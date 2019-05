Choice med el-sparkesykler

Nordic Choice Hotels tilbyr gjestene klimavennlig transport gjennom nytt samarbeid. Samarbeidet innebærer at el-sparkesykkel-leverandøren Ayo installerer og står for driften av el-scootere på utvalgte hoteller, mens hotellene tilbyr parkeringsplasser og lading av de elektriske fremkomstmidlene.

Gjennom Ayos mobilapp kan hotellgjesten leie scooteren, betale for den, og bruke appen som nøkkel underveis, ved henting og levering. Appen informerer også brukeren om gjenværende batteritid og distanse, og har en smartfunksjon kalt Take me back, som, gjennom et integrert kart, guider brukeren tilbake til hotellet, skriver Nordic Choice Hotels i en pressemelding.

– Vi jobber hele tiden med hvordan vi kan tilby hotellgjestene våre tjenester som gjør livene deres enklere, og samtidig er smarte med tanke på miljø. Gjennom samarbeidet med Ayo kan vi nå tilby en spennende digital-fysisk tjeneste, som både er bærekraftig og rimelig, sier Lisa Farrar, Chief Digital Officer, Nordic Choice Hotels.

Ayos scootere er tilgjengelig på Nordic Choice Hotels fra og med uke 22. Til å begynne med deltar 82 hoteller i Sverige, Norge og Danmark i samarbeidet, og antallet vil øke i takt med etterspørselen. Til forskjell fra andre aktører innen MobilityTech, tilbyr Ayo og Nordic Choice Hotels el-sparkesykler til en fast, rimelig og transparent pris.

– Vi er veldig glade over samarbeidet med Nordic Choice Hotels, og tror at dette både er bra for gjestene og miljøet. Ayo kombinerer høy maskinvare-kvalitet med avansert IoT-utvikling, og resultatet er et fremkomstmiddel med lang levetid og en robust konstruksjon med flott design, som til sammen gir en enkel kundeopplevelse. Vi er opptatt av og engasjert i bærekraftige opplevelser for brukerne våre. En del av dette gjennom at scooterne leveres tilbake til hotellet der de hentes ut, og dermed ikke blir stående som et rotete element i bybildet når de ikke er i bruk, sier Linda Melin, medgründer av Ayo.

I samarbeidet mellom Nordic Choice Hotels og Ayo har gjesteopplevelsen, i kombinasjon med miljøspørsmålet, stått sentralt.

– I tillegg til å tilby hotellgjestene bra gjesteopplevelser handler samarbeidet om at vi skal kunne tilby et rimelig alternativ, at el-scooterne er trygge å bruke og at de er av en slik kvalitet at de har lang levetid. Sammen med Ayo har vi kontroll på scooterne og kan ta godt vare på el-sparkesyklene, slik at de nettopp holder over lang tid. E-sparkesyklene skal bidra til at gjestene våre får oppleve nye områder på en enkel, morsom og ikke minst bærekraftig måte, avslutter Harald Bjugstad-Holm, Director of Sustainability, Nordic Choice Hotels.

De første hotellene som inngår i samarbeidet er:

Sverige

Clarion Collection Hotel Tapto, Stockholm

Clarion Collection Hotel Temperence, Malmö

Clarion Grand Hotel, Helsingborg

Clarion Hotel Amaranten, Stockholm

Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Clarion Hotel Grand, Östersund

Clarion Hotel Malmö Live, Malmö

Clarion Hotel Post, Göteborg

Clarion Hotel Sign, Stockholm

Comfort Hotel Eskilstuna, Eskilstuna

Comfort Hotel Göteborg, Göteborg

Comfort Hotel Jazz, Borås

Comfort Hotel Kista, Kista

Comfort Hotel Malmö, Malmö

Comfort Hotel Norrköping, Norrköping

Comfort Hotel Umeå City, Umeå

Comfort Hotel Västerås, Västerås

Comfort Hotel Winn, Umeå

Comfort Hotel Xpress Stockholm Central, Stockholm

Frösö Park Hotel, Östersund

Hobo, Stockholm

Hotel C, Stockholm

Nordic Light Hotel, Stockholm

Quality Airport Hotel Arlanda, Arlanda

Quality Hotel Ekoxen, Linköping

Quality Hotel Friends, Solna

Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Quality Hotel Grand, Borås

Quality Hotel Grand, Kristianstad

Quality Hotel Luleå, Luleå

Quality Hotel Nacka, Nacka

Quality Hotel Panorama, Göteborg

Quality Hotel Park, Södertälje

Quality Hotel Sundsvall, Sundsvall

Quality Hotel The Box, Linköping

Quality Hotel The Mill, Malmö

Quality Hotel View, Malmö

Quality Hotel Vänersborg, Vänersborg

Quality Hotel Winn, Göteborg

Quality Hotel Winn, Haninge

Selma Spa, Sunne

Strömstad Spa & Resort, Strömstad

Vox Hotel, Jönköping

Norge

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Clarion Hotel Air, Stavanger

Clarion Hotel Energy, Stavanger

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Clarion Hotel Oslo, Oslo

Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Clarion Hotel The Hub, Oslo

Comfort Hotel Holberg, Bergen

Comfort Hotel Kristiansand, Kristiansand

Comfort Hotel Porsgrunn, Porsgrunn

Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Comfort Hotel Stavanger, Stavanger

Comfort Hotel Trondheim, Trondheim

Comfort Hotel Union Brygge, Drammen

Hotel Brosundet, Ålesund

Quality Airport Hotel Stavanger, Stavanger

Quality Hotel 33, Oslo

Quality Hotel Fredrikstad, Fredrikstad

Quality Hotel Grand, Kristiansund

Quality Hotel Grand Royal, Narvik

Quality Hotel Panorama, Trondheim

Quality Hotel Pond, Stavanger

Quality Hotel Residence, Sandnes

Quality Hotel Sarpsborg, Sarpsborg

Quality Hotel Tønsberg, Tønsberg

Quality Hotel Vøringfoss, Eidfjord

Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Son Spa, Son

The Thief, Oslo

Danmark

Comfort Hotel Vesterbro, København

Foto: Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels og CEO i eBerry. Foto fra Nordic Choice Hotels.