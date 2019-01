Tidenes yngste hotellsjef i Quality Hotel

Quality Hotel Residence i Sandnes har fra 1. januar gitt direktørstolen til 26 år gamle Michael Holm fra Flekkerøya i Kristiansand. Michael har jobbet i Quality Hotel siden han var 15 år, og har store planer for Quality Hotel Residence.

Det lovende stjerneskuddet startet sin hotellkarriere i Kristiansand i en alder av 15 år, hvor han jobbet som aktivitetsleder på det som den gang var Quality Hotel Kristiansand. Deretter gikk veien videre til Stavanger og Norsk Hotellhøgskole ved UiS i 2011. Michael har jobbet i alle avdelingene på tre av kjedens hoteller i regionen, og jobbet seg oppover i gradene, og fra 1. januar ga regiondirektør Quality Hotel, Lars Roalkvam, roret til den ambisiøse sørlendingen, som også var blant de nominerte til HSMAIs Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen for fjoråret:

– I Quality Hotel jobbes det hardt, både med lederutvikling og å få frem talentene. Michael Holm er et slikt talent. Med en region i riktig utvikling, er tiden inne for å få en egen dedikert direktør på plass. Michael vil utvilsomt tilføre både hotellet og byen ytterligere vind i seilene, sier Roalkvam.

I syv år har Michael jobbet på Quality Hotel Residence, og har fulgt utviklingen av hotellet tett. Engasjement i lokalmiljøet er spesielt viktig for den ferske direktøren, som ikke legger skjul på at han har store planer for hotellet, og vil la Sandnes vokse i takt med regionen.

– Quality Hotel Residence er og skal være byens hotell. Jeg ønsker at hotellet skal bli et naturlig samlingspunkt for byens befolkning, om det er lunsj med kollega, kaffe med venner eller større arrangementer. Dørene våre skal være åpne for hele Sandnes. Vi skal fortsette i Nordic Choices ånd, og ta et stort ansvar utenfor hotelldøren. Vi har hatt et tett samarbeid med flere aktører i Sandnes som jobber for de vanskeligstilte i byen. Her skal vi fortsette å videreutvikle dette ansvaret. Som sagt skal Residence være et hotell for alle i Sandnes, uansett situasjon man måtte befinne seg i, sier Michael Holm selv.

Nordic Choice Hotels, med Quality Hotel i spissen, satser på talenter, og er kjent for sin tilnærming til menneskene i organisasjonen, med tillit og rom for utvikling. Hovedkvarteret i Oslo følger også nøye med på det som skjer i Sandnes nå:

– Michael er en spennende ung hotelier, som har vist at han er klar for nytenkning og fremtidsrettede arbeidsmetoder. Han har levert gode resultater i de prosjektene han har vært involvert i, flere år på rad, og med sin fremoverlente holdning og brede kunnskap om hotell, var valget av ham enkelt. Han blir den yngste direktøren i Quality Hotel noensinne, og jeg ser virkelig frem til å jobbe med en så ung og fremtidsrettet person som Michael. Jeg er sikker på at vi går en spennende tid i møte på Quality Hotel Residence, sier Henrik Ståhl, Director of Operation, Quality Hotel Norge.

Foto: Michael Holm blir tidenes yngste hotellsjef i Quality Hotel. Foto fra Quality Hotel.