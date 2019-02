Femstjerners Bahrain-hotell jakter ung, norsk hotelldirektør

Den nye sjefen på Latter, på Aker brygge i Oslo, Frank Normann Eikeland, med bakgrunn som styremedlem i HSMAI Norge, vender hjem etter ti år som direktør for flere hoteller i Midtøsten, med oppdrag om å finne en norsk etterfølger til The Domain Hotel and Spa i Bahrain – som han håper å finne i HSMAIs medlemsmasse.

– Det var et fantastisk hotell jeg fikk gleden av å drive de tre årene jeg bodde i Bahrain, som er et femstjerners, up-scale boutique-hotell i hjertet av byen, og da det ble tid for å ta farvel, sa eieren «Frank, det at du har drevet hotellet disse årene, og at du er norsk, gjør at jeg ikke har andre valg enn å ansette en ny nordmann. Jeg ser helst at stillingen blir besatt av en nordmann. Kunne ikke du se om du finner en egnet kandidat i 35-40-årsalderen, som er på vei oppover i bransjen? En hotell- eller resepsjonssjef eller noe sånt, som kunne tenke seg å utvikle seg videre, til å overta etter deg», forteller han i en samtale med HSMAI fredag ettermiddag.

Og Frank Eikeland var ikke vond å be.

– Fantastisk organisasjon og hotell

– Jeg lovet ham egentlig å kikke litt rundt, for å finne en anbefaling, og jeg ser jo ikke bort fra at den aktuelle kandidaten er å finne i HSMAIs medlemsmasse. Det jeg i alle fall kan love, er at vedkommende kommer til en fantastisk organisasjon og et like fantastisk hotell, i en svært spennende del av verden.

– Hvilke kvalifikasjoner ser du etter?

– Først og fremst en sunn forståelse av hotelldrift, for om du driver hotell hjemme eller internasjonalt, er jo prinsippene i bunn og grunn de samme. Vi snakker om en sunn forståelse for økonomi, for det å drive en virksomhet gjennom andre, og å forstå hospitality. Med de faktorene på plass, kommer du veldig langt. Når det kommer til kulturforståelse, har jeg mange gode tips i ermet, forteller Eikeland.

Kulturforskjeller, men vertskap er vertskap

– Viktigst av alt er det likevel å forstå at vertskapsrollen er den samme overalt. Alt blir mye enklere når du først har forstått det, men det er klart det er forskjeller! Jeg ser jo det, når jeg står her på Latter i helgene, når jeg har jobbet kveld, og hilst på gjester. Det er en sterk del av vår kultur. Folk er blide og smiler når du sier «Hei, velkommen til oss». Det er sånn vi vil ha det, men når alt kommer til alt, handler det om å forstå hva som forventes – der du er.

– Hva har du selv tatt med deg fra Midtøsten, som du finner nyttig i arbeidet ditt her hjemme?

– Jeg tror vel først og fremst det må være det at det har gitt meg en enorm kulturforståelse. Her hjemme kan vi kanskje bli litt forblindet og påvirket av presse, men når du er i et annerledes land, og det er du selv som er i minoritet, er det i seg selv en meget verdifull erfaring.

Synlig lederskap

– Men for å vende tilbake til hodejeger-oppgaven din, tror du den du er ute etter kan ha utsikter til internasjonale karrieremuligheter?

– Absolutt! Du vet, Bahrain kan nesten kalles Lille Dubai. For bare ti år siden var faktisk Bahrain mer utviklet enn Dubai, og da spesielt innen finanssektoren. Bahrain var the hub i Gulfen, om vi kan si det sånn, men så hadde de opprøret i 2011–2012, og det var først etter det at Dubai skjøt fart, mens Bahrain ble hengende litt etter. Men du verden for et nydelig sted, og det er ikke tvil om at den som stikker av med denne stillingen, får et spennende springbrett, om vedkommende kunne tenke seg en internasjonal karriere.

– Som leder av dette hotellet blir du veldig synlig, om du har personligheten til det, da. For jeg tror nok man først og fremst er på utkikk etter en utadvendt person. Jeg kan i alle fall love at vedkommende blir sett og lagt merke til, og The Domain Hotel and Spa leder an i mange sammenhenger, forteller Frank Normann Eikeland, som for øvrig er Ukens navn på hsmai.no denne uken:

Han forteller også at hotellet er på utkikk etter en kandidat som i alle fall har Hotellhøgskolen eller tilsvarende, også kandidater med utdannelse innen økonomi, salg og marked, men med hotellerfaring, i så fall.

– Og det kan like gjerne være på det kulinariske feltet. Kjøkkenet på hotellet har et fantastisk team, der vi snakker kjøkkenkunst på sitt aller, aller beste. Hotellet består ellers for det meste av suiter, så her ser vi etter noen med forståelse for begge deler, tilføyer han. Teksten fortsetter under bildene (som for øvrig er klikkbare, for større gjengivelse).

Frank Normann Eikeland, daglig leder på Latter i Oslo – og for Stand Up Norge. The Domain Hotel and Spa inngår i Bahrains skyline. Foto fra thedomainhotels.com The Domain Hotel and Spa i Bahrain. Foto fra thedomainhotels.com Fra lobbyen på The Domain Hotel and Spa i Bahrain. Foto fra thedomainhotels.com

Du kan lese mer om hotellet på deres eget nettsted.

Frank Normann Eikelands ti år i Midtøsten begynte i Saudi-Arabia, hvor han var i tre år, til han fortsatte omtrent like lenge i Egypt, via Emiratene, før han avsluttet det arabiske eventyret i Bahrain.

– Det er ikke til å komme forbi at overgangen fra solfylte Bahrain til et vinterlig Oslo var brå, men jeg må jo si at det er deilig å komme hjem, forteller han, med Latter (!) i stemmen.

Dersom du ønsker å tipse om en aktuell kandidat – eller kanskje selv er en – kan du kontakte Frank N. Eikeland på frank@latter.no

Toppfoto: Inngangspartiet til The Domain Hotel and Spa i Bahrain. Foto fra thedomainhotels.com