Kåret til beste flyplasser i Europa

Avinor Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland er begge kåret til Europas beste på kundeservice i hver sin kategori. Bergen vant også prisen for flyplassen med størst fremgang på kundeservice i 2018.

Det er den internasjonale bransjeorganisasjonen for lufthavner, ACI, som sender Avinors to største lufthavner til topps. Grunnlaget er flyplassenes sterke utvikling på kundeservice-målingen ASQ (Airport Service Quality), som foretas hver måned, og som brukes aktivt av de fleste flyplassene i verden, skriver Avinor i en pressemelding.

– En anerkjennelse vi er stolte av

Oslo vinner prisen Europas beste flyplass på kundeservice, sammen med flyplassene i Zürich og Dublin, i kategorien for flyplasser med mellom 25 og 40 millioner passasjerer, mens Bergen lufthavn vinner i kategorien mellom fem og 15 millioner passasjerer, sammen med flyplassene i Alicante, Bristol, Sotsji, Keflavik, Luqa, Newcastle og Porto. Bergen lufthavn er også i sin størrelseskategori kåret til den flyplassen som har hatt størst forbedring i 2018 i Europa.

Totalt får Avinor tre priser på utdelingen, som vil finne sted 4. september i år.

– Dette er en anerkjennelse vi er veldig stolte av, og viser at alle som jobber på flyplassene våre bidrar veldig godt for å gi de reisende en god opplevelse. De to største investeringene Avinor har gjort de siste årene, har vært utbyggingen av Oslo lufthavn og Bergen lufthavn. Nå ser vi resultater av det. At Bergen også får en pris for størst forbedring på kundeservice, ser vi selvsagt i sammenheng med utbyggingen, og nå har hele regionen en flyplass å være stolt av, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen, som peker på Avinors strategiske valg om å satse på passasjerenes reiseopplevelser som utslagsgivende for utmerkelsene Oslo og Bergen nå mottar.

– Siden 2013 har vi jobbet strategisk for å bedre reiseopplevelsen ved alle våre lufthavner, og disse prisene viser at vi har gjort noe riktig. Dette er veldig inspirerende, og skal brukes som en motivasjonsfaktor for å bli enda bedre i fremtiden, avslutter Falk-Petersen.

Prisen tilhører de ansatte

Lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Øyvind Hasaas, mener prisen er en fjær i hatten til samtlige ansatte på flyplassen, og tror den vil inspirere til å levere enda bedre resultater i fremtiden.

– Etter at vi åpnet «nye Oslo lufthavn» i fjor, har vi fått mange hyggelige priser, men jeg syns dette er den gjeveste så langt. Den viser at sammenhengen mellom god infrastruktur og menneskene som jobber på flyplassen, er avgjørende for å skape gode reiseopplevelser. Dette skal vi la oss inspirere av, slik at de reisende også i fremtiden kan glede seg til å møte dedikerte og serviceinnstilte ansatte hos oss, sier han.

I Bergen er man naturligvis også veldig fornøyde med tilbakemeldingen fra de reisende:

– Dette er en viktig anerkjennelse for Bergen lufthavn Flesland. Da vi åpnet den nye terminalen på Bergen lufthavn 17. august 2017, gledet vi oss til å gi vestlendingene en flyterminal de fortjener. Etter så mange år med trange kår, er opplevelsen en helt annen nå. Men det viktigste er at alle ansatte i alle selskaper jobber sammen og gjør sitt ytterste for at alle som reiser til og fra Flesland skal ha en trygg, komfortabel og hyggelig reise, sier Øystein Skaar, fungerende lufthavndirektør ved Bergen lufthavn Flesland.

Avinor skal ta imot prisene for Bergen og Oslo på en seremoni i forbindelse med Customer Experience Global Summit i september.

Fakta

ACI (Airports Council International) er bransjeorganisasjon for de fleste flyplassene i verden, og hvert år gjennomføres 640.000 individuelle spørreundersøkelser på 400 flyplasser, fordelt på 47 språk i 91 land. Disse spørreundersøkelsene omtales som ASQ (Airport Service Quality), og gjennomføres kontinuerlig hos medlemsflyplassene. I Avinor-systemet er det flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bodø, Ålesund og Kristiansand som gjennomfører undersøkelsen. Resultatene for Oslo og Bergen er basert på mer enn 5000 intervjuer i 2018.

ASQ (Airport Service Quality) består av 55 spørsmål, inkludert 34 poster der passasjerene blir bedt om å rangere spesifikke servicerelaterte funksjoner/emner og deres generelle tilfredshet med flyplassen, på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (svært bra). Resten av spørsmålene er knyttet til passasjerenes profil og den flyreisen de skal gjennomføre.

ACI har per januar 2019 646 medlemmer og 1960 flyplasser, fordelt på 176 land.

Foto: Travel trafikk på Avinor Oslo lufthavn på Gardermoen. Foto fra Avinor.