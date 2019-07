Bjørn Kjos takker av som konsernsjef

Bjørn Kjos går av etter 17 år som konsernsjef i Norwegian. Han skal fortsatt ha en sentral rolle i selskapet, som rådgiver for styret og styrets leder. Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef. Samtidig vil styreleder Niels Smedegaard ta en mer aktiv rolle i selskapets ledelse. Endringene er gjeldende fra i dag, 11. juli.

– Jeg er svært glad for at Bjørn fortsatt vil ha en sentral rolle i Norwegian, som rådgiver for styret og meg selv. Også fremover vil vi få glede av hans omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart, når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet. Prosessen med å rekruttere en ny, permanent konsernsjef er i gang, sier styreleder Niels Smedegaard.

– Jeg har stor tillit til at styret kommer til å rekruttere en godt kvalifisert konsernsjef til å lede Norwegian videre, sammen med resten av toppledelsen. Den neste konsernsjefen har en utrolig spennende jobb i vente, og jeg er glad for at jeg nå kan gi stafettpinnen videre, mens jeg selv kan konsentrere meg om noen utvalgte prosjekter som vil være av stor betydning for Norwegian fremover. Som jeg har uttalt mange ganger er det ikke naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene, sier den avtroppende konsernsjefen selv.

I løpet av de 17 årene Bjørn Kjos har vært konsernsjef har Norwegian vokst fra et lite, innenriks flyselskap med 130 ansatte og fire fly, til et globalt, prisvinnende lavprisselskap med over 11.000 ansatte over hele verden og en flåte på 162 fly. Under Kjos’ ledelse har Norwegian også bygd opp en omfattende langdistanse-operasjon med over 60 interkontinentale ruter. Norwegian er nå det største utenlandske flyselskapet i New York-området. I fem år på rad har Skytrax kåret Norwegian til verdens beste lavprisselskap på langdistanse, skriver selskapet i en pressemelding.

Etter mange år med kraftig vekst, store investeringer og global ekspansjon endret Norwegian strategi fra vekst til lønnsomhet i 2018. Fremover vil veksten avta og selskapet vil høste av de investeringene som er gjort.

– Den nye konsernsjefens hovedoppgave vil være å sikre en stabil og lønnsom drift, til fordel for kunder, ansatte og aksjonærer. Det er viktig for oss å sikre at Norwegian er godt posisjonert for tøff konkurranse og også uforutsette hendelser fremover. Vi skal ha et lønnsomt rutenettverk, en velfungerende drift og en organisasjon som bygger oppunder det. Kostnadene må også ytterligere ned, fortsetter Smedegaard.

Niels Smedegaard

Niels Smedegaard (født 1962) har fra 2007 frem til mai 2019 vært konsernsjef i DFDS Seaways. Han har hatt en rekke lederroller i selskaper som Gate Gourmet Group, Swissair og SAS. Smedegaard er dansk statsborger, og har en master og bachelor i økonomi fra Copenhagen Business School. Han har også flere styreverv i europeiske selskaper. Smedegaard er valgt inn for perioden 2019–2021.

Bjørn Kjos

Bjørn Kjos (født 1946) har vært konsernsjef i Norwegian siden oktober 2002. Han er en av grunnleggerne av Norwegian Air Shuttle, og var styreleder fra 1993 til 1996. Kjos var også styreleder i oppstarten av Boeing 737-driften fra juni til september 2002. Han har 20 års erfaring fra advokatyrket, og fikk møterett for Høyesterett i 1993. Han var jagerflyver i 334-skvadronen i seks år, og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Geir Karlsen

Geir Karlsen (født 1965) ble finansdirektør for Norwegian i april 2018. Han kom fra stillingen som Group CFO i det London-baserte shipping-selskapet Navig8 Group, som har virksomhet over hele verden og er verdens største skips-pool-operatør. Han har bred erfaring fra børsnoterte selskaper innen shipping og offshore. Karlsen har gjennom de tolv siste årene hatt ulike CFO-stillinger i internasjonale selskaper, som Golden Ocean Group og Songa Offshore. Hann er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Foto: Bjørn Kjos, Norwegians konsernsjef fra 2002 til juli 2019. Foto fra Norwegian.