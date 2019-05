Thon Hotels vant i Nord-Norge

Twinings Best Breakfast har kåret tre Thon-hoteller som fylkesvinnere i Finnmark, Troms og Nordland.

De tre hotellene er Thon Hotel Kirkenes (fylkesvinner i Finnmark), Thon Hotel Harstad (fylkesvinner i Troms) og Thon Hotel Lofoten (fylkesvinner i Nordland), skriver Thon Hotels i en pressemelding.

– Vi er kjempefornøyd med at tre Thon-hoteller er blitt kåret som fylkesvinnere i Norges nordligste fylker. Den jobben som Twinings og Haugen-Gruppen har gjort i forbindelse med denne kåringen er veldig viktig for hotellbransjen. Nivået på frokosten og frokosten som produkt i Norge har hatt en enorm utvikling. Gratulerer så mye til alle som jobber på Thon Hotel Kirkenes, Thon Hotel Harstad og Thon Hotel Lofoten. Dette er kjempegøy, sier Morten Thorvaldsen, som er konserndirektør for Thon Hotels.

Thon Hotel Kirkenes

Hotelldirektør Lisa Thodesen forteller at de har jobbet hardt for å bli fylkesvinner:

– Personalet har virkelig stått på for å nå målet vårt om å bli fylkesvinner i frokostkonkurransen til Twinings. På Thon Hotel Kirkenes serverer vi lokale produkter, som reinsdyr, fiskekaker og ost fra ysteriet Øverli i Pasvikdalen. Vi er opptatt av å holde et like høyt nivå på frokosten vår hele året, og får mange gode tilbakemeldinger fra gjestene våre. Vi har et nyoppusset hotell med nydelig havutsikt, og i tillegg serverer vi nå Finnmarks beste frokost. Det er vi stolt av!

Thon Hotel Harstad

Hotelldirektør Odd Kåre Sivertz-Pettersen er glad for å bli fylkesvinner i Troms:

– Vi er utrolig glad! Dette er en bragd som ikke er lett å oppnå. Spesielt spente var vi i år, siden vi vant i fjor også, etter kun tre år med egen frokost. Vi er utrolig takknemlig for at vi får lov til å prøve nye ting og for at Thon Hotels har gitt oss friheten til å utvikle frokosten vår. Det er veldig gøy å være med på Thon Hotels’ store satsing på mat og drikke. Dette gir uante muligheter på markedet, og det er ikke tvil om at vi tiltrekker oss nye kundegrupper. De ansatte, kjøkkensjefen og restaurantsjefen har gjort en fabelaktig jobb. Service er det aller viktigste, og her holder vi et høyt nivå. Vi er også veldig opptatt av en lekker presentasjon av maten og at vi har et godt og et lekkert utvalg.

Thon Hotel Lofoten

Hotelldirektør Erik Taraldsen ble glad da han fikk den gode nyheten:

– Jeg hoppet i stolen av glede da jeg fikk vite at Thon Hotel Lofoten er blitt fylkesvinner. Det er like spennende hvert år. Vi fokuserer på bærekraft og bruker lokale råvarer. Vi på Thon Hotel Lofoten er veldig stolt av frokosten vår, og yter en service som sørger for en god totalopplevelse. Nytt på frokostbordet i år er blant annet hvitosten «Vår egen ost», som er laget spesielt for oss av Aaland Gård på Vestvågøy.

I 2016 tok Thon Hotel Lofoten førsteplass i kåringen om Norges beste frokost.

Foto: Thon Hotels har et stort utvalg av hjemmelaget og økologisk mat på frokostene sine. Frokosten er inkludert i prisen på hotellene i Norge. Foto fra Thon Hotels.