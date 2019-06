Strømmer til toget

Antall togreiser i Norge fortsetter å øke. – Tog er ettertraktet og stadig viktigere for å frakte reisende effektivt og miljøvennlig hver dag, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.

Tallene for årets første fire måneder viser en samlet vekst på 5,6 prosent for togtrafikken i Norge, sammenlignet med samme periode i 2018. Totalt ble det gjort over 24 millioner togreiser med Vy fra januar til og med april 2019.

Videre ble 14,5 millioner av togreisene gjort med lokaltogene på Østlandet. Det er en vekst på fire prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Gjøvikbanen har også passasjervekst, og hadde over 750.000 reiser i perioden.

Mange reisende utfordrer kapasiteten på jernbanen

– Et godt togtilbud, som tar de reisende dit de skal på en god måte, er svært viktig. Vi ser hele tiden på hvordan vi kan gi kundene gode opplevelser, utvikle tilbudet vårt ytterligere og bruke togene på en best mulig måte for flest mulig. Vi ser også tydelig at nye tog og nybygging som gir et bedre togtilbud, får kundene til å strømme til togene. God punktlighet gjør også at vi får fornøyde kunder, noe vårens måling av kundetilfredshet viser, sier Arne Fosen.

– Samtidig ser vi at den kraftige reiseveksten, med nærmere 30 prosent siden 2013, utfordrer kapasiteten på jernbanen. Spesielt har det vært stor vekst på Østlandet. Endringen av komfort-tilbudet for regiontogene på Østlandet er derfor ett tiltak for å ha plass til flest mulig reisende på kort sikt. Utvidelse av rushperioden er også et tiltak med samme målsetting.

– Samtidig arbeider Jernbanedirektoratet med planer for å ytterligere styrke togtilbudet og det arbeidet bidrar vi til, avslutter Fosen.

Foto: Tog med Vy-merking. Fotograf: Christian Nordmark.