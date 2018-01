Best Western Hotels & Resorts passerer 100 hoteller i Sverige

En milepæl er nådd for Best Western Hotels & Resorts, i det kjeden passerer 100 hoteller i Sverige. Hotell nr. 100 ble Hotell Linnéa i Helsingborg, som er blitt medlem i et av kjedens siste varemerker, Sure Hotel Collection by Best Western, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

Best Western Hotels & Resorts Sverige har nå 100 hoteller på 68 destinasjoner, og tilbyr dermed sine gjester den klart beste dekningen av samtlige hotellkjeder. I løpet av de kommende månedene vil det komme ytterlige tilskudd til hotellfamilien, både på eksisterende og nye destinasjoner.

– Vi har en fantastisk tilvekst av nye hoteller akkurat nå, og det føles utrolig gøy å passere 100 hoteller i Sverige, og med det bli Sveriges største hotellkjede, om en dømmer etter antall hoteller, sier Johan Michelson, Sverigesjef.

– Dette er et bevis på at behovet for å tilhøre en hotellkjede fremdeles er sterkt, og at kombinasjonen av å være en internasjonal kjede, med sterkt lokalt fokus, tiltrekker seg privateide hoteller, fortsetter han.

Foruten Hotell Linnéa i Helsingborg, er kjedens siste medlemmer følgende; Best Western Plus Hotel Bakeriet, i Trondheim, Sure Hotel by Best Western Stångå i Linköping, U&ME (BW Signature Collection) og Stora Hotellet i Umeå, Hotel Svea (Sure Hotel Collection by Best Western) i Simrishamn, Statt Hässleholm (Sure Hotel Collection by Best Western), Sure Hotel by Best Western Hedåsen i Sandviken, Sure Hotel by Best Western Dahls i Löddeköpinge og Sure Hotel by Best Western Schaeffergaarden i Gentofte rett utenfor København.

Foto: Hotell Linnéa i Helsingborg. Foto fra Best Western Hotels & Resorts.