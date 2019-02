Espen Nordahl skal utvikle den nye topptur-destinasjonen i nord

I mange år har Lyngsalpene vært den store motoren og den sterke merkevaren for å trekke skituristene mot nord, og sesongen mars til april er høysesong for reiselivet i Lyngen og nærliggende regioner. Men det finnes fantastisk flotte fjell også lengre nord, i kommunene Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, som på mange måter ikke ligger tilbake i naturgitte kvaliteter, hva gjelder muligheter for toppturer på ski.

Per i dag er fjellene nord for Lyngen ikke like kjent som Lyngen og Lyngsalpene, og dermed har også reiselivet i denne sesongen mye kapasitet ledig – i motsetning til Lyngen.

Visit Lyngenfjord ønsker å gjøre noe med dette, og har derfor satt i gang et prosjekt hvor de skal kartlegge hvordan topptursegmentet kan bidra med vekst innen reiselivet, økt sysselsetting og økt attraktivitet for befolkningen. I tillegg skal prosjektet utarbeide en tiltaksplan for en bærekraftig utvikling innen topptur-segmentet, og skal også lage en informativ brosjyre, som viser frem muligheter som finnes for attraktive toppturer på ski i vår nordlige region, heter det i en pressemelding fra destinasjonsselskapet.

Troms Fylkeskommune, Skjervøy og Nordreisa kommuner, Omstillingsprosjekt for Kvænangen, Nord Troms Friluftsråd og flere reiselivsbedrifter bidrar med midler for å gjøre dette mulig.

– For Lyngenfjord-regionen, merket som et bærekraftig reisemål, er det viktig at vi sørger for en bærekraftig vekst innen reiselivet i hele regionen. Derfor ønsker vi å informere verden om vår fantastiske region, og invitere flere til å komme hit, men samtidig ha en plan for hvordan man kan håndtere en økning av tilreisende, slik at dem ikke ødelegger vår sårbare natur og miljø, sier reiselivssjef for Lyngenfjord-regionen, Georg Sichelschmidt.

Prosjektleder er Espen Nordahl. Han har over 35 års fartstid med toppturer på ski i Troms. Han er også forfatter av boka Toppturer i Troms/Ski Touring in Troms, og medforfatter av boka Trygge Toppturer i Norge/Safer Ski Touring in Norway.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å ha fått Espen med på laget. Jeg tror ikke vår region kunne fått en bedre prosjektleder og ambassadør på plass, sier Georg Sichelschmidt.

– Vi bor i det landet i verden med kanskje de fleste og de beste muligheter for toppturer på ski. Vi har fjellene, snøen og ikke minst har vi havet. Disse elementene gir en nesten magisk ramme, og har en stor tiltrekningskraft på alle som er fascinert av toppturer på ski. Jeg gleder meg til enda mer å utforske fjellene i Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, og gjøre dem synlige for alle som ønsker å besøke oss, sier Espen Nordahl.

Prosjektet går over fem måneder, og skal avsluttes i slutten av juli. I midten av mars kommer Visit Lyngenfjord til å invitere til møter i alle kommuner for å presentere sine planer og få innspill fra reiselivsnæringen og lokale.

Foto: Espen Nordahl. Foto: PRIVAT.