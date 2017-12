ROCET til Oslo 18. januar 2018

HSMAI har gleden av å invitere deg til et halvdagsarrangement, inklusive lunsj, i Oslo torsdag 18. januar 2018!

Vi skal dekke flere viktige temaer for 2018. I tillegg har du mulighet til å bli sertifisert som Certified Revenue Management Executive CRME.

Vi skal være på Ind-Eks-Huset på Solli plass, hos vår samarbeidspartner, Advokatfirmaet Ræder. Vi starter kl. 09.00, og inviterer til lunsj 12.30. Adressen er Henrik Ibsens gate 100.

Det er gratis for medlemmer å delta på det faglige.

I etterkant av dette arrangementet har du mulighet til å bli sertifisert som Certified Revenue Management Executive CRME. Les mer om dette under i invitasjonen.

GDPR: Personopplysningsrett for bedrifter herunder EUs nye regler GDPR

Et av de klart aller viktigste temaene for 2018 er GDPR (General Data Protection Regulation) / De nye personvernsreglene.

Hva er GDPR? Les her og her.

Vebjørn Søndersrød, partner i Advokatfirmaet Ræder, skal holde dette viktige foredraget.

Vebjørn arbeider spesielt med immaterialrett, markedsføringsrett, personvern og sivilprosess, og generelt med forretningsjuridisk rådgivning. Vebjørn har både bakgrunn som dommerfullmektig, jurist ved Nasjonalbiblioteket og som vitenskapelig assistent ved Institutt for Privatrett ved juridisk fakultet i Oslo.

Formålet med foredraget er å gi en god oversikt over sentrale deler av personopplysningsretten. Personopplysningsrett vil i etter mai 2018 i stor grad utgjøres av EUs persondataforordning, GDPR.

Communication: the next generation skillset for Revenue Managers; the leaders of tomorrow

As the role of the Revenue Manager continues to evolve, where does the position sit within the organisation, what is the level of influence and how key is it to the success of the business? As Revenue Management becomes more strategically important, what skills do we need to develop to be able to fulfil the role.

Janel Clark, Founder, NextGenRevenue

Teknologi og Distribusjon

Hva betyr det for min bedrift?

Certified Revenue Management Executive CRME

Mange i Europa er nå blitt internasjonalt sertifisert innen Revenue Management, og har dermed gjort seg fortjent til tittelen Certified Revenue Management Executive, kort sagt: CRME.

ABOUT THE CRME

The CRME designation is recognition that you are:

A professional in the field of revenue management and clearly conversant with its intricacies and importance.

Competent to develop an infrastructure to support revenue management within the framework of an organization.

Able to maximize revenue opportunities and optimize profits by managing revenue.

Capable of making informed decisions to accept or reject pieces of business to meet overall organizational goals.

Proficient at the art and science of revenue management.

Janel Clark, Founder, NextGenRevenue, skal være trener for dem som skal ta denne sertifiseringen.

Prisen for å ta CRME Sertifiseringen:

CRME-søknad, digital CRME-studiehåndbok og eksamensgebyr.

HSMAI-medlem: EUR 695

Ikke-medlem: EUR 795

For å melde din interesse eller få mer informasjon om sertifiseringen, kontakt Benedicte: bgb@hsmai.no.

