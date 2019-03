Scandic hjelper deg å sove bedre på den internasjonale søvndagen

I dag, 15. mars, er det den internasjonale søvndagen. Det markerer Scandic ved å dele sine beste tips til hvordan du kan få en god natts søvn.

Hvert år tilbringer gjestene rundt 17 millioner netter i 83.993 senger på Scandics 268 hoteller. Siden vi bruker omtrent en tredjedel av livet på å sove, og siden søvn er så viktig for helsen vår, er Scandic opptatt av hvordan de kan legge til rette for at gjestene får en best mulig natts søvn, heter det i en pressemelding.

Undersøkelser viser at søvn er viktig for å kunne gjenopprette energinivået i en travel hverdag. Det bidrar også til bedre hukommelse, immunforsvar, kreativitet og lagring av kunnskap. Søvn bedrer dessuten humøret, minimerer risiko for sykdommer, og regulerer stresshormoner i kroppen. I den populære boken Why We Sleep, skriver forskeren Matthew Walker at tilstrekkelig med søvn er viktigere for helsen vår enn trening og kosthold.

119 millioner timer søvn

En stressende hverdag går ofte på bekostning av søvn. For lite søvn kan faktisk bidra til hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes og depresjon. Scandic er ingen søvnterapeut, men hotellkjeden vet likevel en hel del om søvn. I 2018 tilbrakte gjestene 17 millioner netter på Scandics hoteller. Det tilsvarer rundt 119 millioner timer, 4.958.333 dager eller 13.585 år.

– I Scandic tar vi søvn på største alvor, sier Robert Wilhelmsson, ansvarlig for Room Experience og søvnambassadør i Scandic.

– Vi gjennomfører derfor regelmessige spørreundersøkelser, for å forbedre hotellopplevelsen for våre gjester. Å få en god natts søvn er viktig for gjestene våre, uansett om de er på forretningsreise eller på ferie. Behagelige senger og puter er viktigst, i tillegg til riktig belysning og muligheten for å kunne mørklegge rommet etter behov, fortsetter han.

Scandics beste søvntips

Her er noen gode tips fra Scandics søvnambassadør på hvordan du kan forbedre søvnen:

Ikke bruk mobiltelefon eller PC i sengen. Du skal helst slå av alle skjermer to timer før du går i seng. Kroppen oppfatter skjermbelysning som dagslys, noe som påvirker søvnhormonet melatonin. Les en god bok på sengekanten Prøv meditasjon, mindfullness eller avslapningsøvelser Senk temperaturen i rommet, 14-18 grader er optimalt for en god natts søvn Om du har vanskelig for å sove i nye omgivelser, ta med deg et putevar eller en brukt t-skjorte hjemmefra. Kanskje du ikke kjenner noen direkte lukt, men hjernen din vil gjenkjenne den og hjelpe deg med å sovne raskere Hovedregel: Prøv å legg deg til samme tid hver kveld Få nok søvn. 6 – 9 timer per natt er anbefalt. Unngå alkohol. En vanlig misforståelse er at alkohol får deg til å sove bedre. Alkohol kan kanskje få deg til å sovne lettere, men kvaliteten på søvnen svekkes. Begrens koffeininntaket. Søvnforskere hevder at man ikke bør innta koffein etter kl. 14.00. Mosjoner regelmessig. All form for fysisk aktivitet bidrar til bedre søvn, mens innaktivitet kan bidra til dårligere søvnkvalitet.

Scandic har stort fokus på at hotellrommene skal være designet for en god natts søvn. Senger, puter og belysning er tilpasset for at gjestene skal sove godt. Denne våren tilbyr hotellkjeden et eget TV-tilbud på utvalgte hoteller, hvor gjestene kan slappe av med meditasjon, yoga og avkobling. På andre hoteller kan man booke et Superior Sleep-rom med justerbare senger. Rommene er plassert i stille deler av hotellet og har sen utsjekk, en søvnpakke med koffeinfri te til kvelden, ørepropper og søvnmaske. Man kan også høre på en spesiallaget spilleliste på Spotify, Scandic Sleep, som også er tilgjengelig utenfor Scandics hoteller.

Sov godt!

Foto: Sov godt med Scandic. Foto fra Scandic Hotels.