Norges beste HR-arbeid gjøres i hotellbransjen

HR-avdelingen til Nordic Choice Hotels er kåret til Norges beste HR-avdeling på The Hunt.

For andre år på rad samlet Finn.no HR- og rekrutteringsbransjen til The Hunt, en faglig inspirasjonsdag med prisutdeling på kvelden. På denne ble Nordic Choice Hotels tildelt prisen for Årets HR-avdeling, skriver hotellkonsernet i en pressemelding.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Årets HR-avdeling tar et større ansvar og engasjement enn det man normalt kan forvente av et selskap og dens HR-avdeling. De har et meget stort fokus på å skape en inkluderende bedriftskultur, et sunt arbeidsmiljø – og at deres virksomhet tar et aktivt samfunnsansvar. De tar blant annet et lokalt ansvar gjennom The Good Neighbour og globalt samfunnsansvar gjennom Unicef og Sweet Dreams.

– Vi er utrolig stolte over at vårt HR-arbeid legges merke til av gjester og kunder, og nå hedres med en slik pris. Resultatet forteller oss at engasjement smitter, og det er takket være gjester, og ikke minst våre ansatte at vi kunne feire tiårsjubileum for vårt samarbeid med Unicef i fjor. Vi skal være en aktør som bryr seg, også om det som skjer utenfor hotelldøra, og være en god nabo i hvert eneste av våre nesten 200 nabolag i Norden og Baltikum, sier Torgeir Silseth, adm.dir. i Nordic Choice Hotels.

Skal være en god nabo

Hotellkonsernet har det siste året opprettet et eget fond, hvor hotellene kan søke om støtte til lokale prosjekter som bidrar positivt for miljø eller mennesker i nabolaget til hotellet som søker. Gjennom The Good Neighbour Fund har mange av de nesten 200 hotellene i konsernet arrangert alt fra strandrydde-dager til klesbytte-dager.

– Det er et enormt engasjement rundt det å være en god nabo, og det gledelige er at de ulike lokalsamfunnene i større og større grad ser at hotellet er en møteplass som ikke bare er for tilreisende. Våre dører står åpne for alle, og det er godt å se at våre lobbyer og møterom kan brukes til gode formål, som speedfriending, foredrag og aktiviteter for gode formål, sier Silseth.

God kultur i bunn

The Hunt-juryen besto av Kristin Skogen Lund, Schibsted Media Group, Even Hagelien, NHO Reise og Handel, Sven Kinden Iversen, HR-Norge, og Kristin Hesla-Halvorsen, PricewaterhouseCoopers. I begrunnelsen for prisen skriver de videre:

For å bidra til mangfold i samfunnet, besluttet de å bli hovedsponsor for Pride. De har også inngått et nytt samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, med rådgivning innen asyl og arbeids- eller oppholdstillatelse.Dette er bare noen av de mange tiltakene som vinnerne gjør internt og eksternt, slik at både selskapet og HR-avdelingen blir større enn seg selv.

– Dette er en viktig anerkjennelse av den innsatsen våre 16.500 ansatte legger ned hver dag, for å skape en best mulig kultur i selskapet. Vi ser at det å satse på mangfold, inkludering og fellesskap gir resultater i form av god kultur, og å motta priser som denne inspirerer oss til å gjøre enda mer for å bidra med det vi kan for å forandre verden til det bedre, sier HR-direktør Ann Mårder.

Foto: Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, sammen med eier og grunnlegger Petter A. Stordalen. Foto fra Nordic Choice Hotels.