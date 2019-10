Nominer kandidater til Årets Unge Hotelier, Årets Unge Leder i Reisebransjen og Årets Hotelier

I tillegg til å kåre Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen vil HSMAI, i samarbeid med Cornell Hotel Society Norway Chapter, også kåre Årets Hotelier, slik vi gjorde i fjor. Dermed vil alle ledere i norsk hotell- og reiselivsbransje kunne nomineres til én av prisene.

Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen arrangeres av HSMAI, i samarbeid med HRR og andre partnere fra reiselivsbransjen og ellers. Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

– være bosatt i Norge

– være 35 år eller yngre per 31.12.2019

– inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- og reisebransje

– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Prisen til Årets Unge Hotelier er deltagelse på HSMAI Region Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2020 i Berlin, inklusive reise, hotell og måltider. Datoene er 28. juni til 3. juli 2020.

Prisen til Årets Unge Leder i Reisebransjen er deltagelse på HSMAI Region Europe COMMERCIAL SUMMER CAMP 2020 i Berlin, inklusive reise, hotell og måltider. Datoene er 28. juni til 3. juli 2020.

The Commercial Summer Camp focuses on developing cross-functional strategic thinking and leadership skills, to enable tomorrow’s commercial leaders in the hospitality industry. The ideal candidate is already a sales, marketing, or revenue management expert or a property leader with the ambition and desire to understand all of the specific disciplines and what it takes to keep them all running smoothly together.