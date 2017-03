Tine Birkeland årets kommersielle leder i Scandic

Mandag kveld gikk Scandics President’s Awards av stabelen på Scandics lederkonferanse, The Moment, i Stockholm. Tine Birkeland, markedsdirektør i Scandic Norge, og medlem av HSMAIs Advisory Board for Event Marketing, stakk av med seieren i kategorien Commercial of the Year, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

Foran 700 scandickolleger fra hele Norden, mottok hun sin pris i kategorien Commercial of the Year, for innsatsen hun og hennes team har nedlagt for å bygge Scandics posisjon på det norske markedet. Scandic har i 2016 tatt markedsandeler i Norge, og styrket sin posisjon gjennom flere viktige satsingsområder. Hotellkjeden har dessuten utmerket seg ved å vinne flere HSMAI-priser, nominasjon som Årets Idrettssponsor, og, ikke minst, ved lansering av blant annet Frokosten.no, Verdens lengste frokostbord i Bodø, og den virale filmen The Epic Volley, som har hatt en potensiell rekkevidde på 300 millioner seere, fordelt på samtlige verdensdeler. Teksten fortsetter under bildet.

– Det er med stor ydmykhet jeg tar imot denne prisen, i sterk konkurranse med så mange dyktige kolleger i hele Scandic. Denne prisen går til hele markedsavdelingen, og er en bekreftelse på at vi i Scandic Norge holder rett kurs. Ikke minst er anerkjennelsen til stor inspirasjon for å fortsette å utvikle Scandic som Norges ledende hotellkjede, sier Birkeland selv.

Sjef for Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold mener prisen var svært fortjent.

– Tine og hennes team har vist en eksepsjonell evne til å levere fantastiske resultater for Scandic gjennom flere år, og hennes arbeid er til stor inspirasjon for hele selskapet.

Vinnerne i Scandics President’s Awards ble kunngjort mandag kveld, på Scandics årlige lederkonferanse. Intensjonen bak prisene er å gi en ekstra anerkjennelse til ledere og ansatte som har bidratt på en eksepsjonell måte i året som gikk. De er viktige ambassadører for Scandics kultur, og en inspirasjonskilde for kolleger, når det kommer til service, drift og personlig utvikling.

I tillegg til Commercial of the Year, ble det utdelt priser i følgende kategorier:

Hotel of the Year: Scandic Continental, Peter Storckenfeldt, Sverige

General Manager of the year: Helene Arvidsson, Scandic Triangeln, Sverige

Sustainable Hotel of the Year: Scandic Aarhus City, Nina Carlslund, Danmark

Guest Service of the Year: Scandic Kuopio, Mikko Mononen, Finland

Team Member of the Year: Lise-Lotte Hartikainen, Scandic Rosendahl, Finland

Fighter of the Year: Henrik Ohlsson, General Manager, Scandic Segevång, Sverige

Support Function of the Year: Maud Samuelsson, Director Scandic Business School (Acting)

Special Achievement of the Year: Magnus Berglund, Accessibility Director

Toppfoto: Konsernsjef i Scandic, Frank Fiskers, delte mandag 20. mars 2017 ut President’s Award til Tine Birkeland, for Commercial of the Year. Foto fra Scandic Hotels.