Thon Hotels har den beste frokosten i Oslo, Akershus, Aust-Agder og Telemark

– I slutten av mai ble Thon Hotels kåret til fylkesvinnere i Nord-Norge i Twinings Best Breakfast-konkurransen. I tillegg vinner vi nå fylkene Oslo, Akershus, Aust-Agder og Telemark. Dette er fantastisk! Oslos beste frokost serveres hos Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, sier Morten Thorvaldsen, som er konserndirektør for Thon Hotels.

– I konkurransen vurderes over 400 hoteller i Norge, og Thon Hotels har virkelig gjort det bra i år. Vi er kjempeglad for at Thon Hotels har syv fylkesvinnere. I tillegg har fem av våre hoteller fått utmerkelser for fremragende frokost. Totalt går tolv Thon-hoteller videre i Norges beste frokost-kåringen, sier Thorvaldsen.

Fylkesvinnere 2019

Thon Hotel Rosenkrantz Oslo (fylkesvinner Oslo)

Thon Hotel Oslofjord (fylkesvinner Akershus)

Thon Hotel Arendal (fylkesvinner Aust-Agder)

Thon Hotel Høyers (fylkesvinner Telemark)

Thon Hotel Lofoten (fylkesvinner Nordland)

Thon Hotel Kirkenes (fylkesvinner Finnmark)

Thon Hotel Harstad (fylkesvinner Troms)

Utmerkelse for fremragende frokost 2019

Thon Hotel Oslo Airport

Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

Thon Hotel Storo

Thon Hotel Terminus

Thon Hotel Stavanger

Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

– Vi vinner prisen for Oslos Beste Frokost for andre år på rad og er svært fornøyd. Nivået på frokosten hos Thon Hotel Rosenkrantz og andre Thon-hoteller har aldri vært høyere. Prisen betyr mye for oss. I år har vi utvidet frokosten med et større utvalg av frukt, grønnsaker, veganretter og allergitilpassede produkter. Vi har mye hjemmelaget mat, og fokuserer på sunne og næringsrike ingredienser, i tråd med Brasserie Paleos konsept og matfilosofi. Vi ser også at bærekraft i valg av råvarer og i produksjon samt miljø blir stadig viktigere for våre gjester. En stor takk til alle ansatte på hotellet. Nå gleder vi oss til den nasjonale finalen og går for gull, sier hotelldirektør Christian Arnet.

Thon Hotel Oslofjord

– Team Oslofjord er veldig stolt over å på ny bli fylkesvinner i Akershus. Vi jobber målbevisst med frokostproduktet, og det er ekstra hyggelig å se at det gir resultater. Målet er å gi en god og hyggelig start på dagen, i form av en rikholdig frokost og god service. Personalet i restauranten og på kjøkkenet gjør en flott jobb, sier hotelldirektør Trude Vrålstad Jacobsen.

Thon Hotel Arendal

– Vi er fylkesvinner for tredje året på rad. Denne kåringen er noe alle ansatte på hotellet venter på i spenning. Jeg må bare takke alle kokker og servitører som gjør en helt fantastisk jobb på frokosten. Når vi har vår oppmerksomhet på service, presentasjon og hjemmelagde, lokale og økologiske produkter, så tror jeg vi får en fornøyd gjest. Dette ser det ut til at vi lykkes med, og er noe som gjør hele teamet ved Thon Hotel Arendal veldig stolt, sier hotelldirektør Stig André Nilsen.

Thon Hotel Høyers

– Tusen takk til alle ansatte for en fantastisk jobb med frokosten ved Thon Hotel Høyers. Mat er et satsingsområde for oss, og vi legger stor vekt på frokost og selskapsservering. Kjøkkensjefen og restaurantsjefen har bygget et team rundt seg som nå virkelig leverer i tråd med våre og kjedens målsettinger, med god mat og arbeidsglede i sentrum, sier hotelldirektør Christer Lampi Sørensen.

Foto: Egg og bacon til frokost. Foto fra Thon Hotels.