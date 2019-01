Nordic Choice fjerner all unødvendig engangsplast

Etter at Comfort Hotel la seg inn på plastrehab, følger hele hotellkonsernet opp, ved å forplikte seg til å fjerne all unødvendig engangsplast i løpet av 2019. Sammen med Hurtigruten og WWF vil man nå bygge opp et stafettlag, der kun toppen av pallen er godt nok.

Det gikk et gisp gjennom reiselivsbransjen da Comfort Hotel i 2018 valgte å være ærlige med seg selv om misbruket sitt. Hotellkjeden gikk frivillig inn i rehabilitering, og behandlingen var vellykket. Gjennom direkte konfrontasjon og tøffe metoder, klarte Comfort Hotel å kutte plastforbruket kraftig. Siden mai i fjor er bestillingen av plast blitt redusert med 90 prosent på Comfort-hotellene, skriver Nordic Choice Hotels i en pressemelding.

– Vi har latt oss inspirere av Comfort Hotel, og med vissheten om at ufattelige 15 tonn plast havner i havet hvert eneste minutt, er det ikke vanskelig å finne motivasjon til å ta et skikkelig tak i hele Nordic Choice Hotels. Med 16.500 choicere i ryggen, skal vi skape den mest bærekraftige og plastfrie hotellopplevelsen for våre elleve millioner gjester. Det er nå vi skal gå fra å snakke til å handle. All unødvendig engangsplast, på alle våre hoteller, skal vekk i løpet av året, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Hotellkonsernet kommer til å ta en grundig gjennomgang, også med Clarion Hotel og Quality Hotel, for å få bukt med plastproblematikken. Målet er å være fri for unødvendig engangsplast i løpet av 2019. Den store ambisjonen er å kutte all unødvendig plast, og at konsernet har full kontroll på hvor det blir av den plasten det bruker. De har allerede en konstruktiv dialog med sine leverandører, og ser at det er mange som nå jobber for å finne løsninger.

– Da WWF inviterte til plaststafett sammen med Hurtigruten, var det selvsagt at vi skulle ta minst én etappe. Nordic Choice Hotels skal tilby de mest bærekraftige hotellopplevelsene for våre elleve millioner årlige gjester, og de skal være trygge på at de kan sove hos oss med god samvittighet. Vi går inn på dette stafettlaget med håpet om å bli reiselivsbransjens Marit Bjørgen, sier Harald Bjugstad-Holm, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Flere hoteller har allerede engasjert seg i kampen, ved å arrangere strand-ryddedager, plogging og andre søppelrydde-prosjekter. Andre har også gått i bresjen for å erstatte engangsartikler, som sugerør og rørepinner, med nedbrytbare alternativer. Med rundt 150 millioner tonn plast flytende rundt i havet, ifølge Håll Sverige Rent, er det på høy tid at engasjementet vekkes for å få bukt med plastproblemet.

– Som en stor aktør i Norden og Baltikum, er det vår plikt å stille opp for verden rundt oss. Målet er å få en virksomhet som ikke bidrar til plastforurensning. Nordic Choice Hotels har alltid hatt en kultur og et engasjement for bærekraft, og vi oppfordrer alle til å bli med på det viktigste stafettlaget som dannes i år, avslutter Silseth.

Foto: Plastflasker. Foto fra Nordic Choice Hotels.