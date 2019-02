Ukens navn: Torstein Tangene

Torstein Tangene

Salgssjef

Frogner House Apartments

Torstein Tangene, som er salgssjef i Frogner House i Oslo, er 28 år gammel, og, ifølge ham selv sammen med en fantastisk dame. Han er glad i trening og hyggelig lag med gode venner – og denne uken er han Ukens navn på HSMAI.no.

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Som ung salgssjef i Frogner House Apartments går mye av tiden til å videreutvikle og forbedre salgsteamet vårt, og ikke minst meg selv. Jeg lærer masse hver eneste dag, rundt det å motivere de ansatte, hvordan skape fremdrift og hvordan vi sammen kan jobbe mot felles mål for å oppnå gode resultater. Jeg ønsker å være en pådriver for at vi har en energisk salgsavdeling, hvor alle har lyst til å lykkes. Vi må hele tiden tenke nytt og sørge for at vi til enhver tid er top of mind hos de bedriftene som har et behov for våre tjenester, og det er mitt ansvar at alle ansatte er topp motivert for dette. Videre bruker jeg også en del tid på oppfølging av våre eksisterende kunder, og samtidig finne nye potensielle kunder, som ennå ikke bor hos oss. Den siste tiden har jeg hatt et stort fokus rettet mot Stavanger, for å finne nye kunder i en helt ny by, noe som har vært veldig spennende. Det å starte på bar bakke, uten en eneste kunde, har vært en utrolig morsom reise, som jeg tror alle i selskapet har tatt masse lærdom av.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: De siste tre årene har vi gått fra 300 leiligheter i Oslo til 700, i både Oslo og Stavanger. Denne veksten forteller noe om hvilket behov det er der ute, for dem som ønsker et godt og fleksibelt boalternativ når de er på reisefot. At vi hele tiden tenker nytt og utvikler konseptet vårt i tråd med det kundene våre ønsker, er en stor motivasjonsfaktor for meg. Siden slutten av 2018 har vi hatt en eventyrlig utvikling etter åpningen i Stavanger, og vi er nå i sluttfasen på to nye fantastiske prosjekter i Oslo, som står ferdig i løpet av våren 2019. Disse to prosjektene kommer til å heve produktet vårt til et enda høyere nivå enn vi har i dag. Med nærhet til offentlig kommunikasjon, restauranter og alt det flotte Oslo har å by på, blir dette to nye adresser som vil tiltrekke seg nye gjester og besøkende. Alle de spennende prosjektene, den fine veksten og de fantastiske kundene vi har, gir motivasjon i hverdagen, og det er fantastisk gøy å gå på jobb hver eneste dag.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Fra jeg ble født har jeg sett opp til morfar. Han lever dessverre ikke lenger, men har en helt spesiell plass i livet mitt. Han var et arbeidsjern, som bestandig så løsninger og muligheter rundt seg. Mange av hans verdier og holdninger ønsker jeg å ta med meg videre her i livet.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: To ganger i måneden arrangerer vi fredags-quiz på kontoret. En hyggelig ting, som skaper litt stemning blant oss ansatte.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Siden 2016.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: Det beste ved HSMAI må være deres evne til å lytte til alle medlemmene. HSMAI er utrolig flinke til å skape en god arena, hvor bransjen kan lære av hverandre, dele erfaringer og ikke minst jobbe sammen for å nå felles mål. Selv om mange i utgangspunktet er konkurrenter, tror jeg veien til suksess er å spille på lag for å gjøre hverandre bedre, og da er det fint å ha en felles møteplass som HSMAI. Vi kan bestandig lære masse av hverandre.

Q: Er det noen aktiviteter eller tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Det hadde vært gøy om HSMAI kunne gjennomført en kvalitetskontroll av alle serviced apartments i Norge. På samme måte som det gjennomføres hotell-kåringer, mener jeg at dette hadde vært bra, også for vår bransje.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: Den perfekt helgen for meg finner sted på hytta på Siktesøya, en liten øy i skjærgården utenfor Langesund. Det er lite som slår en solskinnsdag på brygga med gode venner, reker og hvitvin, som avsluttes med en fantastisk konsert på Wrightegården i Langesund. På slike dager er det ikke et sted i verden jeg heller ville være.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Som statsminister ville jeg bevilget godt med midler til skole og utdanning, slik at vi får de beste og flinkeste menneskene til å løse morgendagens utfordringer. Det er bestandig neste generasjon som skal utvikle landet vårt, og som er den viktigste ressursen for fremtiden, så disse bør det satses på.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

A: Jeg tror de som kjenner meg ville beskrevet meg som en veldig positiv og utadvendt type, med et smil på lur.

Q: Hvor går neste reise privat eller i arbeid?

A: Min neste private reise går til Kenya i påsken. Vi er en vennegjeng på elleve stykker som reiser dit på safari og strandliv i to uker, noe jeg ser veldig frem til. Før den tid blir det en del turer til Stavanger, for å møte nye kunder der borte.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Det siste året har jeg blitt veldig glad i å løpe, så det er nok min hobby. Jeg har satt meg et mål om å løpe Oslo maraton under tre timer til høsten, så det blir noen løpeturer fremover.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: Kjæresten min hadde det jo vært hyggelig å ha med, men hvis jeg må velge en konkret ting, må det bli en høyttaler med uendelig av musikk. Musikk er helt fantastisk.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: I og med at jeg jobber med salg, må jeg jo selvsagt oppfordre alle som vil høre mer om oss til å ta kontakt med meg på +47 48109983.