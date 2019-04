På Quality Airport Hotel Stavanger er mangfold nøkkelen til suksess

På Quality Airport Hotel Stavanger jobber det 65 mennesker fra 24 ulike nasjoner, med et aldersspenn på 21 til 75 år. Vi har sett nærmere på mangfoldet og hvor viktig kulturen er for å lykkes.

I resepsjonen møter vi Rolf (59), som har jobbet på flyplasshotellet fra dagen Quality Airport Hotel Stavanger åpnet. I over 30 år har han tatt imot gjester med et stort smil. Ved hans side, står Tea (21), som har fått tittelen som Culture Ambassador. Det vil si at hun jobber systematisk med kulturen på hotellet, hvor samhold og magiske opplevelser mellom ansatte og gjester står på agendaen, heter det i en pressemelding fra Quality Hotel.

Milena (26) kommer fra Polen, og har gjennom arbeidstrening fra NAV jobbet seg opp fra deltidsstilling til ansvarlig for alle stuepikene på hotellet. I gangene går Birger (75), som har vært vaktmester på hotellet i snart 15 år – en sprek mann, som tar seg til og fra arbeid på motorsykkel.

I restauranten kan gjestene hilse på Unlu (49) fra Tyrkia, som i over 20 år har sørget for at gjester får servert rike smaksopplevelser. Dette er bare noen av de ulike personlighetene som gjør Quality Airport Hotel Stavanger til hva det er.

Lars Roalkvam har ledet skuta på Sola i over ti år, og peker på at et godt arbeidsmiljø er essensielt for at et hotell av denne størrelsen skal lykkes.

– På Quality Airport Hotel Stavanger er den yngste ansatte 21 år, og den eldste 75 år. Vi bryr oss ikke om alder, vi ønsker å se det enkelte mennesket og hvordan vi sammen kan sørge for at både gjester og kolleger får en god dag, som gjør at de ser frem til neste overnatting, møte og arbeidsdag. Ledelse handler om mennesker og vil alltid gjøre det. Det er noe vi aldri må glemme. Vi må se hver enkelt, se de forskjellige behovene, og her på hotellet har vi en helt spesiell miks av mennesker, hvor vi har plass til alle, sier hotelldirektøren, som også er regionsdirektør for Quality-hotellene i Stavanger.

Med over 55.000 gjestedøgn og enda flere konferansegjester, må maskineriet være godt smurt for å kunne tilfredsstille alles behov. Avdelingene på hotellet er godt synkronisert, og dialogen mellom ansatte og gjester anses som det aller viktigste.

– Å jobbe kontinuerlig med hver enkelt kollega for å leve opp til gjestenes forventninger, er avgjørende, sier svenske Linda Femerius, som er driftssjef Quality Airport Hotel Stavanger, og tilføyer:

– Personlighet og engasjement er viktigere enn erfaring og utdanning. Det er slik vi bygger kultur. Vi syns alle bør få en sjanse.

Foto: Lars Roalkvam, direktør på Quality Airport Hotel Stavanger og regiondirektør for Quality Hotel i Stavanger. Foto fra Quality Hotel.