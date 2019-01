Opplevelser og følelser spiller hovedrollen i TUIs nye kampanje

Helt siden navnendringen for to år siden, har TUIs nordiske markedsavdeling jobbet med å ivareta merkevare-kjennskapen i Norge, noe de har lykkes med. Selskapets merkevare-kjennskap er i dag høyere enn kjennskapen til Star Tour før navneendringen. Nå tar selskapet neste steg i sin kommunikasjonsstrategi, og det er gode opplevelser, ekte relasjoner og følelser som står i sentrum.

Fra denne måneden av tas det nordiske konseptet ut i hele Europa, og budskapet er åpenbart at uansett hvem du er og hvor du vil reise, har TUI en reise for deg.

Den nye kampanjen, som er utviklet i samarbeid med byrået Forsman & Bodenfors, er en videreføring av konseptet For You. Konseptet har lykkes med å formidle reisen TUI selv har gjort, fra tradisjonell reiseoperatør til en moderne tilbyder av reiser og opplevelser. For You har fungert så godt at TUIs nordiske Content & Campaign-team leder arbeidet for alle TUIs europeiske markeder, og kampanjen rulles ut i alle TUIs europeiske markeder i disse dager, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi har lykkes godt med konseptet vi utviklet for navnendrings-prosessen vår. Det skiller seg godt ut i en relativt generisk reisebransje, og vi har valgt å utvikle dette videre i år. Nå er det de gode reisehistoriene og følelsene vi ønsker å formidle, og det gleder oss at konseptet for første gang tas ut til flere europeiske markeder, sier Lisa Ro?nnberg, Head of Concept & Campaign i TUI Nordic.

Øyeblikk vi deler med andre

Den nye kampanjen er fra ulike steder på nordmenns favoritt-destinasjon, Mallorca. TUI bruker som vanlig ikke profesjonelle modeller, men caster ekte mennesker, ekte par, virkelige familier og venner. Kampanjen gjenspeiler de trendene TUI ser hos sine kunder: folk ønsker aktiviteter og opplevelser, fremfor kun sol og bad.

– Vi vet at følelser er sterke kommunikasjonsverktøy, og ikke minst det å bli minnet på de gode øyeblikkene man selv har hatt på reise. Eksempelvis har vi en mor og hennes datter, som går tur i de vakre fjellene på Mallorca. Det var viktig for oss å finne mennesker som har en ekte tilknytning til hverandre, folk som kjenner hverandre godt, slik at følelsene vi formidler er genuine. Vi tror at det synes, og vil ha god effekt på den som ser det, sier Rönnberg.

Byråer:

Reklamebyrå: Forsman & Bodenfors

Mediebyrå: Carat

Digitalbyrå: Precis Digital

Foto: To av annonsene i TUIs S19-kampanje. Faksimiler fra TUI.