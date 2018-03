Hotellgjester dropper romvask

I et halvt år har gjestene til Nordic Choice Hotels valgt å si nei til klut og oppredd seng. I stedet sørger de for at hotellkjeden donerer til Unicef.

740.000 kroner er gått til Unicefs arbeid mot menneskehandel, på grunn av at hotellgjester står over romvask. I september 2017 satte Nordic Choice Hotels i gang en kampanje, der gjester som bor mer enn én natt kan droppe å få rommet rengjort etter ankomst, mot at konsernet donerer til Unicef. Kampanjen, som kalles «Sweet Dreams Stay», er blitt omfavnet av både gjester og ansatte.

– De ansatte valgte kampen mot menneskehandel av barn som vår hjertesak. Den kampen er det veldig lett å engasjere seg for. Gjestene skal selvfølgelig fortsatt bo på helt strøkne rom, men vi setter utrolig stor pris på at de setter en god sak foran renhold, når det ikke trengs. I tillegg har det en positiv miljøeffekt, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Nesten alle dropper romvask

De to flyplasshotellene Clarion Hotel Oslo & Congress Airport og Comfort Hotel Runway er av samtlige 190 hoteller i Norden og Baltikum de hotellene der høyest andel av gjestene velger å stå over romvask, til fordel for en donasjon til Unicef. Hele 85 prosent av de potensielle nettene i februar er blitt «Sweet Dreams Stay».

– Vi satte oss et mål om å komme over 50 prosent i 2018, men den responsen vi får fra gjestene nå, gjør at vi rett og slett knuser vårt eget mål. Dette er en sak vi brenner for, og det er enkelt for gjestene å være med og bidra til Unicef og de barna de hjelper. Vi setter utrolig pris på den mottagelsen dette har fått blant våre gjester, sier Jannica Landmark-Rosén, hotelldirektør ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel Runway.

De ansatte i renholdsavdelingen på hotellet bruker den overskytende tiden til ekstra styling av hotellrommene, spesielt for stamgjester, barnefamilier eller gjester som feirer noe. De kan samtidig juble over at de er med og reduserer vannforbruket i konsernet med 1,7 millioner liter vann, som følge av «Sweet Dreams Stay».

Skal redde flere i 2018

«Sweet Dreams Stay» har bidratt til at Unicef kan nå ut til enda flere barn utsatt for menneskehandel. Ved kampanjestart ba man barn om å komme med tegninger til hotellene. Hver tegning utløste en donasjon, noe som gjør at totalt har kampanjen alene bidratt med over én millioner kroner til det livreddende arbeidet.

– Misbruk og utnyttelse av barn er en del av en kriminell industri, der spesielt fattige barn og familier er utsatt for menneskehandel. Unicef jobber hver eneste dag for å beskytte sårbare barn, og det er fantastisk å se at hotellgjester i Norden ønsker å bidra. Sammen med gjester og ansatte hos Nordic Choice Hotels skal vi i Unicef gjøre alt for å redde enda flere i 2018, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge.

Om samarbeidet

Nordic Choice Hotels har vært partner med Unicef siden 2008. Et av de viktigste formålene med samarbeidet er hjelp til barn utsatt for menneskehandel.

Unicef var en pådriver for å få en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. Unicef arbeider med politisk påvirkning, for å sikre lover som forbyr menneskehandel, og etablerer beskyttelsessentre for barn som er eller har vært utsatt for menneskehandel.

Gjennom året har Nordic Choice Hotels flere kampanjer for å samle inn penger, for å sørge for at barn får sove trygt. Gjennom Unicef støtter hotellkonsernet flere lokale sentre i Kambodsja, som tar imot barn utsatt for menneskehandel. Her får de en seng å sove i, omsorg og hjelp til å komme seg videre i livet. Samarbeidet kalles «Sweet Dreams», og bygger på at en god natts søvn for hotellgjestene er med på å gi en trygg natt for et barn.

Foto: Skolebarn i Kambodsja. Foto fra Unicef.