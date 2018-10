Forlater Hurtigruta: mønstrer på hos cruisegigant

Med bakgrunn fra blant annet Carlsberg, Nespresso og senest som Vice President Global Sales i Hurtigruten, er Geir Kronbæck utnevnt til nordisk administrerende direktør i verdens nest største cruiserederi, RCL Cruises Ltd.

Kronbæck er gitt mandatet til å lede det delvis norskeide cruiserederiets nordiske satsing. Han tar fatt på oppgaven med en klar ambisjon om at enda flere skal velge å feriere ombord på noen av konsernets i alt 50 skip, som seiler på alle syv kontinenter, heter det i en pressemelding fra rederiet.

– På global basis er cruise den hurtigst voksende ferieformen, men det er et undervurdert feriealternativ for altfor mange i Norden. Potensialet vårt er betydelig, samtidig har bransjen samlet sett kanskje ikke lykkes helt med å formidle hvorfor nettopp cruise er en så attraktiv ferieform. Det å posisjonere cruise som et reelt feriealternativ til charter for enda flere, er noe jeg virkelig ser frem til å bidra til, sier Kronbæck.

Den nye Norden-sjefen tiltrer på et tidspunkt preget av høy aktivitet i konsernet. «Celebrity Edge» lanseres nå i november, «Spectrum of the Seas» i april, og man har ytterligere ti skip i bestilling. I høst ferdigstilles ny cruiseterminal til to milliarder kroner i Miami, og som det første cruiserederiet åpner RCL Cruises Ltd en spesialbygget destinasjon, CocoCay ved Bahamas, i mai 2019. Og i 2019 jubilerer også rederiet. Da er det 50 år siden selskapet ble stiftet av de norske rederiene Anders Wilhelmsen & Co., I. M. Skaugen og Gotaas-Larsen.

– Vi tar med oss det beste fra historien vår når vi nå legger et fundament som, gjennom nær dialog med våre samarbeidspartnere, skal sikre fortsatt fremtidig vekst i Norge og Norden. Vi skal også fremover ikke bare å innfri, men søke å overgå de forventninger og krav som kunder og omverden har til oss. Det inkluderer alt fra passasjerenes ferieopplevelse til bærekraftig miljøforvaltning, sier Kronbæck.

– Jeg er veldig takknemlig for at Geir takket ja til å bli General Manager Nordics i RCL Cruises Ltd. Han har en svært bred erfaringsbakgrunn fra en rekke sterke merkevareaktører, som Nespresso, Findus, Carlsberg og sist, men ikke minst, Hurtigruten. Med base på vårt nordiske regionskontor i Oslo, ser vi frem til at han nå skal lede arbeidet med å utvikle våre tre merkevarer, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises videre i Norden, sier Stuart Leven, Vice President EMEA og Managing Director i RCL Cruises Ltd.

Foto: Geir Kronbæck, nordisk administrerende direktør i RCL Cruises Ltd. Foto fra RCL Cruises Ltd.