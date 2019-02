Lyngenfjordregionen finalist til Sustainable Top 100 Destination Award – «Best of Europe»

Denne uken fikk Visit Lyngenfjord vite at Lyngenfjord-regionen er blant finalistene i den prestisjetunge Sustainable Top 100 Destination Award, i kategorien Best of Europe.

– Det er en veldig stor dag for oss, og vi er utrolig glad for å bli valgt ut i kategorien Best of Europe. Tenk at vår destinasjon kan bli best i Europa på denne listen. Det ville jo være helt vilt, sier Marie Kr Angelsen, bærekraft-ansvarlig i Visit Lyngenfjord i en pressemelding fra destinasjonsselskapet.

Visit Lyngenfjord er invitert og deltar på prisseremonien i Berlin 6. mars, på verdens største reiselivsmesse, ITB. Her blir vinnerne og runner-ups presentert i en egen seremoni.

Sustainable Destinations Top 100 er en liste som er ment å feire innsatsen og arbeidet turistdestinasjoner verden over nedlegger for å ta initiativ og ansvar for et bærekraftig reiseliv.

Utdelingen av prisene er støttet av ITB Berlin, Green Destinations, TravelMole, Travelife og ti andre organisasjoner.

Foto: Den storslagne naturen i Lyngenfjorden. Fotograf: Georg Sichelschmidt.