Ingunn Weekly: HSMAI takker

HSMAI vil benytte anledningen til å takke alle som deltok på Møte- og Eventbørsen og HSMAI Awards på tirsdag. Tusen takk til alle de besøkende, utstillerne, prisvinnere, jurymedlemmer, sponsorer og alle andre. Tusen takk for at dere kom! Vi håper vi vil se dere på mange av våre fremtidige arrangementer.

Dere vil selvsagt bli invitert til ulike frokostmøter og mange andre aktiviteter i løpet av året. En oppdatert årsplan blir sendt deg i løpet av januar.

Prisfesten samlet nesten 500 personer, men siden flere av dem som var der på dagtid, ikke deltok på kvelden, var det langt over 500 personer totalt, som enten var der på dagen eller kvelden, så det var en gledelig stor oppslutning. Vi var veldig godt fornøyd med kveldens sporty konferansier, Katarina Flatland, som tok zip-line og gjorde en flott entre:

Meet Ullevaal: Tusen takk for at vi fikk være hos dere, og tusen takk for at dere sto på døgnet rundt, for å hjelpe oss. Du har en fantastisk stab, Elsa, og det er tydelig at personalet stortrives. Veldig annerledes og kule lokaler. Det var stor stas å være hos dere, så tusen takk. Meet-salen deres har så mange muligheter. Vi syns dere er helt enestående!

Fursetgruppen: Tilbakemeldingene har vært veldig gode på maten, Gjøran. Alt fra den deilige lunsjen, minglematen og ikke minst middagen på kvelden. Tusen takk for all hjelp og støtte underveis. Dere er helt rå!

6.Sans: Vi jobber med mange frivillige, og det er langt mer logistikk og koordinasjon enn ved firma-arrangementer der man kan be de enkelte stille opp da og da til gjennomgang. Vi jobber med så utrolige mange som har fulle hender med sin egen jobb, først og fremst. Tusen takk for jobben dere gjorde, og tusen takk til Gerhard Mork, som var vår produsent. For en dyktig producer! Wow! Tusen takk til deg også, Ingrid. Gleder oss til å bli bedre kjent med deg. Og ikke minst tusen takk til sjefen selv, Per Morten Bergh.

Konsertsystemer: Tusen takk for lyd og lys, som dere leverte. Det ble en flott stemning på kvelden. Gleder oss til videre samarbeid. Dere er fantastiske!

Thon Hotel Ullevaal Stadion: Tusen takk for at dere ga oss veldig fine rom, til en god pris.

Messetjeneste: Bakbelyste messevegger ga en fantastisk bra effekt, og løftet totalinntrykket av møteplassen. Å jobbe med dere er en sann fryd! Tusen takk.

Teppe og Møbelutleie AS: Tusen takk for at dere leverte møbler og annet utstyr til alle stands. Vi setter stor pris på samarbeidet med dere.

Wallmans: Tusen takk for flott underholdning på HSMAI Awards.

Tusen takk til de tre juryene, for svært god innsats. Veldig hyggelig å høre at mange finner det så givende og lærerikt å delta i juryarbeidet.

Årets Unge Leder, Årets Unge Hotelier og Årets Hotelier:

Torgeir Silseth (juryleder), konsernsjef, Nordic Choice Hotels

Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør, Scandic Norge

Morten Thorvaldsen, konserndirektør, Thon Hotels

Josefine Janson, Director Human Resources, Norway, Radisson Hotels Norway AS

Jens B. Raanaas, administrerende direktør, AS Pals

Kjersti Ruud Walaas, faglig studieleder, Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling, Høyskolen Kristiania

Leif Evensen, Cornell Representative, Cornell

Hans Kristiansen, redaktør, Hotell, Restaurant & Reiseliv (HRR)

HSMAI Eventprisene:

Ellen Arnstad (juryleder), administrerende direktør, X Meeting Point Oslo

Rune Bjerke, førsteamanuensis og emneansvarlig for Eventledelse og Sponsing, Høyskolen Kristiania

Lillian Moe Drotninghaug, prosjektleder, sponsing og events, Gjensidige

Julie Holst Berntsen, Head of Strategic Projects and Communication, United Influencers

HSMAI Markedsføringsprisene:

Ellen Arnstad (juryleder), administrerende direktør, X Meeting Point Oslo

Bård Tronvoll, professor i markedsføring, Høyskolen i Innlandet/Karlstads universitet

Per-Arne Tuftin, direktør, Norsk Reiseliv

Anette Koefoed, kommunikasjonsdirektør, Berg-Hansen Reisebureau

Morten Torp, partner, 2469 Reiselivsutvikling

Tusen takk til Høyskolen Kristiania, og hjelpen fra studentene. Vi vil samarbeide med dere igjen!

Tusen takk til Monika Hove og Benedicte Gilroy Bøgh. Dere har jobbet med mye av dette over så mange måneder. Flott levert! Dere er viktige for oss. Gleder oss til ta dette videre.

Tusen takk til Jarle Petterson, for flott hjelp med nettsidene og bilde-bearbeidelse.

Tusen takk til fotografen, Camilla Bergan, for fantastiske bilder. Ekstra hyggelig er det at hun er en tidligere medarbeider i HSMAI, for flere år tilbake, og at vi har beholdt den gode kontakten.

Og igjen, gratulerer til alle vinnerne!

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Ingunn Hofseth

President & CEO

HSMAI Region Europe

Les mer om prisfesten her:

Toppfoto: Ingunn Hofseth, administrerende direktør i HSMAI Region Europe, på scenen under HSMAI Awards på Meet Ullevaal i Oslo tirsdag 8. januar 2019. Fotograf: Camilla Bergan.