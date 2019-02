Bergen vinterens mest populære reisemål

Europeere har stemt frem Bergen som det mest populære reisemålet i vinter.

I forbindelse med vinterferien har Avis Norge gjennomført en undersøkelse i en rekke europeiske land, for å kartlegge de mest populære reisemålene for vintersesongen 2018/2019.

Norges nest største by, Bergen, topper listen som det mest populære reisemålet for europeere denne vinteren, etterfulgt av Lappland (Finland), Québec (Canada), og Phuket (Thailand), skriver Avis Budget Norway i en pressemelding.

Nordmenn derimot, foretrekker sommer og sol i Phuket som reisemål i vinter, riktignok tett etterfulgt av Bergen på andre plass.

– Det er gøy å se at Norge som destinasjon er i særstilling som reisemål, både for nordmenn og internasjonalt, sier Donald Hayes, Daglig leder i Avis Norge.

– Vi ser at Instagram-vennlige og mindre, uoppdagede reisemål er blant de største reisetrendene for 2019. Omringet av fjell og med vakker natur, leverer Bergen som destinasjon på begge disse kriteriene, fortsetter han.

Avis Norge har samlet reiseinspirasjon for den ultimative vinterferie-opplevelsen til nordmenns tre mest populære reisemål.

Phuket (Thailand)

Thailands største øy, Phuket, er kjent for sine idylliske strender og vintersol, og er nordmenns foretrukne reisemål i vinterhalvåret. For å finne de idylliske og mindre kjente stedene, anbefales det å reise rundt på øya og oppdage de små stedene som ikke er så mye omtalt.

Ønsker du å oppleve den historiske delen av Phuket, finner du i gamlebyen i Phuket en rekke gamle hus, museer, butikker og restauranter. For å oppdage de skjulte strendene, uten de store folkemengdene, anbefales det å leie en bil og dra nord-vest på øya. Der finner du vakre Banana beach, som er omgitt av palmetrær. Eller så kan du reise til Ya Nui Beach, et paradis som er kjent for snorkling. For å oppleve kulturen, anbefales en tur til Phukets sentrumsgater, for å se kunstverkene som gradvis har dukket opp på veggene over hele byen.

Bergen (Norge)

Bergen er kjent for å være omringet av de syv fjell, og er storbyen som har greid å beholde småby-sjarmen.

For dem som ønsker en kulturell opplevelse, er Bergen vertskap for en rekke konserter, fra den middelalderske steinhallen Håkonshallen, til den moderne Ole Bull-scenen. Ønsker du å shoppe, er det verdt å ta turen til gull- og sølvtøyfabrikken Arven. Den yngste tekstilfabrikken i Norge, Oleana, er også verdt et besøk. De er kjent for å produsere strikkevarer i prisvinnende norsk design.

For fantastisk fjellutsikt er Fløibanen en unik attraksjon. Fløibanen tar deg fra Bergen sentrum til toppen av Fløyfjellet, 320 meter over havet, på kun åtte minutter. For den oppdagelseslystne er Voss skisenter et paradis for skikjørere, kun en kort kjøretur fra Bergen sentrum, med løyper tilpasset alle nivåer skiferdigheter. Foretrekker du heller gå på langrenn, er Eikedalen et godt alternativ.

Goa (India)

Goa omtales gjerne som Indias eget paradis, og kan by på alt fra strandliv til nattliv og kolonikultur.

For dem som ønsker strandliv, byr Goa på noen av Indias beste strender. Å besøke strendene Mandrem, Baga og Cavelossim, er for mange reisende hovedformålet med turen til Goa. Er du opplevelseslysten, tilbyr Goa en rekke ulike typer vannsport, for alle ferdighetsnivåer, til en veldig god pris.

Her kan du prøve alt fra surfing, paragliding, kajakkpadling og rafting. For den matinteresserte er Goa kjent for sin krydderproduksjon, og Sahakari Spice Farm er verdt et besøk. De tilbyr guidede turer, hvor du får se hvordan landets beste krydder produseres. Er du tøff nok, kan du besøke Tropical Spice Plantation i Ponda-området, og smake på verdens sterkeste chili.

Goa gjør mye ut av de vakre og solfylte dagene, og arrangerer en rekke strandfester med lokale drikkevarer og vakre omgivelser. St. Anthonys Bar i Baga-bukten er perfekt for å få med seg den vakre solnedgangen. Café Lilliput og Curlies Beach Shack, i nærheten av Anjuna Beach, tilbyr live musikk og er superpopulære blant backpackere.

Avis Budget Group gjennomførte en nettbasert undersøkelse, sammen med forskningsbyrået Sapio, av 14.138 forbrukere på tvers av Europa. Respondentene var mellom 10 og 66 år, og inkluderte mer enn 1000 nordmenn. Undersøkelsen ble gjennomført i juli 2018.

Foto: Utsikt fra Fløyfjellet i Bergen. Fotograf: Svein-Magne Tunli/Wikipedia.