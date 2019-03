Har reddet mer enn 100.000 porsjoner fra søpla

Gjennom restemat-appen Too Good To Go har Scandic reddet over 100.000 porsjoner overskuddsmat på 65 hoteller rundt om i landet. Dette tilsvarer et CO2-utslippskutt på 200 tonn.

– I Scandic har vi jobbet målrettet med å kutte matsvinn siden 2011, og er opptatt av alle de små og store tiltakene som til sammen gjør at vi kan redusere matsvinnet og ta vare på miljøet. Vi ønsker å lede an i bransjen, og det er derfor utrolig motiverende at vi er første hotellkjede i Norge som har passert 100.000 sparte måltider gjennom Too Good To Go, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Norge.

Fra politi til pensjonister

Gjennom appen er 65 Scandic-hoteller rundt om i landet med på å redde måltider fra å havne i søpla. Interessen for å kutte matsvinn er stor blant både unge og gamle, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

– Vi opplever at engasjementet rundt matsvinn øker jevnt og trutt. Både unge og gamle engasjerer seg. Stamkundene våre er alt fra politi til pensjonister. Hos oss kan alle være med og redde miljøet litt ved å velge god mat til en billig penge, sier Benjamin Schofield, fungerende hotelldirektør ved Scandic Lillestrøm.

Scandic var den første hotellkjeden som begynte å redde overskuddsmat med Too Good To Go, og er blant aktørene med flest utsalgssteder i Norge. Siden 2016 har hotellkjeden delt ut deilige bokser med overskuddsmat fra både frokost- og lunsjbuffeene sine, som kan kjøpes til redusert pris i appen og hentes ved stengetid. Også Too Good To Go er glade for samarbeidet.

– Ingen ønsker å kaste mat. Men å beregne akkurat hvor mye mat man skal lage til en bufféservering, er en stor utfordring – kanskje til og med umulig? Derfor er vi veldig glade for at Scandic bruker appen vår som et verktøy i kampen mot matsvinn, slik at det som måtte være til overs ender opp i folks mager og ikke som matsvinn, sier Hanne Johansen, matredder og kommunikasjonsmedarbeider i Too Good To Go.

Stas å redde mat

I Norge kastes minst 385.000 tonn mat i året. Tiltak for å kutte matsvinn har lenge vært en sentral del av Scandics arbeid med miljø og bærekraft. Blant annet gjøres dette gjennom å bruke mindre tallerkener, sette frem mindre buffémat av gangen og oppfordre gjester til å forsyne seg flere ganger. I tillegg veies alt av matavfall på Scandic, slik at man har full kontroll på hvor mye matavfall hvert hotell produserer.

– Vi har som mål å kutte hele 20 prosent av matavfallet vårt innen 2020, gjennom initiativet Kutt Matsvinn 2020. Vårt samarbeid med Too Good To Go bidrar til å nå dette målet. Vi opplever at gjestene våre synes dette er viktig, og at våre ansatte er stolte over å bidra i kampen mot matsvinn, sier Malting.

Også Too Good To Go opplever et stort engasjement omkring matsvinn.

– Det er veldig imponerende å se hvor mye mat som reddes gjennom appen vår, både hos Scandic og hos de rundt 1200 andre butikkene og spisestedene som er med. Vi opplever at folk syns det er stas å få være med på å redusere matsvinn og gjøre noe positivt for miljøet, og det er utrolig kult, sier Johansen.

Om Too Good To Go

Too Good To Go er en gratis og brukervennlig app som bidrar til å redusere matsvinn. Appen knytter butikker og serveringssteder med mat til overs sammen med forbrukere, slik at de kan forhindre at dagsfersk mat og dagligvarer med kort holdbarhet havner i søpla. Det er rett og slett en vinn-vinn-vinn-løsning: For spisesteder, som slipper å kaste mat; for forbrukere, som vil sikre seg god og billig mat; og ikke minst for miljøet.

Gjennom appen reddes det på landsbasis over 4000 måltider fra søpla hver dag. Siden lansering i januar 2016 er 1,6 millioner måltider blitt reddet. Over 600.000 nordmenn har lastet ned appen, og rundt 1200 spisesteder er med så langt.

Foto: Scandic og Too Good To Go samarbeider om å kutte matsvinn. Foto fra Scandic Hotels.