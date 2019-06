SAS lanserer de første Airbus A350-flyvningene

Reisende kan nå se frem til å utforske verden i det mest drivstoff-effektive og komfortable langdistanse-flyet, Airbus A350. Det nye flyet er en milepæl i den omfattende fornyelsen av SAS-flåten, som styrker konkurranseevnen og reduserer utslippene.

Snart kan SAS-reisende oppleve verdens mest moderne og drivstoff-effektive langdistanse-fly. 28. januar 2020 kommer det første av åtte nye SAS Airbus A350-fly til å gjennomføre den første offisielle langdistanse-flyvningen mellom København og Chicago, en av de mest populære SAS-rutene, skriver flyselskapet i en pressemelding.

Airbus A350 flyene vil ha sin base i København, og flyene skal brukes på syv ruter det første året, nærmere bestemt til Chicago, Beijing, New York, Tokyo, Shanghai, Hongkong og San Francisco.

– Vi ser frem til å kunne ønske våre kunder velkommen om bord i verdens mest moderne langdistanse-fly, sier finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist.

Det fantastiske A350-flyet, som tar 300 passasjerer, vil inngå i det som snart blir en enhetsflåte av bare Airbus-fly, perfekt for å betjene det skandinaviske markedet med flyteknologi som gir de laveste utslippene i markedet.

Reisende med Airbus A350 vil kunne se frem til en kabin man ikke har sett maken til, og hvor man kan velge mellom de tre serviceklassene SAS Business (40 plasser), SAS Plus (32 plasser) og SAS Go (228 plasser). Kabinen, som har et meget lavt støynivå, har to midtganger, et optimalisert kabintrykk, mer frisk luft og avansert kontroll av temperatur og fuktighet. For å heve opplevelsen ytterligere er A350 utstyrt med unike SAS-funksjoner som er omhyggelig utviklet, basert på tilbakemeldinger fra hyppige reisende. Selskapet vil komme tilbake til detaljer om disse funksjonene senere i år.

Markedets mest avanserte flåte

Airbus A350 er en milepæl i den omfattende fornyelsen av SAS-flåten, som vil bestå av markedets mest avanserte og drivstoff-effektive fly. A350 reduserer CO2-utslippene med cirka 30 prosent, og minsker den utvendige støyen med opptil 40 prosent, sammenlignet med forrige generasjons fly.

Som en del av moderniseringen av kort- og langdistanse-flåten skal SAS samlet sett få levert følgende fly: Airbus A320neo (80), Airbus A330 Enhanced (5), Airbus A350 (8) og Airbus A321LR (3) frem til 2023. Kombinert med oppgraderingen av kabininteriøret er SAS-flåten utformet for fremtidens reiser. Den baner vei for selskapets ambisiøse, men oppnåelige, mål om å redusere de totale karbonutslippene med minst 25 prosent innen 2030 – en ambisjon som overgår målene som er satt av IATA.

SAS Airbus A350

Airbus A350 er et nytt mellomstort langdistanse-fly, som består av verdens mest moderne teknologi og aerodynamiske funksjoner. Det første SAS Airbus A350 skal hete SE-RSA Ingegerd Viking. Innen utgangen av 2019 skal det første flyet leveres fra Airbus-fabrikken i Toulouse, for deretter å gjennomføre prøveflyvninger i Skandinavia i desember og januar, for opplæring og utsjekking av piloter og kabinansatte.

Fakta om Airbus A350

• Antall fly: 8

• Antall seter: 300 (40 SAS Business / 32 SAS Plus / 228 SAS Go)

• Maks takeoff-vekt: 268 tonn

• Maks last: 50 tonn

• Lengde: 66,9 m

• Vingespenn: 64,8 m

• Marsjfart: 910 km/t

• Rekkevidde: 13 800 km

• Drivstofforbruk: 0,028 liter/sete/km

• Motor: RR Trent XWB

Foto: En Airbus A350 på rullebanen. Foto fra SAS.