Clarion Hotel The Hub og Clarion Hotel Oslo ny hovedsponsor for Munchmuseet

Munchmuseet er obligatorisk for mange utenlandske turister som besøker hovedstaden, og det knyttes store forventninger til det nye Munchmuseet som bygges i Bjørvika. Og selv om det nye museet ikke står klart før neste år, vil Munch kunne sees i Bjørvika allerede til sommeren, når det nye designhotellet Clarion Hotel Oslo åpner dørene.

Oslo blir et stadig mer populært reisemål for utenlandske turister, og utviklingen av byen i sin helhet, og områder som Bjørvika spesifikt, trekkes frem når forventningene skapes til opplevelsene hovedstaden har å by på.

I dag signerer Clarion Hotel The Hub, Clarion Hotel Oslo og Munchmuseet en sponsoravtale som innebærer at de to nye Clarion-hotellene blir en av museets hovedsponsorer de neste tre årene. Som en del av avtalen skal Clarion Hotel Oslo, som åpner i august, stille ut et originalt Munch-verk i lobbyen. Kunstverket vil være tilgjengelig for alle skuelystne, enten de har sjekket inn på hotellet eller ikke. Dette er første gang et hotell har et originalt Munch-verk stående, og Clarion håper at samarbeidet skal vekke stor nysgjerrighet hos de besøkende, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

– Vi er veldig stolte over å ha fått til dette samarbeidet, som gjenspeiler Clarions profil på en utmerket måte. Vi er opptatt av å inspirere og begeistre gjestene våre, samtidig som vi har et sterkt ønske om å binde kunst og næringsliv tettere sammen. Samarbeidet med Munchmuseet bidrar til dette, og gjør store kunstopplevelser lettere tilgjengelig for gjestene våre, enten det er gjennom kunstverket hos Clarion Hotel Oslo eller eksklusive opplevelser som vi kan tilby til konferansegjestene våre på Clarion Hotel The Hub, sier Christen Bagger, Senior Vise President i Clarion Hotel.

Allerede når Clarion Hotel The Hub, med en kapasitet på 810 rom, åpner dørene 1. mars, kan gjestene på hotellet oppleve Munchs verden. I avtalen ligger blant annet muligheten for å kjøpe rabatterte billetter, ta del i VIP-opplevelser, og en mulighet for de to hotellene til å bruke Munchmuseets fasiliteter. At Munchs kunst nå blir enda mer tilgjengelig for publikum, er helt i tråd med Munchmuseets ønske om å bringe Munchs gave videre.

– Denne avtalen er svært viktig for oss. Det at Clarion velger å gå inn som en av våre hovedsponsorer, bidrar til at vi kan holde et høyt aktivitetsnivå i det nye museet, og tilgjengeliggjøre Munchs kunst for enda flere, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet.

Avtalen er inngått mellom Munchmuseet og de to hotellene. Den strekker seg over tre år, og har en samlet verdi på 4,5 millioner kroner.

– Sammen skal vi jobbe for å løfte frem Bjørvika, og gjøre bydelen til en attraktiv destinasjon for både osloboere og turister, avslutter Henrichsen.

Foto: André Schreiner, direktør på Clarion Hotel The Hub, Stein Olav Henrichsen på ved Munchmuseet, og Robert Holan, direktør på Clarion Hotel Oslo. Foto fra Clarion Hotel.