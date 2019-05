Heiser regnbueflagget over hele Europa

Som stolt sponsor av EuroPride 1.-16. Juni heiser Stena Line regnbueflagget over hele Europa. Med meldingen «Alle om bord» viser selskapet at de står sammen om å støtte likeverdige rettigheter og muligheter for alle. Partnerskapet med EuroPride er et av Stena Lines initiativer for økt fokus på likestilling og inkludering *.

– I Stena Line er alle velkommen. Enten du vil jobbe her, reise med oss eller være en av våre partnere. Vi er stolte av å fortsette med å stå bak EuroPride og deres verdier rundt likestilling og mangfold. Diskriminering, uansett form, har ingen plass i Stena Line, sier Ian Hampton, som er rederiets Chief People & Communications Officer.

Under Europride vil Stena Line heise regnbueflagget på sine ferger og terminaler over hele Europa, og i sine digitale kanaler, som nettsteder, sosiale medier og digitale skjermer ombord, heter det i en pressemelding fra rederiet.

Det faktum at alle Stena Line-regionene er involvert sender en viktig melding om at selskapet er forent i spørsmålet om å støtte like rettigheter og muligheter for alle. Stena Line tar sitt ansvar for å fremme en verden av toleranse og forståelse, i stedet for trakassering og diskriminering. Det er dette årets budskap, «Alle ombord», handler om.

– Sammen er vi over 7200 ansatte som jobber for å skape en hyggelig opplevelse for alle våre gjester. For at vi skal kunne oppnå dette må vi sikre at vi har et bærekraftig arbeidsmiljø, fritt for trakassering, hvor alle har samme muligheter, uansett alder, religion, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisitet eller funksjonshemming, sier People’s Head Margareta Jensen Dickson.

For å oppnå denne visjonen har Stena Line bestemt at en obligatorisk trening rundt mangfold og anti-trakassering vil bli en del av introduksjonsprosessen for alle ledere og nye medarbeidere. Rederiet lanserer også en arbeidsgruppe som vil fokusere på å forbedre arbeidet med likestilling og mangfold innen blant annet rekruttering og videreutdanning.

For å skape en stor bølge må rederiet ha «alle ombord» og derfor starter denne reisen med de ansatte.

*Stena Lines bærekraft-strategi er basert på fem fokusområder knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Likestilling og inkludering ble lansert i 2018, og utfyller de fire foregående fokusområdene: ren energi, god helse og velvære, liv under vann og ansvarlig forbruk, lansert i 2016. De langsiktige målene for likestilling og inkludering er minst 30 prosent kvinnelige ledere innen år 2022 og en nullvisjon når det gjelder trakassering.

Foto: Under mottoet «All Aboard» heiser Stena Line Pride-flagget over hele Europa. Foto fra Stena Line.