Supertalent til Radisson Blu Royal Hotel i Bergen

Etter en kometkarriere, med erfaring fra Norges største hotell og Radisson Blu Hotel Park Fornebu, er nå Frank Ove Wennevik ansatt som ny hotelldirektør ved Radisson Blu Royal Hotel i Bergen.

– Frank Ove er et av våre supertalenter, og har på kort tid vist at han er en svært dyktig, fokusert og godt likt hotelldirektør. Vi er glade for at han nå vil ta over rollen som hotelldirektør for hotellet vårt i Bergen, sier Ronald Smithjes, Regional Director Norway, Denmark & Iceland for Radisson Hotel Group.

Wennevik har arbeidet i reiselivsbransjen i mer enn ti år. Han kommer sist fra stillingen som hotelldirektør ved Radisson Blu Hotel Park Fornebu, et nyoppusset hotell som er kjent for å ha mange stamgjester og for sin gode, personlige service.

Før den stillingen, jobbet han ved Norges største hotell, Radisson Blu Plaza Hotel, og også ved Radisson Blu på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Frank Ove Wennevik er del av Radisson Hotel Groupa mentorprogram, og har i en årrekke hatt Tarje Hellebust som mentor. Han har også selv ledet flere avdelinger innen både mat og drikke, og møte og event.

– Det skal bli veldig moro å jobbe sammen med de engasjerte og dedikerte medarbeiderne på hotellet, og fortsette å gi gjestene de beste opplevelsene i byen, sier Wennevik selv.

Perfekt på Bryggen

Det er ikke mange steder i verden som er så sjarmerende som Bergens historiske Bryggen, som også er på UNESCOs liste over verdensarven. Radisson Blu Royal Hotel i Bergen har en tradisjonell arkitektur, med en nydelig utside, som gjør at hotellet passer perfekt inn i omgivelsene på Bryggen.

Gjestene kan velge mellom 342 rom og suiter, alle innredet med stilig, moderne interiør. Hotellet tilbyr også fasiliteter som treningsstudio og tyrkiske steamdusjer, samt parkering under bakken. Hotellets fleksible møterom strekker seg over 2000 kvadratmeter, og er den perfekte plass for å holde konferanser og minneverdige arrangementer.

Hotellet huser også suksessen 26 North Restaurant & Social Club, som serverer norsk tapas i uformelle og innbydende omgivelser. Restauranten er et populært møtested for turister og innbyggerne i Bergen.

Radisson Hotel Group er den ledende internasjonale hotellkjeden i Norden, og har nær 60 hoteller i hele regionen. I Norge er selskapet representert med Radisson Blu og Park Inn by Radisson-hoteller over hele landet.

Foto: Frank Ove Wennevik, direktør på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen. Foto fra Radisson Hotel Group.