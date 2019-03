Stjernespekket nabolagskonsert på åpningen av Clarion Hotel The Hub

Tusenvis trosset regnet og fant veien til Jernbanetorget torsdag kveld, for å se en «flyvende» Petter Stordalen, kjente artister og storslagent fyrverkeri.

– For å markere åpningen av Norges største hotell og Oslos nye storstue, var det ingen tvil om at vi måtte arrangere en fantastisk utendørskonsert for Oslos innbyggere. Clarion Hotel The Hub skal være en urban møteplass, for både dem som bor i Oslo og gjestene på hotellet. Jeg er utrolig stolt over innsatsen de ansatte har lagt ned, og gleder meg til å innvie hotellet med enestående kunst, spennende barkonsept og restaurant Norda, med byens råeste utsikt, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels, heter det i en pressemelding fra Clarion Hotel.

Feiringen startet torsdag morgen, med to frokostforedrag ved Petter Stordalen i kongressalen på hotellet. Over 2000 mennesker tok turen for å høre foredragene, som var gratis og åpne for alle. Om ettermiddagen fortsatte feiringen med utekonsert på Jernbanetorget, hvor rundt 5000 hadde møtt opp for å høre artistene Arif, Amanda Delara, Ina Wroldsen og Lind Nilsen Fuentes Holm. Vegard Harm, som var konferansier under konserten, fikk midtveis besøk av Petter Stordalen på scenen som holdt tale for publikum på torget. Kun festet til to vaiere, tok Stordalen sats fra taket på hotellet, og fløy over trikker og busser ned til scenen. Konserten ble avsluttet med et spektakulært fyrverkeri som ikke bare ble sendt opp fra taket, men også tok i bruk sidene på bygget. Teksten fortsetter etter videoklippet.

– Clarion Hotel The Hub blir en arena for kreativitet, inspirasjon og fleksibilitet. Det er et nytenkende hotell, som er størst i byen, men som likevel har en varm atmosfære, med mennesker som brenner for mangfold, miljø og å yte det lille ekstra for gjestene, sier hotelldirektør André Schreiner.

Clarion Hotel The Hub åpnet dørene 1. mars. Hotellet har 810 moderne rom og 117.000 romdøgn var booket før åpningen. Hotellet har tre ulike restaurant- og barkonsepter, landets største takhage, bibliotek og kunst i verdensklasse. Mennesker fra nærmere 50 nasjoner skal jobbe sammen på Clarion Hotel The Hub. De fleste er rekruttert via «Talentjakten». Hotellet har slått alle rekorder i forhåndssalg, med konferanser solgt for 300 millioner før åpningsdagen.

HSMAI var også hjertelig til stede under åpningen, og knipset noen bilder:

Fra innvielsen av Clarion Hotel The Hub i Oslo torsdag 7. mars 2019.

Toppfoto: Fra innvielsen av Clarion Hotel The Hub i Oslo torsdag 7. mars 2019. Foto fra Clarion Hotel.