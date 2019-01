Rom #201 – Norges sprekeste hotellrom?

Scandic Vulkan i Oslo har lang tradisjon for å bidra til samfunnet rundt seg. Nå lanserer hotellet det som trolig er Norges mest sykkeltematiserte hotellrom. Gjester på rommet bidrar samtidig til Stine Sofies Stiftelse, som jobber for å beskytte barn mot vold og overgrep.

Rom #201 på Scandic Vulkan er tematisert med effekter og detaljer fra sykkelsporten. Det romslige superior-rommet er innredet i samarbeid med Concept Norway og Hjelperytterne. Rommet byr på markedets råeste treningssykkel, i tillegg til detaljer fra sykkelsporten, i alt fra taklampe utformet fra en gammel sykkelfelg, til «bokhylle» laget av sykkelslange, signerte sykkeltrøyer og inspirerende kunst – selvfølgelig sykkelrelatert det også, skriver Scandic Hotels i en pressemelding.

Sentralt i det nye rommet står en Wattbike Atom, som er noe av det råeste man kan få av innendørssykler. På den kan gjester teste kraften i bena, gjennom wattmåling, få hjelp til å finne det optimale rundtråkket eller bare nyte en rolig sykkeløkt. Ønsker man å utfordre seg selv litt ekstra, finnes det ulike treningsprogrammer, anbefalt av landslags-syklist og ambassadør for rommet, Ingrid A. Moe. Moe er Norgesmester i sykkelcross 2018, og hun er vinner av norgescup sykkelcross og landevei, både i 2017 og 2018, samt gull i NM i lagtempo 2018.

– Jeg kan ikke tenke meg et råere hotellrom enn rom #201, for inspirasjon til å tråkke til litt ekstra og ikke minst nærhet til treningsfasilitetene. Her kan man gå rett fra sengen og over på treningssykkelen, og tilbakelegge så mange kilometer som man ønsker. Jeg tør påstå at et bedre rom for sykkelentusiasten finnes ikke, sier Moe.

Rom #201 på Scandic Vulkan er gjort mulig, takket være gode samarbeidspartnere.

– Concept Norway er stolt over å være samarbeidspartner til dette spennende prosjektet, som bidrar til en viktig sak. Vi bidrar med vår helt nye Wattbike Atom, som representerer en ny æra innen innendørstrening. Med den siste modellen som finnes på rom 201, finnes nyskapende innovasjoner med presisjonsdata og analyser, som hjelper profesjonelle syklister, så vel som mosjonister, i å trene hardere, smartere og mer effektivt, sier Henric Lindh, Country Manager i Concept Norway.

Sykler for en barndom uten vold

Det er organisasjonen Hjelperytterne som, sammen med Scandic Vulkan, har bidratt til å utforme sykkelrommet. Hjelperytternes hovedoppgave er å bruke syklingen til å samle inn midler for at andre skal få en bedre hverdag. For hver overnatting på dette rommet i 2019, skjenker Scandic Vulkan derfor 100 kroner til Stine Sofies Stiftelse, som et bidrag til deres arbeid for en barndom uten vold og overgrep. Og det helt uavhengig av om man har tråkket 0 eller 100 kilometer. Det viktigste er at dette er et rom for omtanke.

– Det er en stor glede å jobbe sammen med Hjelperytterne om dette helt spesielle hotellrommet. Rom 201 handler om å gi våre gjester en hotellopplevelse utenom det vanlige, samtidig som vi støtter en god sak. Stine Sofies Stiftelse, som arbeider for barns rettigheter, fortjener hver krone og alle bidrag de kan få, sier hotelldirektør Monica Egeberg.

Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, sette stor pris på prosjektet.

– Tusen takk til Hjelperytterne og Scandic, som gjennom Rom 201 bidrar til Stine Sofies Stiftelses arbeid for en barndom uten vold og overgrep. Jeg håper gjestene aktivt velger å bestille dette rommet, og samtidig bidra til vårt arbeid, sier hun.

Hotelldirektør Egeberg er selv en aktiv mosjonssyklist. Hun lover at de jobber med flere ideer gjennom året, hvor de skal kombinere interessen for sykling med ønske om å samle inn mest mulig penger til Stine Sofies Stiftelse og det viktige arbeidet de gjør.

– Vi har noen spennende prosjekter på gang hvor vi skal pushe grenser, sier hotelldirektøren hemmelighetsfullt.

Hotellrommet kan bestilles på scandichotels.no/vulkan

Foto: Ingrid Moe i Scandic Vulkans rom #201. Foto fra Scandic Hotels.