Choice lanserer sunn, klimasmart meny

Nå lanserer Nordic Choice Hotels en meny som er basert på EAT Lancet-rapporten som ble publisert tidligere i år. Rapporten bygger på et sunt og bærekraftig kosthold, og er den første vitenskapelige studien av hva slags mat som er bra både for planeten og for helsen vår.

– Vi vil gjøre det enkelt for dem som vil spise sunt og klimasmart. Gjennom å velge retter merket med “EAT” kan gjestene våre være sikre på at de får et velsmakende måltid, som i tillegg er et sunt og klimasmart valg. Vår Food and Beverage-avdeling jobber kontinuerlig med å skape innovative og bærekraftige matopplevelser og har utarbeidet en velsmakende og god meny som er basert på EATs anbefalinger, sier Fredrik Blomberg, direktør for Food and Beverage i Nordic Choice Hotels.

Menyene lanseres i forbindelse med konferansen EAT Stockholm Food Forum, og bygger på rapportens anbefalinger om en plantebasert kost, der inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgvekster dobles, og andelen rødt kjøtt og sukker mer enn halveres. Kålrot-taco, miso-bakt spisskål og brokkolini, friterte kikerter, chili-syltet vannmelon og karamellisert maisbrød er noen av ingrediensene og rettene fra menyen som gjestene snart får gleden av å smake, skriver hotellkonsernet i en pressemelding.

Rettene blir i første omgang å finne på Clarion Hotel Sign i Stockholm, der en meny for grupper signert Marcus Samuelsson tilbys i hotellets restaurant, Kitchen & Table. I tillegg vil Quality Hotel Globe i Stockholm ha en spesiell “EAT-rett” som del av sin à la carte-meny i restauranten Brasserie X. Tanken er at menyene skal byttes etter sesong, og når høstmenyene rulles ut mot slutten av sommeren, kommer de til å finnes i samtlige Kitchen & Table- og Brasserie X-restauranter i Norden.

– Hva vi spiser, avgjør i stor grad hva slags klima vi får. Sammen med EAT jobber Nordic Choice Hotels langsiktig for å utvikle og tilby gjestene våre de sunneste og mest bærekraftige matalternativene. EAT og Lancet har lagt ned mye arbeid i rapporten, og det er flott at vi nå har mulighet til å lære mer, dele kunnskapen og implementere den i hotellrestaurantene våre, avslutter Harald Bjugstad-Holm, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Foto: Fredrik Blomberg. Foto fra Nordic Choice Hotels.