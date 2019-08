Stordalen kjøper finsk luksushotell-kjede

Hotellkonsernet Nordic Choice Hotels kunngjorde onsdag 14. august oppkjøpet av den finske hotellgruppen Kämp Collection Hotels. Den finske hotellkjeden består av elleve hoteller, og er markedsleder i luksus- og livsstil-segmentet i Finland.

– Kjøpet av Kämp Collection Hotels er en milepæl for både selskapet og meg selv, og er en av de viktigste dealene jeg har gjort i hotellbransjen. Nordic Choice Hotels skal være et nordisk hotellkonsern, og som ny eier av Kämp Collection Hotels blir vi for alvor en viktig nordisk spiller. Kämp Hotel er en institusjon i Helsinki, og Kämp Collection Hotels’ samling av hoteller har en unikhet og særegenhet som det globale hotellmarkedet knapt har sett maken til. I tillegg er verdiene de står for og kulturen blant ansatte en perfekt match for Nordic Choice Hotels. Vi er både stolte og ydmyke over å skulle drive Kämp Hotels videre, og ønsker å bevare de flotte tradisjonene som merkevarene representer, sier eier og grunnlegger av Nordic Choice Hotels, Petter A. Stordalen i en pressemelding.

Historien til Kämp Hotels begynte i 1887, da grunnlegger Carl Kämp bygget Grand Hotel i Helsingfors, som i dag heter Kämp Hotel og er Finlands mest kjente og ærverdige hotell. I dag består hotellkjeden av en samling av hoteller med sterke selvstendige merkevarer, som inkluderer blant annet Kämp, St. George, GLO Hotels, Hotel Fabian og Klaus K. I tillegg driver Kämp Hotels noen av Finlands mest kjente restauranter. I 2019 har selskapet mål om å omsette for 100 millioner euro.

– I 2016 åpnet vi våre første to Clarion-hoteller i Finland, og i 2016 ble det finske boutiquehotellet F6 i Helsingfors også del av porteføljen. Med over 200 hoteller på over 100 destinasjoner, er ambisjonen å bli det beste hotellselskapet i Norden, med bred dekning i alle store nordiske byer. Ekspansjonen i Finland er derfor et viktig strategisk steg for konsernet. Luksus- og livsstilsegmentet i hotellbransjen vokser globalt, og med kjøpet av Kämp Hotels styrker vi vårt tilbud av premium-hoteller i Norden, sier administrerende direktør i Nordic Choice hotels, Torgeir Silseth.

Kämp Collection Hotels er kjent for sine ikoniske hoteller, med åtte premium-hoteller i den finske hovedstaden, ett hotell i Sello, Espoo og ett hotell på terminalen til Helsinki Airport, samt Kailaniemi Towers i Espoo, som åpner i 2023. Hotellkjeden har til sammen 1406 hotellrom samt 350 i rom på tegnebrettet, 17 restauranter og mer enn 550 ansatte.

– Stordalen og Nordic Choice Hotels har vist en imponerende evne til å bygge sterke selvstendige merkevarer, som At Six i Stockholm og The Thief i Oslo. Vi er overbevist om at Nordic Choice Hotels er en utmerket match for Kämp Collection Hotels, og ser frem til å gi våre nåværende og nye gjester en fantastisk opplevelse på våre hoteller, sier administrerende direktør for Kämp Collection Hotels, Laura Tarkka.

Finlands popularitet som reisedestinasjon har økt kraftig de siste årene, både blant nasjonale og internasjonale reisende. I 2019 ble landet kåret til The number one country to travel to av Business Insider, og er per i dag det raskest voksende hotellmarkedet i Norden (innen luksussegmentet).

– Finland og Helsingfors er i vinden som aldri før. I tillegg til å ha verdens lykkeligste innbyggere er Finland kåret til det mest grønne, stabile, frie og tryggeste landet på kloden. Med kjøpet av Kämp Collection Hotels knytter vi de nordiske landene enda tettere sammen, og har som mål å bidra til å øke Finlands attraktivitet som reisedestinasjon, både i Norden og internasjonalt, sier Petter Stordalen.

Kjøpet av Kämp Collection Hotels skal godkjennes av konkurransemyndighetene i Finland i løpet av høsten 2019.

Foto: Petter A. Stordalen, eier og grunnlegger av Nordic Choice Hotels. Fotograf: Kate Gabor.