Nordic Choice Hotels’ eBerry med globalt utvekslingsprogram

Med innovasjon for hotellgjestene og personlig utvikling for de ansatte i fokus, starter Nordic Choice Hotels opp utvekslingsprogrammet Boomerang, via sitt digitale utviklingsselskap eBerry.

Initiativet kommer fra de ansatte selv, og formålet er at de skal få muligheten til å bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode. Forventningen er at Boomerang skal generere nye ideer, nyttige erfaringer og økt kunnskap samt personlig utvikling hos deltagerne, skriver hotellkonsernet i en pressemelding.

Det er tre år siden konsernet etablerte eBerry. Formålet var å utvikle innovative opplevelser og tjenester for hotellkjedens gjester. I dag består det digitale utviklingselskapet av 180 spesialister i Stockholm og Oslo. Nå tar selskapet et nytt initiativ for både å videreutvikle virksomheten sin og skape en enda mer dynamisk og innovativ arbeidsplass for medarbeiderne sine. Sammen med andre innovative selskaper forskjellige steder i verden, lanserer de utvekslingsprogrammet Boomerang.

– eBerry er et selskap som har som hovedmål å forvandle ord som innovasjon og utveksling til praktisk handling hver dag. For å oppnå det, må vi ha medarbeidere som har det gøy på jobben, og som hele tiden utvikles og utfordres. Boomerang er en vitamininnsprøytning i dette arbeidet, sier administrerende direktør i eBerry, Lisa Farrar.

Prosjektet starter opp i løpet av våren 2019, og om kort tid vil samarbeidsavtalen med andre selskaper omkring i verden bli signert.

– Vi håper og tror at vi skal finne en spennende miks av selskaper, og gjerne fra andre bransjer enn vår egen. Vi har egentlig bare to krav: At de, i likhet med oss, jobber for å ligge helt i tet når det gjelder å være en god arbeidsgiver, samt at de skal ha et særdeles høyt ambisjonsnivå når det gjelder utvikling og innovasjon, sier Farrar.

Ambisjonen er at den første utvekslingen skal skje høsten 2019, og man ser for seg at utvekslingen kan omfatte alle i selskapet.

– Jeg håper at mange i eBerry melder sin interesse for dette. Det er en utrolig flott mulighet, og jeg håper selv å være en av dem som de nærmeste årene får anledning til å bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, avslutter Farrar.

Interesserte kan kontakte:

Lisa Farrar, Chief Digital Officer Nordic Choice Hotels/CEO eBerry, +46 73 433 35 09

Peter Olofsson, Director of commercial distribution, +46 70 690 57 10

Fakta om eBerry

Eier: Nordic Choice Hotels.

Antall ansatte: 180 personer

Leder: Lisa Farrar

Kontorer: Stockholm og Oslo.

Ansvarsområder:

Technical development & innovation

Loyalty & CRM, Nordic Choice Club

Digital sales and ecommerce

Customer Interaction Centre

Marketing and Sales

3rd party distribution

International leisure

Foto: Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels og CEO i eBerry. Foto fra Nordic Choice Hotels.