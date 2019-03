Sterk fremtidstro i Trysil

Ski- og stisykkel-destinasjonen Trysil har hatt en enorm utvikling de ti siste årene. Det er investert hele 2,5 milliarder kroner i reiselivet i Trysil fra 2008 til i år. Nå girer destinasjonen opp, og skal etter planen investere nye 3,7 milliarder i reiselivet de neste ti årene.

I desember 2019 åpner den nye flyplassen Scandinavian Mountains Airport, kun 40 minutters kjøretur fra Trysil. Trysils internasjonale satsing over flere tiår skyter dermed ytterligere fart, heter det i en pressemelding fra Destinasjon Trysil.

– Vi mener det kommer til å bli snakk om tiden før og etter åpningen av flyplassen, forteller Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i destinasjonsselskapet, og fortsetter:

– Flyplassen vil gi oss flere internasjonale gjester fra blant annet Storbritannia, Tyskland og Nederland.

Investerer for fremtiden

Det er blitt investert 2,5 milliarder kroner i Trysilfjellet de siste ti årene. To store resort-hoteller, med til sammen 2000 senger, nye heiser, restauranter, barneområder, snøproduksjon og nye tomteområder, er bare noen av investeringene som er gjort.

– Vi forventer at Scandinavian Mountains Airport vil gi Trysil mange nye gjestedøgn de neste årene. Det betyr at vi må utvikle destinasjonen for å kunne ta imot flere gjester. Aktørene i Trysilfjellet rapporter at de vil investere 3,7 milliarder for å utvikle destinasjonen for fremtiden. Dette fordeler seg på eiendomsutvikling for 2,78 milliarder kroner, 789 millioner kroner til utvikling av attraksjoner, og over 100 millioner kroner til infrastruktur. I tillegg vil det investeres i de ansatte, for å levere service over forventning, sier Sanaker Lohne.

Største eiendomsutviklingsprosjekt

Bak et av de største prosjektene for å utvikle flere senger i Trysil står fem tryslinger fra familiene Sletten og Sørhuus. Trysil Alpine Lodge, som hadde salgsstart på byggetrinn én 16. mars, vil i løpet av de neste ti årene ha 2000 nye sengeplasser, midt i skianlegget. Det første bygget i prosjektet har en verdi på 900 millioner kroner.

– Trysil Alpine Lodge blir et helårs-åpent leilighetskompleks med aktiviteter, restauranter og butikker, forteller Bjarne Sletten, daglig leder for prosjektet.

– Vi syns det er vanvittig spennende med alt som har skjedd her, blant annet satsingen på stisykling og sommerturisme, og alt som kommer til å skje i Trysil fremover. Flyplassen blir helt klart en milepæl for oss, og vi gjør nå vårt for å kunne ønske enda flere internasjonale gjester velkommen til Trysil.

Samarbeid har vært nøkkelen for suksess

Det har skjedd mye i Trysil de siste årene, og det er helt klart at fremtidstroen er stor.

– Vi har vært flinke til å samarbeide på destinasjonen, for å sikre en helhetlig utvikling. Det er en av nøklene til suksessen. I tillegg har vi en god balanse mellom kalde og varme senger, og mellom antall sengeplasser og aktiviteter. Vi har hatt fokus på å være en effektiv, og ikke minst bærekraftig, turistdestinasjon, forteller Sanaker Lohne.

– Og alle disse tingene skal vi ta med oss og utvikle på den videre reisen vår, avslutter hun.

Foto: Trysil Alpine Lodge er et av de største prosjektene for å utvikle flere senger i Trysil, og bak prosjektet står fem tryslinger fra familiene Sletten og Sørhuus. På bildet ser man tegninger av byggetrinn 1, hvor salgstarten er 16. mars. Dette bygget vil ha en verdi på 900 millioner kroner. Foto fra Destinasjon Trysil.