«Fjols til Fjells» spilles inn i Trysil nå

Storfilmen Fjols til Fjells spilles inn i Trysil i hele mars. Store skuespillere fra hele Skandinavia står på rollelisten. Og hele Trysil-samfunnet stiller opp.

Fjols til Fjells fra 1957 er Norges fjerde mest sette kinofilm gjennom historien. Og den handler om noe veldig mange nordmenn har et forhold til, både den gang og i dag: påskeferien. I dag har mye skjedd i påskefjellet, og i Trysil finner man en herlig blanding av folk fra ulike nasjonaliteter, som bor på alt fra resorthotell til tradisjonelle hytter med utedo, skriver Destinasjon Trysil i en pressemelding.

– Vi tror på det komiske i denne sammenhengen, og vi skal lage en hjertevarm, skandinavisk komedie, inspirert av klassikeren Fjols til Fjells, forteller regissør Petter Holmsen. Filminnspillingen har gått kjempefint. Vi har hatt en fantastisk tid i Trysil så langt, med alt fra strålende påskesol til snøstorm. Teksten fortsetter etter videoklippet.

«Hele» Trysil involvert

Det er mange i Trysil som har bidratt og vært involvert i filmproduksjonen så langt. Foreløpig har mange hundre statister fra Trysil stilt opp, både som kokker, resepsjonister, skiturister og i mange flere roller. Lokale aktører, som Skistar, Destinasjon Trysil, Radisson Blu Trysil, Trysil kommune, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen, har også vært med på å investere ti prosent av filmens budsjett på 25 millioner kroner.

– Det har vært mye jobb, både i forkant av produksjon og – men ikke minst – nå under innspillingen. Vi prøver å bistå så mye vi kan, med å frakte skuespillere og utstyr rundt i skianlegget, på en slik måte at det ikke går utover gjestene våre. Og så har vi selvfølgelig stilt opp som statister. Men vi håper og tror at det blir verdt det, når filmen har premiere i februar 2020, smiler Turid Backe-Viken, salgs- og markedssjef i Skistar Trysil.

– Vi gjør dette for å styrke synligheten til Trysil i Skandinavia, og vise at Trysil har hatt en enorm utvikling de siste 50 årene. Fra en liten skogkommune, til et stort internasjonalt reisemål, fortsetter hun.

– Vi er helt imponert over, og veldig glad for, all den hjelpen vi får her. Trysil er som et lite Hollywood, her har vi alt vi trenger for å kunne lage film, både i form av lokasjonen og bistanden, forteller regissør Holmsen.

En forviklingskomedie

Fjols til Fjells spilles i sin helhet inn i Trysil, blant annet i skianlegget og på Radisson Blu Mountain Resort & Residences. Filmen handler om den unge og altfor serviceinnstilte hotellresepsjonisten Poppe, som brått og uventet må ta ansvaret for hele hotellet gjennom den hektiske påskeuken. Det oppstår umiddelbart et spinnvilt kaos, når krevende skigjester, frustrerte hyttenaboer, klønete dansker, festglade ungdommer og misfornøyde ansatte møtes til en påskeferie fylt med de merkeligste historier, konflikter og overraskelser. Herbert Nordrum kler rollen som Poppe, sammen med et stjernelag av skuespillere som Anette Hoff, Nils Vogt, Janne Formoe, Christian Skolmen, Bjarte Hjelmeland og svenske Hedda Stiernstedt.

Den voksne leser vil nok fortsatt huske Leif Juster i rollen som Poppe, i originalversjonen av 1957. Er du ikke blant dem, og om du har tid, kan du nyte hele affæren her. Teksten fortsetter etter videoklippet.

– Dette er galskap, og norsk humor på sitt beste, sier skuespiller Janne Formoe, som er på plass i Trysil. Jeg tror de fleste nordmenn med respekt for seg selv har vært på påskefjellet en eller annen gang, og vet hva det betyr. Det ligger liksom i den norske folkesjelen å være god og glad i å gå på ski.

Fakta om filmen

Produksjonsselskap: Stig og Stein Studio

Produsent: Stig Hjerkinn Haug

Premiere: 21. februar 2020

Regi: Petter Holmsen

Manus: Karsten Fullu

Kinodistribusjon: Nordisk Film

Cast: Herbert Nordrum, Hedda Stiernstedt, Anette Hoff, Nils Vogt, Nader Khademi, Christian Skolmen, Janne Formoe, Bjarte Hjelmeland, John Emil Jørgensrud, Eirik Risholm Velle, Steinar Klouman Hallert, Erlend Mørch, Maria Stavang m.fl.

Foto: Skuespiller Herbert Nordrum (midten) og regissør Petter Holmsen (t.h.) er fornøyd med Fjols til fjells-innspillingen i Trysil så langt. Fotograf: Ola Matsson.