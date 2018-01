FINN.no reise kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører 2017

Onsdag 10. januar hedret HSMAI de beste markedsførerne innen reiseliv i landet og kåret Årets Unge Leder, Årets Unge Hotelier og Årets Hotelier. HSMAI Prisene, ofte omtalt som Reiselivets Oscarutdeling, fant sted på Scandic Fornebu med over 300 festkledde i salen. Anders Hoff, kjent fra Raske Menn og programleder for Skal vi Danse, gjorde en strålende innsats som konferansier.

FINN.no reise stakk av med den gjeveste prisen- Årets Reiselivsmarkedsfører 2017. Scandic Hotels med Svein Arild Mevold, administrerende direktør, Scandic Norge ble tildelt Årets Veiviserprisen 2017. Sigve Eliassen, Kjøkkensjef, Scandic Nidelven, Trondheim ble Årets Unge Leder i Reisebransjen 2017 og Espen Ravnå, General manager, Comfort Hotel Trondheim ble Årets Unge Hotelier 2017. I samarbeid mellom Cornell Hotel Society Norway Chapter og HSMAI , ble Jarle Moen, Thief Executive Officer, THE THIEF kåret til Årets Hotelier 2017.

Årets Veiviserprisen 2017 til Scandic Hotels med Svein Arild Mevold, administrerende direktør, Scandic Norge

Juryens uttalelse:

Vinneren har gjort en fantastisk jobb, som mange kanskje ikke trodde var mulig. På få år har de utviklet seg til en av de største og mest ekspansive hotellkjedene i Norge. Scandic Norge sin leder er rask til å tilpasse seg trender og svingninger i markedet og under hans ledelse har de utviklet noen viktige KPIer som har effektivisert driften på hotellene. De har greid å integrere to sterke bedriftskulturer til én ny og felles kultur. I prosessen ble medarbeiderne hele tiden holdt grundig orientert, og fikk komme med sine innspill. De styrker sin stilling hele tiden og har planer om en rekke nye hoteller, samt utbygginger og forbedringer av eksisterende hoteller. De er også sterkt involvert i videre utbygging av kjente, norske reisemål som Nordkapp, og nå sist i Lofoten. Det satses også sterkt på å tilby gjestene mat på høyt nivå, gjerne fra lokale leverandører. Kjeden har vel 230 hoteller, 85 av disse i Norge.

Vinnere

Årets Reiselivsmarkedsfører 2017- FINN.no reise

Juryens uttalelse:

Aldri før har det vært større konkurranse i reiselivsmarkedet. Både blant nasjonale og internasjonale aktører. For å skille seg ut fra mengde og lykkes med å nå sine målsettinger må man ha et godt strategisk fundament, men også kreative løsninger som blir formidlet på engasjerende måter. Vinneren av Årets Reiselivsmarkedsfører leverer på et høyt profesjonelt nivå, og viser at man behersker å skape god kommunikasjon i ulike kanaler. Budskapene har gjennom året fått høy oppmerksomhet, skapt preferanse hos kundene og til slutt økt salg.Konseptet vinneren har bygget sin kommunikasjon rundt er bygget på humor og inspirerer kunden til handling.Vi er sikker på vi har gjort noe smart når vi kårer Finn.no reise til Årets Reiselivsmarkedsfører. HSMAI gratulerer!

Reklamefilm i online medier

Gull: FINN.no reise

Hederlig omtale: Nettbuss express

Hederlig omtale: VisitOSLO

Juryens uttalelse:

Online medier gir gode muligheter til å nå ut med et tydelig budskap tilpasset kanal og målgrupper. Vinneren av kategorien klarer å utnytte de digitale medienes funksjoner på en ny og smart måte. Dette for å gjøre innholdet som presenteres så relevant og treffsikkert som mulig. Løsningen bygger på humor og inspirerer kunden til å gjøre et smart valg.

Vinneren er Finn.no reise med kampanjen «Gjør noe smart før du bestiller».

HSMAI gratulerer!

Reklamefilm i tradisjonelle medier

Gull: FINN.no reise

HO: Norwegian Air Shuttle

Juryens uttalelse:

Reklamefilm er virkningsfull, dersom man lager en film som har et tydelig budskap, og man treffer i forhold til kanal og målgruppe.Kategoriens vinner behersker dette. Vinneren har en tydelig målsetting, og et budskap som går på å bygge preferanse for sine tjenester. Med fokus på emosjonelle verdier, benytter vinneren reklamefilm på en humoristisk og effektiv måte. Vinneren har, gjennom en årrekke, befestet seg som en solid aktør og har gjennom denne kampanjen oppnådd meget gode resultater, både i forhold til preferanse og omsetning. Vinneren er Finn.no reise med kampanjen «Gjør noe smart før du bestiller». HSMAI gratulerer!

Utedørs / Gerijla / Stunt

Gull: Scandic Hotels

HO: Nettbuss express

Juryens uttalelse:

Det er en økende bevissthet om bedrifters sosiale ansvar, og behovet for «å gjøre de rette tingene riKategoriens vinner bruker aktivt stunts som virkemiddel i sin markedsføring. Stuntene er kreative, annerledes, morsomme og folkelige. De får stor oppmerksomhet og gir gode resultater. De involverer, skaper engasjement og de er skikkelig likanes.

Vinneren er Scandic Hotels med “Norges luftigste frokost”. HSMAI gratulerer!

Kampanjer

Gull: FINN.no reise

HO: VisitOSLO

HO: Nettbuss express

Juryens uttalelse:

Dagens mediebilde er mer komplisert enn noen gang. Reiselivet utfordres av en stadig tøffere internasjonal konkurranse, ny teknologi og globale aktører. Det å treffe med en kampanje og ikke minst oppnå de planlagte resultatene krever en strategisk plattform, gode kreative løsninger og at kampanjen som helhet lykkes med å engasjere målgruppen. Vinneren av kategorien har klart å kombinere de ulike kampanje elementene på en kreativ og god måte, og å ta dette ut i et tydelig budskap som skaper oppmerksomhet, begeistring og preferanse hos kundene, og som har resultert i økt salg. Vinneren er Finn.no reise med kampanjen «Gjør noe smart før du bestiller».

HSMAI gratulerer!

Beste Lavbudsjett Kampanje

Gull: VisitOSLO

HO: Flytoget

Juryens uttalelse:

De har brukt oppmerksomheten SKAM serien skapte til å få fansen til å utforske destinasjoner i Oslo der serien er spilt inn. Et godt eksempel på at det er mulig å lage en aktivitet uten å ha budsjetter til å støtte mediekjøp. Ide og løsning er innovativ og timingen perfekt. Her har man brukt gratis tilgjengelig teknologi og innhold fra andre aktører for å lage en relevant platform. VisitOSLO viser at de forstår kanalenes egenskaper og målgruppen. Kampanjen har generert masse trafikk og buzz i både norske og utenlandske medier. Vinneren er VisitOSLO for deres kampanje “SKAM”.

HSMAI gratulerer!

Visuell identitet

Gull: Flytoget

HO: Meet Ullevaal

Juryens uttalelse:

I en stadig mer konkurransepreget hverdag preget av mange sanse inntrykk, er det enda viktigere med en god visuell identitet. Årets gullvinner har fornyet seg og igjen klart å få frem særpreg og eleganse som passer deres ønske om å levere friksjonsløse reiser og dermed fremstå med en «effektiv stillhet». Vinneren er internasjonal og har latt seg lede av sine verdier som lover mye – above and beyond, from the heart and Inviting Luxury. Vinneren visuelle identitet går igjen i alle deres kontaktflater – fra annonser til apper til interiør.

Årets vinner i kategorien Visuell kommunikasjon er Flytoget. HSMAI gratulerer!

Annonser- Print og digital

Gull: Avinor

HO: Scandic Hotels

Juryens uttalelse:

Årets gullvinner har hatt et år utenom det vanlige – de satset stort og kom i mål! Deres målsetting er å bringe folk sammen gjennom å være et nasjonalt nettverk. De har bygget og driftet det som vil gagne hele landet og reiselivet spesielt. De vil skape en forventning som du kan se, smake og kjøpe – og for å klare dette har de brukt sosiale annonsering, både i print og digitalt med stort hell. Den digitale kampanjen har levert over 12 millioner visninger, og hatt en dekning på nesten 2 millioner unike dekninger med stort engasjement. Vinneren åpnet sin nye avgangshall i 2017 og brettet dette ut for oss alle – jeg snakket selvfølgelig om Oslo Lufthavn.

Årets vinner i kategorien Annonser – print og digital er Avinor. HSMAI gratulerer!

Sosiale Medier – Kampanjer og aktiviteter

Gull: VisitOSLO

HO: Nettbuss express

Juryens uttalelse:

De ønsket å gjøre Oslo mer kjent internasjonalt og fremheve Oslos kvaliteter og hva som skiller Oslo fra andre storbyer. Det kreative leverer mer enn bra i forhold til målsetting og målgruppen – en god video! Historien fenger og tone of voice, tempo, musikk og skuespillere er tilpasset kanalene. Dokumentasjonen viser at kampanjen har gitt fantastiske resultater i form av mye engasjement og mange millioner visninger av videoen på Facebook og YouTube, hovedsaklig internasjonalt som var målet. Vinneren er VisitOSLO for deres kampanje “The Great Escape”. HSMAI gratulerer!

Sosialt ansvar

Gull: Nettbuss express

HO: Scandic Hotels

Juryens uttalelse:

Det er en økende bevissthet om bedrifters sosiale ansvar, og behovet for «å gjøre de rette tingene riktig». Det er veldig bra. Det var mange gode bidrag å velge blant i år. Årets vinner bruker produktet sitt til å gjøre noe bra for andre. De har laget en nydelig kampanje som både evner å markedsføre produktet og samtidig skape nye gode relasjoner mellom folk. I samarbeid med Norsk Folkehjelp ble flyktninger og andre nye i Norge som ville ut på tur koblet mot frivillige. Dette var hjertevarmt rett og slett. Vinneren er Nettbuss express med “Vis meg Norge”. HSMAI gratulerer!

Årets PR-aktivitet

Gull: Scandic Hotels

HO: Scandic Hotels

Juryens uttalelse:

Kategoriens vinner har brukt PR på en morsom og annerledes måte i sin markedsføring. De får stor oppmerksomhet og blir lagt godt merke til hos målgruppen. De skaper engasjement og har glimt i øyet. Vinneren har et budskap som tydelig synliggjøres, gjennom kreativ og utradisjonell bruk av virkemidler. Vinneren har fått høy oppmerksomhet og gode resultater og juryen er imponert over vinnerens evne til å bruke PR, og gjennom dette befeste sin posisjon som hotellkjeden som tilbyr de gode mat og drikke opplevelsene.

Vinneren er Scandic Hotels med “Norges luftigste frokost”. HSMAI gratulerer!

Årets innovative produktutvikler

Gull: DestinasjonsKirurgene og Beitostølen Resort

Juryens uttalelse:

Uten produkter eller tjenester – ingen kommunikasjon. Innen reiselivsbransjen er en av de store utfordringene å utvikle og tilby produkter som treffer, og som kundene vil benytte igjen og igjen. Særlig er dette krevende utover høysesong. Vinneren av Årets innovative produktutvikler har gjennom flere år jobbet svært målbevisst med sitt tilbud, nettopp for å kunne skape inntjening gjennom hele året. Vinneren opererer i et tøft marked med mange konkurrenter. Likevel har man gjennom hardt arbeid og ikke minst med et særlig fokus på å utvikle nye tilbud på et etablert sted, lykkes med å skape en svært attraktiv destinasjon.Dette arbeidet er noe mange kan la seg inspirere av, både sommer og vinter.

Vinneren av årets innovative produktutvikler er Beitostølen Resort og Destinasjonskirurgene.

HSMAI gratulerer!

Årets Merkevarebygger

Gull: Clarion Hotels / Nordic Choice

Juryens uttalelse:

Merkevarebygging er ingen kvikk fiks. Det er summen av alt en bedrift gjør.

Sterke merkevarer bygges på innsiden av organisasjonen. Det handler om hvordan vi har det på jobb. Hvordan vi behandler de vi jobber sammen med. Og om mennesker og relasjoner. Vinneren i 2017 jobber langsiktig med merkevaren sin og har utviklet et sjarmerende kommunikasjonskonsept som virkelig viser innsiden ut. Vi lar oss imponere av fantastiske medarbeidere som brenner for å gi kundene sine en unik opplevelse. Dette er ekte og ærlig, slik god merkevarebygging skal gjøres. Vinneren er Clarion Hotel. HSMAI gratulerer!

Jurymedlemmene for HSMAI-prisene – Årets Reiselivsmarkedsfører:

Svein Roger Selle, viseadministrerende direktør og partner i Geelmuyden Kiese Group (juryleder)

Camilla Graver, rådgiver, LOS & CO

Bård Tronvoll, professor i markedsføring, Høyskolen i Innlandet/Karlstads universitet

Janne Jacobsen, Marketing Director, FINN.no

Per-Arne Tuftin, direktør, Norsk Reiseliv

Ida Haneborg, Industry Manager, Google Norway

Årets Unge Leder i Reisebransjen 2017

Sigve Eliassen, Kjøkkensjef, Scandic Nidelven, Trondheim

Juryens uttalelse:

«Årets Unge Leder i Reisebransjen» har høye ambisjoner for seg selv og sitt hotell. Vinneren er opptatt av å levere høy, gjennomgående kvalitet i alle ledd. Ingen utfordring er for stor.

Arbeidsplassen har vært under omforming i de senere år. «Årets Unge Leder» har tatt utfordringen på strak arm. Det innebar et stort lederansvar i en vanskelig tid for staben. Han videreførte arbeidet, bygget på det som var gjort, men ville samtidig ta et steg videre.

Han er et ledertalent som er opptatt av å leve etter sitt eget motto «litt bedre hver dag». Vinneren har et sterkt engasjement for lokale råvarer, egenprodusert mat og god service. Noe som blant annet førte til at hotellet, nok en gang, gikk til topps i kåringen av Norges beste hotellfrokost i 2017. Seieren var viktig for å bygge intern stolthet i hele kjeden. Han mener suksessen skyldes et fantastisk team som jobber knallhardt hver eneste dag. Som han selv sier; «Det er ikke mulig å være en god leder uten å ha gode kollegaer». Sammen med et hardtarbeidende team, har han satt sitt hotell på matkartet. Det er ingen tvil om at han brenner for reiselivs- og hotellbransjen, med sitt sterke engasjement for ansatte, gjester og ikke minst gode matopplevelser.

Årets Unge Hotelier 2017

Espen Ravnå, General manager, Comfort Hotel Trondheim

Juryens uttalelse:

«Årets Unge Hotelier» har de siste årene forbedret sitt hotell på en måte som er blitt lagt merke til. Hotellet hadde flere utfordringer, som systematisk er blitt adressert og løst. Det er foretatt store organisasjonsendringer, uten at man har mistet fokuset på de viktige detaljene. I alle deler av organisasjonen, fra økonomistyring til frokost, er det tatt grep for å skape et enda bedre hotell, der både gjester og ansatte trives. «Årets Unge Hotelier» har på rekordtid løftet sitt hotell fra det som beskrives som bekymring og våkenetter, til en eneste stor fest. RevPar er økt med 33% fra 2015 til 2017. Gross Revenue har økt med 41% og DA1 med hele 72%, fra 2015 til 2017. «Årets Hotelier» har rett og slett skapt en helt ny arbeidsplass for seg selv og sine medarbeidere. I april ble det foretatt insourcingen av hotellets husøkonomavdeling. I juni fulgte også hotellets frokost etter, så fra å ha et hotell der de ansatte hadde tre forskjellige arbeidsgivere, var nå alle endelig samlet. Fra å ligge nederst i kjeden på gjestetilfredshet på frokost, har han, sammen med sitt “nye” team, løftet nivået måned for måned – og i november endte de på 1. plass i kjeden. «Årets Unge Hotelier» har gjort en innsats som det står respekt av og som vil inspirere mange bransjekollegaer.

Årets Hotelier 2017

Jarle Moen, Thief Executive Officer, THE THIEF

Juryens uttalelse:

Vinneren har holdt stort tempo og vært en effektiv hotelleder gjennom en årrekke. Han har stor kunnskap om bransjen, som han bygger på, enten det gjelder den daglige drift, eller mer omfattende snuoperasjoner. Teambuilding er også en av hans sterke sider, noe som er avgjørende for å få et hotell til å fungere optimalt. I det daglige trives han best ute blant gjester og medarbeidere. I mange år har han vært en trofast og høyt skattet medarbeider i kjeden. Han har fått mange utfordringer, som han har løst til eiernes store tilfredshet. Idag leder han, på fjerde året, et unikt hotell og har klart å sette det på kartet som et av verdens beste. Hotellet på Tjuvholmen har oppnådd svært gode resultater og opplevd internasjonalt prisdryss. Vinneren gir sine medarbeidere mye tillit og ansvar og er dyktig til å dyrke frem talenter og gi folk muligheter. Disse sterke lederegenskapene er nok også mye av grunnen til at han ble invitert til å være mentor i HSMAIs internasjonale mentorprogram. Som styreleder for NHO Reiseliv i Oslo og Akershus tar han bransjeansvar, kjemper for gode rammevilkår for næringen og er en synlig og god talsperson i mediene.

Juryen for Årets Unge ledere og Årets Hotelier:

Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge (juryleder)

Trine Sundt, Senior Vice President, Head of Service Industry, DNB Bank ASA

Morten Thorvaldsen, konserndirektør, Thon Hotels

Torgeir Silseth, konsernsjef, Nordic Choice Hotels

Hege Ramm, Country Manager Norway , Best Western, Hotels & Resorts

Leif Evensen, Cornell Representative

Hans Kristiansen, redaktør, Hotell, Restaurant & Reiseliv (HRR)

Bildedryss fra kvelden:

THE THIEFs hotelldirektør Jarle Moen ble kåret til Årets Hoteliér 2017 under HSMAI-prisene onsdag 10. januar. Fotograf: Camilla Bergan. Kjøkkensjef ved Scandic Nidelven, Sigve Eliassen, og administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen Mevold. Fotograf: Camilla Bergan. Clarion Hotel ble hedret av reiselivsbransjen for #WeAreClarion-kampanjen under HSMAI Prisene onsdag 10. januar. Foto fra Clarion Hotel.

Bildene ble tatt av Camilla Bergan.