Nesten til topps på ITB Berlin

Lyngenfjord-regionen er den siste tiden blitt nominert til to priser. Den første var prisen Best of Europe, fra Top 100 Green Destinations 2018, og i forrige uke fikk Visit Lyngenfjord beskjed om at de var blant de nominerte til Best Outdoor Destination i SOA (Scandinavien Outdoor Award).

Begge prisutdelingene foregikk på ITB i Berlin, som er verdens største reiselivsmesse og foregår fra 6. til 10. mars. Visit Lyngenfjord er på ITB med en felles stand sammen med andre nordnorske bedrifter (Tromsø Safari, Basecamp Spitsbergen og Hvalsafari Andenes), for å markedsføre regionen, skriver destinasjonsselskapet i en pressemelding.

Ordføreren fra Lyngen var på plass som representant for Nord-Troms Regionråd, og fylkesråd Willy Ørnebakk var også til stede, for å følge spent med på prisutdelingen. Dessverre vant ikke Lyngenfjord-regionen noen av prisene. Det ble Portugal som vant Best of Europe, og det ble Danmark som stakk av med prisen for Best Outdoor Destination.

– Ja, det hadde jo vært artig å vinne en av prisene, sier Georg Sichelschmidt, reiselivssjef for Lyngenfjordregion, men fortsetter:

– Likevel er vi litt stolte over at vi det hele tatt er nominert til noen av disse prisene. Det viser også at arbeidet som ble gjort i Lyngenfjord-regionen, fra reiselivsbedrifter, kommunen og Visit Lyngenfjord, for å videreutvikle et bærekraftig reiseliv, ble sett i verden, og det er jo egentlig det aller viktigste for oss.

Foto: Markedsmedarbeider Marie Kr Angelsen (t.h.), Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen, fylkesråd Willy Ørnebakk, og reiselivssjef Georg Sichelschmidt. Foto fra Visit Lyngenfjord.