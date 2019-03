Oslos fortid og fremtid møtes i et nytt, felles landemerke

Mens nysgjerrigheten for Norges dynamiske hovedstad stadig øker, åpner Amerikalinjen dørene.

Det er i de tidligere lokalene til rederiet Den Norske Amerikalinje Oslos nye boutique-hotell skal oppfylle nye reisedrømmer. Det intime hotellet skal, med sine 122 unike rom, legge til rette for en opplevelse gjestene sent vil glemme. Med sin sentrale beliggenhet, er Amerikalinjen en slags vokter av det pulserende Jernbanetorget, og kun en svært kort spasertur fra opera-kvartalet Bjørvika, er hotellet det perfekte utgangspunkt for å utforske den spennende storbyen, heter det i en pressemelding fra hotellet.

– Amerikalinjen har vært et eventyrlig prosjekt fra dag én, og det er fantastisk at reisen nå for alvor er i gang. Hotellgjester og Oslos befolkning skal få muligheten til å oppleve historien som sitter i veggene, impulser fra omgivelsene rundt oss, og et progressivt, varmt og pulserende hotell- og resturanthus. Amerikalinjens beliggenhet, midt i hjertet av Oslo, gjør hotellet til en unik møteplass for mennesker i bevegelse. Vi har jobbet med å finne en naturlig balanse mellom det gamle og nye, og vi som jobber her er ivrige historiefortellere av den rike historien bygget representerer, sier hotelldirektør Wilhelm Hartwig.

Ikonisk bygning forvandlet til hotell

Det er ikke tilfeldig at hotellet har valgt «mennesker i bevegelse» som sitt valgspråk. Hotellet er bygget i lokalene til det tidligere cruiserederiet Det norske Amerikalinjen, en bygning som ble tegnet av de norske arkitektene Andreas Bjercke og Georg Eliassen i 1919. Nå, nøyaktig ett århundre senere, er praktbygget blitt både pusset og strøket på av Oslo-baserte Kritt Arkitekter. Mens de har bevart både den maritime arven, de svevende takhimlingene, dekorative listene og de monumentale trappegangene, har de meislet ut 122 rom og suiter, samt en rekke små og store møteplasser. Blant annet hele fire spisesteder og barer, og Vista – The Heritage Room, et sosialt biblioteksrom.

– Tusenvis av historier om kjærlighet, møter mellom mennesker og kulturutveksling startet i akkurat dette ikoniske bygget. Nå legger Amerikalinjen ut på en splitter ny reise, med pulserende stemning og opplevelser gjennom fantastisk mat i Atlas Brasserie, jazzmusikk i Gustav og cocktails i baren Pier 42. En reise vi håper blir til en oppdagelsesferd for både norske og internasjonale gjester og besøkende, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Hotels & Resorts.

Ansiktet utad, byggets opprinnelige fasade, er bevart. Det samme gjelder de aller fleste korridorer. Rommene er delikat utformet, og preges naturligvis av den romslige takhøyden og de store vinduene. De gir enten gjestene overblikk over smeltedigelen Jernbanetorget, den magiske Oslofjorden eller hotellets egen bakgård. Suitene, de tidligere styrerommene til rederiet, kan skryte over å ha bevart de originalt utsmykkede takene.

Skreddersydde samarbeid

Det helsingforsbaserte byrået Puroplan har dypdykket i norsk møbeldesign, og blant annet samarbeidet med Eikund om en lenestol fra fra midten av 1900-tallet, lenestolen Veng, designet av Torbjørn Bekken i 1960. Hotellet har også hatt stor glede av samarbeidet med Hadeland Glassverk, som har levert noen fantastiske glasskupler til rommene. Samme selskap leverte for øvrig det meste av glass til skipene som transporterte folk over Atlanterhavet.

Alt er bokstavelig talt sydd sammen av sterke lokale bånd, som inkluderer en uniformkolleksjon kalt In Motion – eller I bevegelse. Kolleksjonen er signert av det Oslo-baserte design-merket Holzweiler. Hadeland har produsert champagneglass for spesielle anledninger, og flere iøynefallende glassdetaljer, Eikund og Northern har pustet liv i norske møbelklassikere, mens Sprekehus har stått for alt av fasiliteter på badene.

Kunst er ikke et område et slikt hotell tar lett på, og det er Sune Nordgren som har vært kurator på den fronten. Her er det verker fra Alex Katz, den tidligere gatekunstneren Shepard Fairley, og den britiske favoritten Julian Opie. Sistnevnte har blant annet laget en to og en halv meter høy skulptur kalt Towers.

En kulinarisk reise

Hotellets førsteetasje og kjeller består av en serie av publikumsområder, som både gjester og lokalbefolkning kan benytte. Med en egen inngang fra fortauet utenfor, skal Atlas, hotellets eget brasserie, blant annet servere europeiske favoritter, som på hver sin måte har preget New Yorks matscene – som for eksempel østers eller biff tartar.

I midten av bygget har den tidligere bakgården blitt forvandlet til en lys og innbydende vinterhage, med navnet Haven. Her kan man gjøre siste finpuss på et manus eller en utregning, mens man nyter en kopp nøye utvalgt kaffe, eller en smakfull helgebrunch.

Heller ikke baren har fått et tilfeldig valgt navn. Pier 42 var det første stedet håpefulle immigranter stiftet bekjentskap med i New York. I dag kan det bli det første stedet håpefulle utenlandske turister møter. Det er i hvert fall perfekte omgivelser å nyte en klassisk cocktail, som den bourbon-infuserte Old Fashioned, skapt ved hjelp av oppskrifter fra den tidligere barkeeperen på Den norske Amerikalinje, Kåre Breiby.

Den kulinariske reisen kan med fordel avsluttes i Gustav, en intim kjellerklubb, inspirert av New Yorks jazz-scene. Den er oppkalt etter Den norske Amerikalinjes grunnlegger, Gustav Severin Henriksen, og stedet vil raskt bli kjent for sine arrangementer og konserter.

Fakta om Amerikalinjen

Amerikalinjen åpnet 15. mars 2019

Hotellet får 122 rom og suiter

Hotelldirektør: Wilhelm Hartwig

Opprinnelige byggearkitekter er Andreas Bjercke og Georg Eliassen. Bygget sto ferdig i 1919.

Arkitekt for ombyggingen av huset til hotell, er Kritt Arkitekter

Finske Puroplan står for interiøret

Gårdeier: Fremtind Forsikring

Operatør: Nordic Hotels & Resort

Foto: Amerikalinjen har åpnet. Fotograf: Marcin Ptak.