saken. Inntektene ble skapt gjennom sponsorsalg og billettsalg, samt en Vipps-kampanje under arrangementet. Det endte med at å islegge hele Ullevål stadion midt i august og skape Norges største veldedighetsarrangement med spillere fra verdens beste ishockeyliga. Frontfigurene var Zuccarello og hans lagkamerater i New York Rangers. Årets Beste eksterne event er Bedre og Bedre for Right To Play med Henke & Zucca Summer Classic 2018. HSMAI gratulerer!

Beste event + IMC

Gull: Kikkut kommunikasjon for Oslo kommune, Bymiljøetaten, Rusken v/ Jan Hauger, med Verdensrekord i kosting

Juryens begrunnelse

Juryens vinner i kategorien Beste event og integrert markedskommunikasjon, hadde som mål å gi noe annerledes til deltakerne, noe som skulle engasjere og skape ambassadører framover. Juryens vinner har god beskrivelse av eventet, med tilhørende detaljert dokumentasjon av resultat, presseomtale samt dokumentasjon av engasjement og deltagere på eventet. Noen av resultatene hadde en økning på nesten 400%, i tillegg opplevde de et enormt engasjement fra hele målgruppen og de har fått god og bred presseomtale. De har vunnet en internasjonal konkurranse, slått en verdensrekord og skapt mulige over 5000 ambassadører og skapt stolthet rundt et viktig satsingsområde. Vinneren er Kikut kommunikasjon for Oslo kommune, bymiljøetaten/Rusken med verdensrekord i kosting. HSMAI gratulerer!

Beste hospitality-event

Gull: JCP Nordic for Atea, med Atea Community

Juryens begrunnelse

Vinneren bygde årets hospitality-event rundt et tidligere internt kulturbyggende event konsept. Gjennom bruk av hospitality-event tar vinneren et viktig ansvar og spiller en viktig rolle i digitaliseringen av landet. Et viktig grep var å bruke selskapets egne ansatte i programmet for å demonstrere kompetanse og for å bygge relasjoner med kunder og partnere. Dessuten, vinneren demonstrerer med et svært profesjonelt event hvordan de informerer, engasjerer og samskaper med sine kunder og partnere. 86 % av deltakerne ga arrangementet toppscore og 90 % gir sesjonene toppscore. 86% av deltakerne har meldt seg på eventet på grunn av det faglige programmet. Vinneren er JCP Nordic fo Atea med Atea Community. HSMAI gratulerer!

Beste interne event

Gull: KITE KOMMUNIKASJON EVENT for Bouvet AS, med Bouvet Play

Hederlig omtale: JCP Nordic for Atea, med Atea Explore

Hederlig omtale: Z Event AS for Bertel O. Steen v/ Marit Schiefloe, med Passion for Kunden – Implementering av strategi 2022

Nominert: Gyro for Cirkle K, med The Year of Traffic

Juryens begrunnelse

Gjennom å skape en arena som kombinerte faglig påfyll med engasjement, opplevelser og sosialt samvær i kombinasjon med musikk, talkshow, workshops og relasjonsbyggende aktiviteter mellom ansatte skapte selskapet en event-helg som ansatte mener vil skape varige verdier. Eventet var inspirert av den gode gamle kassettspilleren: REC= musikk/scene, FAST-FORWARD =Fag, både av eksterne bidragsytere, men mest av alt interne krefter. PLAY= Lek og moro med teknologi, REWIND= hobby, PAUSE= mat & drikke EJECT= pop up innslag. Resultatet var over 1000 storfornøyde ansatte som fikk skreddersydd event-helgen etter sine egne ønsker og behov. Mange positive kommentarer og rekordhøy medarbeidertilfredshet etter selskapets interne event. Vinneren er KITE for Bouvet AS med Bouvet Play. HSMAI gratulerer!

Beste konferanse

Gull: Fjell og Fjord Konferanser AS for Umoe Restaurants AS, med Umoe Restaurants Konferansen 2018 – Sustainable growth

Hederlig omtale: JCP for Xynteo, med The Xynteo Exchange

Nominert: 6.Sans for DNB, med DNB NXT 2018

Juryens begrunnelse

Målet med årets konferanse var å bygge en samlet bedriftskultur på tvers av organisasjonen, synliggjøre verdiskapning, inspirere og skape forståelse for felles fremtidsfokus samt at bedriften i gjennom drift skal utgjøre en positiv forskjell både lokalt og internasjonalt. Selve oppsettet av eventet, program og integrering av hele organisasjonen viser at kunde og byrå har evne til å tenke nytt og har stor grad av seriøsitet. De har likevel greid å beholde lekenhet og å bygge kultur på tvers i organisasjonen samt holde fokus på bærekraft og motivere til å gi tilbake. På evalueringen av konferansen gav de ansatte karakter 4,4 av fem mulige, ved spørsmål om relevante og verdi for deltakerne, samt 4,5 når det gjelder stolthet internt i organisasjonen. Og vinneren er Fjell og Fjord konferanse for Umoe Restaurants Konferansen 2018 – Sustainable Growth. HSMAI gratulerer!

Beste kulturevent

Gull: JCP Nordic for OBOS, med OBOS 24

Hederlig omtale: Nordic Choice Hotels for Hotellgjester & lokalbefolkningen i Oslo, så vel som fastboende på Tjuvholmen, med Thief Culture

Hederlig omtale: JCP for Promenaden Fashion District, med #Huglife

Juryens begrunnelse

De valgte å være “live” i totalt 24 timer, slik at alle kunne delta på moroa – et døgn med fantastiske kulturopplevelser til borgere og besøkende i Oslo. Det ble også arrangert Norges lengste Facebook Live-sending på sponsorens Facebook-side. I studioet engasjerte to verter seerne med konkurranser, intervjuer av ulike gjester og utdeling av giveaways i hele 24 timer. Kultur til folket: Hver time opptrådte artister som OnklP, Hkeem, Eddy x Zino, Stella Mwangi og Linda Vidala på et nytt sted. På alle event-arenaene var det høyprofilerte artister og gjester som deltok, og alle bidro til å spre aktiviteten gjennom egne kanaler. Selv Norges transportminister og kulturminister deltok på arrangementet. Eventet bidro til den høyeste sponsor gjenkjenning i Norden som noen gang har blitt registrert. De nådde ut til titusenvis av tilfeldig forbipasserende live, og hadde en rekkevidde på en million pluss i sosiale kanaler. Vinneren er JCP Nordic for OBOS med OBOS 24. HSMAI gratulerer!

Beste kundearrangement

Gull: Just Cruzin Production as for IKEA, med La livet ditt innrede stua

Hederlig omtale: JCP Nordic for Atea, med Atea Community 2018

Nominert: Nine Yards AS for Vestre, med Nordic Life in Urban Spaces – en global pop-up turné for Vestre

Juryens begrunnelse

I dette caset er event benyttet som ett av virkemidlene i en stor 360-lanseringskampanje. Målet med kampanjen var ikke først og fremst å fokusere på nye produkter og egen merkevare, men livet til kundene. I samarbeid med en av landets mest kjente fotografer etablerte de en foto/film-turnè landet rundt som resulterte i en stor utstilling i Oslo for presse og publikum. Aldri tidligere har kunden engasjert så mange mennesker gjennom fysiske møter utenfor sine faste arenaer. Eventet i Oslo hadde 20.000 besøkende over 3 dager. I tillegg til innslag på God Morgen Norge oppnådde de stor spredning i sosiale kanaler. Vinneren er Just Cruzin Production for IKEA med La livet ditt innrede stua. HSMAI gratulerer!

Beste PR-event

Gull: 6.Sans for 6.Sans, med VM I DØDS 2018

Hederlig omtale: JCP for Promenaden Fashion District, med #Huglife

Nominert: JCP Nordic for Volvo, med Pre-launch Volvo XC40

Juryens begrunnelse

Vinneren har greid å skape omfattende publisitet rundt et arrangement, og har hatt en klar strategi med dette som mål. Det var en klar strategisk forankret kommunikasjonsplan både før, under og etter eventet.Resultatet for billettsalget var over 70% forhåndsolgte billetter mot under 30% i 2017. Snapchat var global mediepartner og det gjorde at de nådde 95 millioner mennesker, engelske pressemeldinger førte til massiv PR og totalt ble det mer enn 100 millioner visninger i sosiale kanaler. Gjennom målrettet arbeid regnes nå Døds som en egen sport, og det finnes mer enn ti ulike Dødse-arrangementer i Norge. Vinneren er 6. Sans med VM i Døds 2018. HSMAI gratulerer!

Beste salgs- eller promoevent

Gull: JCP Nordic for Volvo, med Pre-launch Volvo XC40

Hederlig omtale: Nordic Choice Hotels for GreenHatPeople, med Byens Beste Byrå

Juryens begrunnelse

Produktets målgruppe var 46% kvinner som lever aktive liv, gjerne uten barn. De forventer sofistikerte og innovative merker som tilbyr produkter og løsninger som gjør livene deres enklere, og har en historie. De kjøper ikke et produkt for produktets del. Lanseringen var skreddersydd for det norske markedet der en fokus på håndverk, innovasjon og design ble viktig, og da å koble det mot andre bransjer som også er opptatt av interiør og tekstil. Eventet besto av avdukninger hos forhandlere, prøvekjøring og et eget restaurantkonsept på Barcode Oslo inspirert av bilen. Ulike fagfelt, men likevel håndverk bak utviklingen av en bil og håndverk bak et eksklusivt måltid. Kunst på hver sin måte. Vinneren er JCP Nordic for Volvo med Pre-launch Volvo XC40. HSMAI gratulerer!

Årets eventbyrå

Vanen tro kåret HSMAI også denne gangen Årets eventbyrå, som i år ble Just Cruzin Production (JCP), noe juryen begrunner på denne måten:

Denne prisen har tidligere vært stemt fram av bransjen selv, men i år så har vi i juryen fått ansvaret for å dele ut denne prestisjetunge prisen. Og det har vært tøff konkurranse … Men vi landet på et eventbyrå som først og fremst kjennetegnes for et stort mangfold. Det som kjennetegner vinneren er at hvert case løses med en unik ide. Et unikt konsept. De tenker stort – og smått. De henter inn internasjonale store navn, og de jobber samtidig lokalt. De kombinerer bærekraft og ledelse med kultur- og kunstopplevelser. De løser oppgaver som handler om kulturbygging og kunnskapsdeling med unike opplevelser. De har jobbet med store, tradisjonelle merkevarer og gitt lanseringene, eller kundearrangementene en helt ny dimensjon. De tenker virkelig utenfor boksen og har vært på scenen flere ganger i kveld! Vinneren er JCP. HSMAI gratulerer!

Markedsføringsprisene

– Igjen har bransjen overgått seg selv, med inntil flere bidrag som kan ta pusten fra noen hver, sier Ingunn Hofseth.

Og vinnerne i 2018 ble:

Annonser – print og digital

Gull: Støtvig Hotel

Juryens begrunnelse

Vinneren har hatt som mål å bli noe nytt og annerledes i det norske hotellmarkedet. De ville skape en atmosfære som kombinerer det beste fra de tradisjonelle badehotellene langs Oslofjorden med en følelse av stilen i New England og på østkysten av USA. Hotellet fylte 5 år og det var en fin anledning til å lage et magasin som blant annet ble distribuert på ulike SAS-flyvninger i august måned. Juryen mener at kvaliteten på magasinet er imponerende. Og i en heldigital verden, så viser det seg at et print produkt kan bygge merkevare og oppnå gode resultater. Magasinet får fram både hotellets sjel og destinasjonen gjennom fire årstider. Sammen medkorte lesverdige og personlige tekster og gjennomtenke bildemotiver preget av blant annet hotelleierens drømmer og visjoner, er dette det perfekte magasinet for å fortelle en historie om ikke bare et hotell, men om verdier og om en destinasjon i det norske landskapet. Med denne print kampanjen, økte hotellet sin ordrer for 2019 med 3% og omsetningen i oktober måned i fjor var 17% høyere enn året før. Vinneren er Støtvig Hotel. HSMAI gratulerer!

Kampanjer

Gull: VisitOsloRegion

Hederlig omtale: Hurtigruten Svalbard

Hederlig omtale: SAS

Juryens begrunnelse

Kandidaten har gjort noe som er uvanlig i norsk reiseliv – de har klart å forene forskjellige aktører og konkurrenter i en og samme kampanje. Det har også klart å gå tilbake til røttene og fremhever god mat og innenlandsk matkultur. Kandidaten har laget en sjarmerende kampanje full av lokal kultur, mennesker og hyggelige miljøer – dette er en kampanje som oser et godt norsk reiselivsprodukt. Vinneren av kategorien er VisitOsloRegion. HSMAI gratulerer!

Reklamefilm i online-medier

Gull: Scandic Hotels Norge

Hederlig omtale: Avinor

Juryens begrunnelse

Dagens mediebilde er mer komplisert enn noen gang. Reiselivet utfordres av en stadig tøffere internasjonal konkurranse, ny teknologi og globale aktører, samtidig som man skal engasjere målgruppen.

Vinneren av kategorien klarer å utnytte de digitale medienes funksjoner på en ny og smart måte og har et tydelig budskap som skaper oppmerksomhet, begeistring og preferanser. Dette for å gjøre innholdet som presenteres så relevant og treffsikkert som mulig. Målsetting med kampanjen var å benytte seg av et sykkelritt og en helt unik hotellopplevelse for å skape reiselyst til Finnmark. Løsningen bygger på humor og inspirerer kunden til å gjøre et smart valg. Målsetting med kampanjen ble oppnådd med et godt engasjement og vel dobbelt så mange visninger i online medier.

Gullvinner er Scandic Hotels med Arctic Sleep of Norway. HSMAI gratulerer!

Sosiale medier – Kampanjer og aktiviteter

Gull: Hurtigruten Svalbard

Hederlig omtale: Nettbuss Express

Juryens begrunnelse

Målet med denne kampanjen var å øke salget av flyseter og aktiviteter rundt en langhelg i en ellers stille periode om sommeren hvor man tilbyr opplevelser døgnet. Målet var også å vekke interesse hos et yngre, men kjøpesterkt publikum og få dem til å reise nordover istedenfor sydover- reise til verdens minste storby. Konseptet var å overraske og utfordre ønsket målgrupper i sosiale medier som YouTube, Instagram og FB med budskapet – 48 ting å gjøre på 48 timer på 78 grader nord Resultatet ble en salgsøkning på 144% kontra året før – 33355 nye klikk på hjemmeside og over en dobling av omsetningen. Vinneren er Hurtigruten Svalbard med 48 opplevelser på 48 timer. HSMAI gratulerer!

Sosialt ansvar

Gull: Scandic Hotels

Hederlig omtale: Olivia Restauranter

Juryens begrunnelse

Sosialt ansvar har definitivt blitt satt på agendaen hos forbrukere og arbeidstakere. Bedrifter og organisasjoner må ta dette på alvor. Det handler ikke lenger om å gi støtte eller penger til noen som har det litt vanskelig og slå seg på brystet med det. Sosialt ansvar handler om å gjøre dette til en del av DNA til selskapet. Vinneren har klart å gjøre det sosiale ansvaret til nettopp en del av deres DNA, samtidig som de gir kundene en enda bedre opplevelse. Vinneren har tatt utgangspunkt i to store utfordringer vi står overfor; bienes eksistent og plast i havet. Sommeren 2018 satte de ut 7 bikuber i Oslo området og bidro til 560 000 bier som produserte nok honning til å forsyne 20 hoteller i Oslo-området med egenprodusert honning. Stuntet fikk oppmerksomhet av både norske og utenlandske journalister. På den store strandryddedagen i mai inviterte de alle strandryddere til gratis frokost på sine hoteller langs kysten fra Alta i Nord til Kristiansand i sør. Juryen mener vinneren har klart å gjøre noe nyttig for samfunnet, samtidig som de har klart å levere et enda bedre produkt til kundene gjennom egenprodusert, økologisk honning. I tillegg bygger de videre på en ønsket posisjon som best på frokost! Vinneren er Scandic Hotels. HSMAI gratulerer!

Årets reiselivsmarkedsfører

Den kjente prisen for Årets reiselivsmarkedsfører, også kjent som Ferdaprisen, gikk i år til Scandic Hotels, med denne jurybegrunnelsen:

Dette er hovedutmerkelsen i kveld for hotell og reiselivsbransjen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i en eller flere kategorier. Kravet til vinneren av Ferdaprisen er profesjonalitet og en strategisk satsning på kvalitativ markedsføring der innsatsfaktorer som modighet, langsiktighet, et gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi. Årets vinner har jobbet systematisk med kreativitet knyttet opp mot det lokale markedet. De ulike innsendte bidragene har en rød tråd preget av aktuelle samfunnstemaer og er løst på forskjellige måter i markedsføringssammenheng og viser en varme og en personlighet knyttet opp mot hver enkelt ide. Dette er en stor kjede som greier å skape unikhet gjennom å være modige i de ulike lokale markedene. Temaene i 2018 har vært alt fra urban honningproduksjon til plast plukking på strender, syngende fotballstjerner på frokostbuffet, pappa på hotellbesøk med babyen sin, plastigloer på snaufjellet, stjerne kokke møte og konkurranse med unge musikere ifb oppussingen av et ærverdig hotell. Årets Reiselivsmarkedsfører er Scandic Hotels. HSMAI gratulerer!

Og så kan vi som vanlig by på en liten billedkavalkade fra den feststemte kvelden (klikk på bildene for større gjengivelser):

Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Katarina Flatland på scenen under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Morten Torp og Katarina Flatland på scenen under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Uten mat og drikke … Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Green Hat People og Nordic Choice Hotels. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Juryleder Ellen Arnstad på scenen under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. De nominerte til Årets unge leder i reisebransjen 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Kokken fra Fursetgruppen da kveldens meny ble presentert under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Juryleder Ellen Arnstad og konferansier Katarina Flatland på scenen under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Katarina Flatland på scenen under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Uten mat og drikke … Fotograf: Camilla Bergan. Juryleder Ellen Arnstad på scenen under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Hotels Norge, med følge, på HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. De nominerte til Årets unge hoteliér 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Bjørn Kjos, konsernsjef i Norwegian. Fotograf: Camilla Bergan. Katarina Flatland gjorde stor entré på HSMAI Awards 2018, inspirert av Petter Stordalen, ifølge henne selv. Fotograf: Camilla Bergan. Stemningen var magisk under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan. Noen av prisvinnerne under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan.

Toppfoto: Alle prisvinnerne på ett brett under HSMAI Awards 2018. Fotograf: Camilla Bergan.