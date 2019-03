Scandic utvider på Hamar

Scandic Hotels har inngått en avtale med eiendomsselskapet Utstillingsplassen om å renovere og bygge ut Scandic Hamar. Hotellet vil få toppmoderne konferansefasiliteter og over 300 rom.

– Vi gleder oss til å kunne huse enda flere gjester og tilby store konferanser, messer og kick-offs. Vi er allerede i dialog med lokale leverandører for å fornye matkonseptet i hotellrestauranten, og ser frem til å skape en stemning på hotellet som både gjester og lokalbefolkning vil sette pris på, sier Wenche Vollhaug, hotelldirektør på Scandic Hamar.

Hotellet er et av Norges største konferansehoteller, med sentral beliggenhet nær Hamar sentrum, og kun 50 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det renoverte hotellet får 308 rom, restaurant, bar og møtefasiliteter for opptil 1450 personer. I tillegg skal det bygges en egen bankettsal i hotellets åttende etasje, med fantastisk utsikt over Hamar by. Her vil det bli gode muligheter for selskaper, banketter, konfirmasjoner og bryllup for lokalbefolkning og gjester, heter det i en pressemelding fra Scandic Hotels.

Med utbyggingen av hotellet styrker Scandic sin posisjon i Hamar ytterligere. Det er Eiendomsselskapet Utstillingsplassen som vil stå for utbyggingen, som er planlagt å starte høsten 2019.

– Vi i Utstillingsplassen er opptatt av Hamars utvikling. Vi ønsker både å ruste opp eksisterende lokaler og bygge nytt, for å styrke byens posisjon. Etter nytt påbygg, med ytterligere 69 rom og nye konferanselokaler i åttende etasje, får hotellet over 300 rom og toppmoderne konferansefasiliteter. Det setter Hamar i stand til å konkurrere med Gardermoen-hotellene og alt annet av tilbud på Østlandet, sier Tron Sanderud, administrerende direktør i Utstillingsplassen Eiendom AS.

De nye rommene og konferansefasilitetene forventes å være i klare i 2021.

Foto: Scandic Hamar etter utvidelsen. Illustrasjon fra Scandic Hotels/Oslo.Works.